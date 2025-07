Si la pregunta es cuánto dinero se puede donar a un hijo sin declararlo a Hacienda, la ley lo deja claro: ninguno

Una tendencia cada vez más extendida entre los millonarios es la no dejar herencia a sus hijos. Bill Gates o Warren Buffett son buenos ejemplos de esta nueva tendencia que busca transmitir el patrimonio de padres a hijos de formas alternativas.

No obstante, no es necesario irse a fortunas tan abultadas para encontrarse con casos de padres que quieren transmitir parte de su patrimonio a sus hijos cuando todavía son jóvenes.

Las donaciones patrimoniales y de bienes muebles. Según el artículo 618 del Código Civil, “la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta”.

De ese modo, tal y como define la normativa sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones, donar dinero, bienes o cualquier otra forma de patrimonio a los hijos será considera como una donación por la Agencia Tributaria. Eso implica que la donación debe cumplir una serie de características y pagar unos impuestos similares a los que se pagaría en caso de herencia sin que exista valor límite alguno. A saber: Impuesto de plusvalía, IRPF e Impuesto de sucesiones y donaciones.

Cuando se dona dinero parece más sencillo, pero Hacienda vigila. Si, como en la mayoría de los casos, la donación consiste en una cantidad de dinero no muy elevada, la tentación es, simplemente, dárselo. Pero, ¿cuánto dinero puedes darle a un hijo sin declararlo como donación?

La ley no establece ningún tipo de límite que obligue a declarar las donaciones, por lo que, técnicamente, sería donación incluso darle un euro. Sin embargo, tal y como indican desde Abogados y Herencias, no es habitual que Hacienda persiga las pequeñas entregas de dinero o regalos de poco valor.

No obstante... Hacienda puede solicitar información bancaria al detectar determinados movimientos debido a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, por lo que mejor tenerlo en cuenta:

Ingresos de más de 3.000 euros en efectivo para revisar que su origen sea ganancias justificadas.

Ingresos en billetes de 500 euros. Son los billetes más vigilados por Hacienda porque se usan para actividades delictivas. Ingresar una gran cantidad de efectivo en estos billetes sembrará muchas sospechas.

Ingresos recurrentes. El ingreso de una cantidad fija, periódica y desde el mismo origen, indican algún tipo de transacción comercial y Hacienda mostrará interés por su naturaleza. Las pequeñas cantidades enviadas a una misma cuenta en un corto periodo de tiempo tienen el mismo efecto

Transferencias. Las entidades notifican los créditos de más de 6.000 euros, y las transacciones de 10.000 euros o más. Tanto si son transferencias bancarias como movimientos en efectivo.

¿Cómo tributan las donaciones de dinero de padres a hijos? Las donaciones, al igual que las herencias, están gravadas por el Impuesto de Donaciones y Sucesiones. Cada comunidad autónoma gestiona este impuesto bajo su criterio, por lo que la tributación dependerá de la comunidad autónoma en la que el donante ha residido en los últimos cinco años.

Madrid, País Vasco, Murcia, Castilla- La Mancha, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Galicia, Extremadura, La Rioja y Navarra están exentas de este impuesto o lo bonifican al 99,9% para cónyuges, padres e hijos. Andalucía lo bonifica al 99% y otras comunidades aplican exenciones de hasta 400.000 euros. Si la donación excede ese límite, debe tributarse por ello.

No es una donación, pero te lo “presto”. Si lo que se pretende con la donación es ayudar económicamente en una etapa complicada, existe una alternativa a la donación: formalizar un préstamo sin intereses.

Este supuesto no está sujeto a tributos ni gastos y solo es necesario formalizar un contrato privado de préstamo y el donante tendrá que presentar la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a coste cero.

No obstante, en ese documento deben especificarse los plazos y la forma en la que se devolverá el dinero, que podrá extenderse tanto en el tiempo como se desee, lo que lo hace especialmente interesante para la donación de grandes sumas de dinero.

¿Y si no se declara la donación? Si se opta por no declarar la donación y Hacienda detecta que se ha recibido un dinero sin justificar su origen, se interpretará como patrimonio no justificado. En ese caso, Tal y como indica la OCU, se aplica una tributación del IRPF al tipo marginal que puede llegar hasta el 56% del importe donado, más la sanción correspondiente.

Imagen | Unsplash (Alexander Grey)

*Una versión anterior de este artículo se publicó en julio de 2024