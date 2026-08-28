China desafía a Samsung y SK hynix: YMTC aspira a dominar el mercado mundial de chips NAND en 2027

La crisis que ha desencadenado el apetito voraz de los centros de datos por las memorias y los microprocesadores representa una gran oportunidad para los fabricantes chinos de chips DRAM y NAND. Las compañías surcoreanas SK hynix y Samsung Electronics, y la estadounidense Micron Technology, lideran este mercado, pero para dar respuesta a la demanda han reasignado alrededor del 70% de sus líneas de producción a las memorias de alto ancho de banda (HBM por su denominación en inglés).

Las consecuencias de este movimiento no tardaron en aparecer: las memorias DDR4 y DDR5 estándar y sus derivados, que son las más utilizadas en el segmento de consumo, empezaron inmediatamente a escasear. Y su precio se disparó. El fabricante chino de chips DRAM CXMT (Changxin Memory Technologies) está intentando aprovechar esta coyuntura para capturar la parte del mercado que en gran medida han abandonado Samsung, SK hynix y Micron, pero en China hay otro actor importante en este escenario: YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.).

Esta compañía es uno de los mayores fabricantes de chips NAND. Su cuota en el mercado global es aproximadamente del 14%, por lo que es uno de los principales competidores de Samsung, SK hynix, Micron, Kioxia o SanDisk. Su peso en el mercado chino es muy grande, sobre todo debido a que las sanciones de EEUU impiden a sus competidores estadounidenses y surcoreanos vender a sus clientes chinos sus circuitos integrados más sofisticados. Pero YMTC está decidida a crecer más. Mucho más. Y tiene un plan.

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Objetivo: liderar el mercado NAND en 2027

El diario económico Financial Times ha confirmado que los máximos responsables de YMTC han anticipado a los inversores de la compañía en las reuniones previas a su salida a bolsa que pretenden erigirse como el mayor fabricante de chips NAND antes de que acabe 2027. Es una ambición legítima, pero llevarla a buen puerto plantea un desafío enorme debido a que YMTC va a tener que casi duplicar su cuota de mercado durante los próximos 16 meses. Y el liderazgo actual de Samsung y SK hynix es robusto.

El plan de la cúpula directiva de esta compañía china pasa por aprovechar su salida a bolsa para capturar 4.900 millones de dólares

Según Counterpoint Research, durante el segundo trimestre de 2026 Samsung ha sostenido una cuota en el mercado NAND del 25%; SK hynix, junto con su filial Solidigm, del 22%; e YMTC ocupa la tercera posición con un 14% de cuota mundial. Para superar a Samsung, como he mencionado unas líneas más arriba, casi va a tener que duplicar su cuota de mercado. El plan de la cúpula directiva de esta compañía china pasa por aprovechar su salida a bolsa para capturar 4.900 millones de dólares en el mercado STAR de Shanghái.

Una parte de ese dinero estará destinada a la mejora de las líneas de fabricación. Y otra, a investigación avanzada. En cualquier caso, YMTC no tiene a su favor solo la crisis que está asolando el mercado de los chips DRAM y NAND; su itinerario durante los últimos dos años ha sido sorprendente. En 2023 no era una compañía rentable, pero su margen bruto ha pasado del 5,45% de 2023 a nada menos que el 76,77% durante el primer trimestre de 2026. Sus fábricas actualmente están al 98% de su capacidad de producción.

CXMT capturó 8.600 millones de dólares en julio y llegó a superar el valor bursátil de Tencent, lo que refleja que el apetito de los inversores por las compañías chinas de circuitos integrados es voraz. De hecho, YMTC va a utilizar su salida a bolsa como un mecanismo de financiación conectado íntimamente con la estrategia del Gobierno chino que persigue alcanzar la autosuficiencia tecnológica. Los altos márgenes de las empresas chinas de chips están financiando el desarrollo de herramientas de producción nacionales. Y, por otro lado, el mercado de Shanghái les permite acceder al capital que necesitan más allá de la presión que ejerce EEUU.

Más información | Financial Times

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