Madrid dice que construirá en "diez días" el estadio temporal de Shakira: 57.000 personas por noche tendrán que confiar

"Las obras de instalación de ese estadio, con capacidad para 50.000 personas, comenzaron el pasado 1 de agosto y estarán finalizadas en los próximos diez días". Eso es lo que ha dicho el delegado de Urbanismo, Borja Carabante. A Shakira no le encajaba ninguno de los estadios madrileños para cerrar su gira internacional. Así que surgió la oportunidad de crear uno desde cero. El cierre europeo de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" implica una residencia de casi dos semanas. Entre el anuncio y las luces encendidas quedan tres semanas; entre las obras y el estreno, apenas diez días. Estado de las obras: cero construido.

Cuenta atrás. La licencia llegó en julio. Las obras empezaron el 1 de agosto en Iberdrola Music, entre Villaverde y Getafe —misma área del Mad Cool—, rebautizado durante la residencia como Macondo Park. Bajo el concepto "Es Latina", ideado por la propia artista, el recinto suma exposiciones, talleres, cine y gastronomía a las tres fechas, con hasta 150.000 espectadores potenciales a lo largo de 11 shows. Doce, en realidad: serán los 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Ya lo vimos venir. El diseño lo firma el estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG), el mismo que construyó la Adele Arena de Múnich en 2024: 220 metros de ancho, 30 de alto, capacidad para 80.000 personas por noche, un coste de 40 millones de euros y unas 750.000 personas pasando por sus diez noches con entradas de hasta 1.000 dólares. Madrid pretende algo parecido en un tercio del aforo y, aparentemente, mucho menos tiempo de obra.

La construcción de este estadio comenzó en mayo de 2024 y el primer concierto fue el 2 de agosto de 2024. Fueron 12 semanas intensivas donde hasta 1.000 personas trabajaron durante el montaje. Dentro de ese proceso, NUSSLI levantó ocho tribunas con 42.000 asientos en solo cinco semanas. El desmontaje se completó en unos 14 días.

Estadio normal para un noname. Desde que el streaming hundió la venta de discos, el directo es el auténtico negocio de la música —junto al merchandising, secuestrado por porcentajes tan altos que tuvieron que replantear—. Live Nation facturó 23.160 millones de dólares en 2024, con 151 millones de asistentes a casi 55.000 eventos. En España, la música en vivo ingresó 726 millones de euros en 2024, un 25,32% más que el año anterior, la mayor cifra jamás registrada por tercer año consecutivo. Shakira entra sobrada en esa fiebre: su gira acumula 421,6 millones de dólares y 3,3 millones de entradas vendidas en 86 conciertos, récord Guinness de gira latina más taquillera de la historia.

El vecino, el gran damnificado. Getafe lleva tres años documentando el otro lado de la fiesta. En julio de 2024 se registraron 16 mediciones de ruido, la mayoría "muy graves", muy por encima del límite legal de 55-58 decibelios. La programación del recinto ha crecido un 425% desde 2023, de 4 a 19 jornadas de macroeventos en 2026, y hay un recurso de reposición con histórico acústico presentado contra la propia licencia. La alcaldesa getafense lo resumió: "este recinto se ha levantado al lado de las ventanas de nuestros vecinos". Y es tal cual: barrios como Getafe Norte o Los Molinos pueden escuchar las canciones de los artistas sin pagar entrada.

¿Y el plan de movilidad? Además de las patrullas de Policía Municipal y las ambulancias que habrá por la zona —como parte del despliegue “especial”—, para acceder al recinto hay que salir por la estación de metro de Villaverde Alto (línea 3), y Los Espartales (línea 12). Para esa hora punta nocturna, el Ayuntamiento reforzará las líneas 3 y 12 de Metro entre las 00:00 y la 1:30, y habilitando una lanzadera gratuita de autobuses entre la avenida de Gran Vía de Villaverde y Atocha, calcada del servicio que ya funcionó en Mad Cool. Quien llegue en Cercanías tiene dos estaciones: Villaverde Alto (líneas C4a, C4b, C5) y San Cristóbal Industrial (C3), ambas con horario habitual hasta las 23:45.

Por lo demás, la parada oficial se ubica en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y la calle de la Resina, con la cabeza de la fila junto a la Resina. Los vehículos entran por la avenida de Andalucía, giran en San Dalmacio hacia San Norberto y salen directamente hacia la avenida de Andalucía por la calle de la Resina, un circuito cerrado para evitar que los taxis bloqueen las vías de salida del recinto. Para los VTC (Uber, Cabify y Bolt), el punto de recogida está en la calle Valle de Tobalina con calle San Ezequiel, pero con una condición explícita que ya conocerás si estuviste en el Mad Cool: no es una zona de espera libre; sin reserva previa no entrarán en la calle.

La ironía final. El Ayuntamiento presume de que "prácticamente no ha habido quejas en los últimos conciertos", justo lo contrario de lo que certifican los informes acústicos de Getafe sobre el mismo recinto. Puede que esta vez sea distinto. Pero la M-45 colapsada y las ventanas de Villaverde llevan tres años diciendo otra cosa.

Carabante admite que el dispositivo se sigue "ultimando" con el promotor y se conocerá "en los próximos días". A 28 de agosto, con el estadio a diez días de terminarse y el concierto a tres semanas, el cómo entrarán y saldrán hasta 57.000 personas siempre es algo sujeto a imprevistos. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ya pidió trasladar los macroeventos de este recinto por "falta de condiciones adecuadas de movilidad y accesibilidad", una postura que comparte el Ayuntamiento de Getafe.

Imágenes | Instagram (1)

En Xataka | "Les estamos robando a manos llenas": los directivos de Ticketmaster admiten en privado lo que sus clientes llevan años sospechando