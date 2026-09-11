Hace 46.000 años una cueva de Burgos acogió un gran campamento neandertal. Ahora nos está revelando cómo vivían

Situada en Las Merindades, Burgos, Cornejo es hoy una localidad en la que residen un puñado de vecinos. Si nos remontamos decenas de miles de años atrás ese mismo territorio acogió sin embargo algo fascinante: un gran campamento de neandertales. El yacimiento se localiza dentro de una cueva que estos homínidos ocuparon durante períodos prolongados hace 46.000 años y al que volvieron generación tras generación, lo que revela el valor que lo otorgaban.

Eso ocurrió en la Prehistoria. Ahora los miles de restos de huesos y herramientas de piedra que dejaron a su paso empiezan a revelarnos su historia.

Explorando desde 2016. Que la cueva de Prado Vargas oculta un tesoro arqueológico no es nada nuevo. Los investigadores llevan años estudiándola y desenterrando los vestigios que dejaron en ella las sucesivas generaciones de neandertales que la convirtieron en su hogar hace casi 50.000 años.

Eso no quita que siga revelándonos secretos. De hecho, aunque los arqueólogos trabajan en ella desde 2016, su última campaña ha arrojado dos grandes hitos.

Una ventana de 140 m2 al pasado. La primera novedad es que los investigadores han recuperado 1.500 huesos de animales y herramientas líticas que amplían nuestro conocimiento del yacimiento. La segunda es que las últimas excavaciones han convertido a Prado Vargas en uno de los enclaves neandertales en cueva más explorados de la península. Este verano los expertos han estudiado a fondo el terreno en otros 32 metros cuadrados del nivel 4D, justo en la entrada de la gruta, lo que eleva la superficie total excavada de la cueva a 140 m2.

No es frecuente encontrar cuevas con campamentos neandertales que se hayan sometido a una excavación tan amplia. Gracias a ella ahora el complejo kárstico de Ojo Guareña, donde se sitúa Prado Vargas, nos ofrece una ventana de 140 m2 a la que asomarnos para entender cómo vivían estos antiguos homínidos. Y eso es importante porque Prado Vargas no fue un asentamiento puntual. Todo indica que los neandertales lo usaron de forma reiterada durante generaciones.

¿Cómo vivían los neandertales? A lo largo de sus sucesivas campañas en la cueva los arqueólogos han recuperado miles de vestigios, restos que, reivindican los expertos, convierten a Prado Vargas en "un lugar clave para comprender cómo vivían los últimos neandertales que habitaron esta parte de la península".

En 2024 los investigadores habían recuperado ya 15.000 restos. A ellos se añaden ahora los más de 1.500 extraídos este verano, una vasta colección de vestigios formada sobre todo por fragmentos de huesos animales y útiles de piedra.

"Una intensa ocupación". Semejante acumulación de restos refuerza la idea de que la cueva fue en su día "un gran campamento neandertal", habitado por sucesiva generaciones de neandertales durante cientos o miles de años.

"Los más de 1.500 restos arqueológicos y paleontológicos recuperados esta campaña aportan nuevas evidencias sobre la intensa ocupación de la cavidad por estos grupos, principalmente hasta finales del otoño", explica en un comunicado el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), la institución que se ha encargado de revelar las novedades en Cornejo.

Se cree que los neandertales ocupaban la cavidad gran parte del año, entre primavera y otoño; pero quedan todavía algunas incógnitas por resolver, como el tiempo exacto que transcurrió entre las diferentes ocupaciones de la gruta.

¿Qué han encontrado este año? Dientes y fragmentos óseos de jabalíes (Sus scrofa), caballos (Equus ferus), bisontes (Bison priscus), uros (Bos primigenius), gamos (Dama dama) y ciervos (Cervus elaphus). La colección no es interesante solo por su volumen y diversidad. Lo es sobre todo por lo que revela.

"Muchos de ellos presentan marcas de corte y huellas de percusión, especialmente en los huesos de las extremidades, que evidencian actividades de carnicería, como el descuartizado de los animales y la fracturación de los huesos largos para acceder al tuétano", añaden los investigadores del CENIEH.

Un arsenal de herramientas. Además de huesos, los arqueólogos han encontrado "numerosas herramientas líticas", instrumentos fabricados con minerales por los moradores de la cueva de Prado Vargas. Se calcula que el 95% se elaboraron con sílex y el 5% restante con cantos de cuarcita y cuarzo.

En cuanto a su forma, abundan sobre todo las lascas con filo bruto, piedras con aristas naturales que se usaban a modo de cuchillos, y raederas que servían para raspar pieles y madera. Los investigadores encontraron también fragmentos con muescas y con bordes dentados muy útiles para cortar vegetales y carnes.

Retocadores de hueso. Si hay una pieza que ha llamado la atención de los arqueólogos son los "retocadores de hueso", fragmentos de huesos de animales que los neandertales empleaban para retocar el filo de sus herramientas de sílex. Básicamente los usaban para aplicar presión a las piedras y hacer saltar lascas o como punzones, lo que les servía para crear muescas y afinar los filos.

En total, a lo largo de las sucesivas campañas que vienen desarrollando desde 2016, los investigadores han recuperado un centenar de "retocadores de hueso", una cifra sorprendente. "Su abundancia convierte a Prado Vargas en un enclave especialmente relevante para estudiar esta práctica tecnológica", comentan.

De neandertales a homo sapiens. Uno de los aspectos más interesantes de Prado Vargas es que no solo contiene pistas de asentamientos neandertales. Los expertos que han participado en la campaña de 2026 han trabajado también en niveles más recientes de la cueva, correspondientes al Paleolítico superior, que pudieron habitar los primeros grupos de Homo sapiens de esa región.

Allí han rescatado restos de hace unos 35.000 años que podrían aclararnos cómo nuestros ancestros más antiguos ocuparon el karst de Ojo Guareña.

Imágenes | CENIEH 1 y 2

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