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Sonos lleva el audio premium un paso más allá: la barra compacta Beam Ultra y los auriculares Ace Ultra ya son oficiales

Se ponen a la venta el 29 de septiembre y ya los puedes reservar

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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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Sonos ha renovado dos de sus grandes superventas adaptándolos al apellido Ultra. La firma de audio ha presentado oficialmente la barra de sonido compacta Sonos Beam Ultra y los auriculares de diadema Sonos Ace Ultra, introduciendo mejoras clave en arquitectura acústica, cancelación de ruido y soporte especial para el hogar.

Sonos Beam Ultra Soundbar (Negro)

Sonos Beam Ultra Soundbar (Negro)

Hoy en Amazon — 699,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Sonos Ace Ultra Noise Cancelling Wireless Heapdhones (Negro)

Sonos Ace Ultra Noise Cancelling Wireless Heapdhones (Negro)

Hoy en Amazon — 449,00
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Barra de sonido Sonos Beam Ultra

Barra De Sonido Sonos Beam Ultra

La icónica barra de sonido compacta crece ligeramente de tamaño (75 cm de largo) e integra nueve altavoces internos. Por primera vez en la gama Beam, incluye tweeters orientados al techo para ofrecer una configuración Dolby Atmos de 7.1.2 canales verdaderos.

Asimismo, suma tecnología Truplay compatible con iOS y Android, conectividad HDMI eARC, WiFi, Bluetooth 5.3 y una guía de onda mejorada impulsada por IA para potenciar los diálogos.

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Auriculares Sonos Ace Ultra

Sonos Ace Ultra

La evolución de sus auriculares de diadema de alta gama amplía ahora su autonomía hasta las 35 horas con cancelación activa de ruido (ANC). Incorporan 10 micrófonos para un aislamiento el doble de eficaz, transductores de 40 mm, audio Lossless a través de aptX y la función TV Audio Swap, que permite transferir el sonido de la barra Beam Ultra a los auriculares con solo presionar un botón.

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Precio y disponibilidad

Ya puedes reservar ambos dispositivos de forma anticipada a través de la web oficial de la marca y en distribuidores habituales. Llegarán físicamente a las tiendas el próximo 29 de septiembre de 2026 con los siguientes precios oficiales:

Sonos Beam Ultra Soundbar (Negro)

Sonos Beam Ultra Soundbar (Negro)

Hoy en Amazon — 699,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Sonos Ace Ultra Noise Cancelling Wireless Heapdhones (Negro)

Sonos Ace Ultra Noise Cancelling Wireless Heapdhones (Negro)

Hoy en Amazon — 449,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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