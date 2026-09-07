"Es como una caja fuerte vikinga": alguien ha descubierto uno de los mayores tesoros de plata de Dinamarca oculto en un jardín

No conocemos su nombre, ni su edad, ni siquiera a qué se dedica, pero sí lo que hizo. Hace poco un vecino de la región de Jutlandia Septentrional, en el norte de Dinamarca, estaba excavando en un jardín particular cuando de repente se llevó una sorpresa de esas que nos recuerdan que la arqueología en ocasiones avanza a golpe de casualidades: mientras retiraba tierra, hierbas y piedras para construir una terraza se encontró con uno de los mayores tesoros vikingos descubiertos hasta la fecha, una vasija de arcilla llena de kilos de piezas de plata.

El descubrimiento es importante por su contenido, pero también (y sobre todo) por la historia que nos cuenta sobre la época vikinga.

"La mayor sorpresa de mi vida". La frase es del descubridor del tesoro vikingo y resume bien lo que sintió cuando lo que en teoría iba a ser una jornada de trabajo en Rebild, en Jutlandia Septentrional, acabó convirtiéndose en un hito arqueológico. "Deberían haber sido solo unas horas de duro trabajo de jardinería, quitando hierbas y piedras para una nueva terraza, pero fue la mayor sorpresa de mi vida", explica el hombre, que a preferido mantenerse en el anonimato.

"Tras media hora cavando, di con algo que hizo un ruido extraño. Al principio pensé que era un hierro viejo, alambre de una cerca o fragmentos de cerámica; pero cuando empecé a excavar con las manos pude sacar un objeto metálico tras otro de la tierra. Después de un rato de labora minuciosa, me di cuenta de que se trataba de joyas, monedas y lingotes de plata", relata. Ante semejante hallazgo, decidió levantar el teléfono y ponerse en contacto con las autoridades.

Un tesoro único. Si hoy conocemos lo ocurrido en Rebild es gracias a Nordjyske Museer, los Museos del Norte de Jutlandia, que ha publicado un comunicado con los detalles del descubirmiento: lo que apareció bajo aquel jardín particular fue ni más ni menos que un antiguo tesoro de 18,5 kg de plata, todo un botín que alguien introdujo en una vasija de arcilla hacia el siglo X, aunque la mayoría de sus piezas estaban ya fuera del recipiente.

Para ser más precisos, los expertos aseguran que el botín consta de unos 700 objetos y fragmentos de plata, incluidos lingotes, brazaletes, 47 monedas, un pequeño martillo de Thor y diferentes artículos de plata tallada. De esas piezas, algo menos de la mitad (320, unos 6,4 kilos) permanecían dentro de la vasija. El resto aparecieron enterradas en el suelo, en el entorno del yacimiento.

Rompiendo esquemas. Si el descubrimiento ha despertado interés más allá de Rebild o Jutlandia Septentrional es porque es único. Nordjyske Museer lo define como "el mayor tesoro de plata conocido de la época vikinga en Dinamarca". De hecho, con sus 18,5 kg casi triplica el que hasta ahora se consideraba el mayor tesoro vikingo de plata localizado en el país, el Terslevskat, de 6,5 kilos.

Lo cierto es que el descubrimiento de Rebild ha causado expectación, pero probablemente no ha sorprendido a los arqueólogos especializados en la era vikinga. En 1971 ya se localizó en la misma zona otro tesoro de plata del siglo X formado básicamente por lingotes, fragmentos de joyas y pequeñas piezas.

Aquel botín se conoce como Reibildskat y sumaba cuatro kilos de plata, lo que explica que no apareciera en una vasija, sino envuelto en piel. Ambos tesoros se añaden a otros vestigios vikingos registrados en Dinamarca, como los brazaletes de oro hallados en primavera en Rold, también en Jutlandia Septentrional.

¿Por qué es importante? El tesoro de Rebild destaca por su tamaño, pero eso es solo parte de su relevancia. Lo realmente importante para los historiadores no es el número de piezas que contiene ni cuánto pesan, sino qué nos dicen.

"Este descubrimiento es de gran importancia para comprender la época vikinga en Dinamarca. No solo por su tamaño, sino también porque el tesoro muestra claramente cómo la plata funcionaba como fuente de riqueza y medio de pago en aquella época. Es como dar con una caja fuerte de la era vikinga", reivindica Torben Sarauw, gestor patrimonial cultural de Nordjyske Museer.

"Un mundo más amplio". Por si lo anterior no fuera suficiente, el tesoro incluye alguna sorpresa extra. Por ejemplo, los arqueólogos han identificado una "pista enigmática" en uno de los lingotes. Al examinarlo en detalle comprobaron que contiene unas runas grabadas, una inscripción en la que puede leerse 'hutu', una palabra que los expertos interpretan como una marca de propiedad.

El tesoro incluye además monedas árabes y anglosajonas, lo que para Sarauw demuestra la conexión de Dinamarca con gran parte de Europa y regiones del este en la era vikinga. "La plata estaba oculta en Rebild, pero apunta a un mundo más amplio. Revela conexiones con el mundo islámico en el este y con Inglaterra en el oeste". Su fecha de acuñación sirve además de pista para datar el alijo.

Lo que revela la plata. Otro de los detalles que ha despertado el interés de Sarauw y sus compañeros es que el tesoro de Rebild no está compuesto solo de monedas. De hecho estas suponen una pequeña parte, si se compara con el peso total de los lingotes, las joyas y otros artículos del alijo, como los broches.

Quizás parezca una cuestión menor, pero a los investigadores les da una pista sobre "cómo se almacenaba, organizaba y ocultaba" la riqueza en la Dinamarca vikinga. "Al analizar el peso de los objetos de plata, el tesoro revela información sobre las prácticas económicas de la era vikinga", señala el especialista.

"El tesoro no se compone únicamente de objetos bellos. La mayoría de ellos forman parte de un sistema de valores estructurados en función del peso". El organismo danés recuerda de hecho que las barras y joyas de plata se usaban como "medio de pago y reservas de valor", ya que podían cortarse y fundirse.

Imágenes | Nordjyske Museer

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