Elton John tiene una fortuna de 560 millones de euros: sus hijos y herederos no tendrán tanta suerte

Elton John ha pasado más de cinco décadas llenando estadios, ha vendido más de 300 millones de discos y ese éxito le ha permitido amasar una cuantiosa fortuna. Pero cuando habla de sus hijos, cambia el tono y no se presenta como un padre millonario y consentidor, sino que pone límites y exige algo poco común a sus hijos: esfuerzo.

Durante una entrevista para el británico Daily Mirror, Elton John y su marido, David Furnish, lanzaron algunas ideas que suscitaron debate sobre la crianza de los hijos y la conveniencia de dejarles la vida resuelta. "Quiero que se ganen su dinero trabajando. Ambos tienen paga, pero tienen que trabajar en la casa y en el jardín para conseguirla", explicaba el cantante británico.

Una filosofía que viene de lejos. En 2016, cuando su hijo Zachary tenía cinco años y Elijah solo tres, Elton habló con la prensa sobre su millonario testamento y la educación que estaba dando a sus hijos. " Obviamente quiero dejar a mis niños en una buena situación financiera, una sólida. Pero es terrible dar a los niños todo lo necesario y más", dijo. Según él, eso les arruina la vida antes de empezarla.

Su marido explicó cómo pensaban repartir la fortuna una vez falleciera el artista. Cualquier lujo que no fuera lo básico (una casa, un coche, seguridad) tendrían que ganárselo ellos mismos con su trabajo y esfuerzo.

Ricos, pero con paga semanal. Según confesaba el artista, es un admirador de los valores que representa Warren Buffett en cuanto al valor de inculcar a los hijos que, aunque los padres sean milmillonarios, ellos deben aprender a valorar el esfuerzo necesario para formar su propio patrimonio, pese a que puedan contar con el soporte de la fortuna familiar para cubrir las necesidades básicas.

Elton John explicaba que cada uno de sus hijos recibía tres libras a la semana como paga: una para ahorrarla, otra para donarla y la tercera quedaba disponible para gastarla. Eso sí, había que ganársela cumpliendo con las tareas que se les asignaba como recoger la mesa, ayudar en la cocina y ordenar su cuarto.

Cuando llegue el momento de conducir, el cantante aseguraba que sus hijos tampoco disfrutarían de un coche nuevo. El primero sería usado, y en parte pagado por ellos, según recogía Celebrity Net Worth. Nada de Ferraris o Lamborghini antes de ganárselo con su trabajo.

Una fortuna que no ha dejado de crecer. Una década después de aquella entrevista, la fortuna de Elton sigue creciendo, en buena parte como resultado de sus regalías y giras de conciertos. Según el Music Rich List 2026 del Sunday Times, el patrimonio actual del artista ronda los 475 millones de libras esterlinas, que equivalen a unos 560 millones de euros al cambio actual.

Su gira de despedida, Farewell Yellow Brick Road, se consideró como una de las más taquilleras de la historia, con una recaudación cercana a los 940 millones de dólares en 330 conciertos. A eso se suman el catálogo compuesto junto a Bernie Taupin, obras de arte y diversas propiedades repartidas por todo el mundo.

No es el único rockero con esta idea. Elton John no es el único artista internacional que no tiene planeado dejar una herencia millonaria a sus hijos. Sting piensa parecido. Ya en 2014 avisó de que no dejaría fondos fiduciarios a sus hijos, según recogió entonces NPR.

Su patrimonio actual ronda los 550 millones de dólares y no dudaba en afirmar que "no quiero dejarles fondos fiduciarios que sean una carga. Tienen que trabajar". Ambos músicos comparten una idea: el dinero fácil, sin esfuerzo detrás, sale caro a largo plazo.

Mick Jagger tampoco se anda con rodeos en lo que respecta a sus herederos y ya lo advirtió: "Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir".

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Imagen | Wikimedia Commons (Raph_PH)