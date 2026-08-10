Cinco barras de sonido compactas con las que solucionar el peor problema de tu televisor sin ocupar mucho espacio

Los televisores actuales son auténticos prodigios en cuanto a calidad de imagen, pero tienen un problema insalvable: el sonido. Al ser pantallas cada vez más delgadas, los fabricantes apenas tienen espacio material para albergar altavoces con una caja de resonancia decente. El resultado lo sufrimos todos los días: voces planas, diálogos que no se entienden y una ausencia total de graves que nos obliga a estar con el mando a distancia subiendo y bajando el volumen continuamente.

Por suerte, solucionar este problema no requiere llenar el salón de cables ni colocar altavoces gigantescos. Las barras de sonido compactas son la opción perfecta para dar un salto de calidad acústica ocupando el mínimo espacio debajo de tu pantalla. A continuación seleccionamos cinco modelos que combinan un tamaño reducido con buena calidad de audio.

Sonos Ray: con conectividad WiFi y solo 55 cm de largo. JBL Bar 300 MK2: con Dolby Atmos y MultiBeam, además de compatible con Apple AirPlay. Samsung HW-B400F/ZF: con Voice Enhance y Bluetooth. Panasonic SC-HTB200: con 80 W de potencia y conectividad HDMI. TCL S45HE: con Dolby Atmos y DTS Virtual: X.

Sonos Ray

Con poco más de 55 cm de largo, la Sonos Ray es la apuesta más compacta de una de las marcas de referencia en audio inteligente. Ofrece un sonido sorprendentemente nítido y focalizado hacia el frente, lo que la hace ideal para colocarla dentro de un mueble de televisión sin que el audio se distorsione. Además, se conecta al WiFi de casa, por lo que puedes usarla como altavoz independiente para escuchar música o podcasts con la tele apagada. Su único pero es que se conecta exclusivamente por cable óptico.

JBL Bar 300 MK2

Esta JBL Bar 300 MK2 es una de las opciones más avanzadas del mercado en formato todo en uno. A pesar de sus dimensiones contenidas, cuenta con tecnologías Dolby Atmos y MultiBeam. El equipo se encarga de proyectar el sonido hacia las paredes para crear un escenario tridimensional real, logrando que los efectos de las películas te rodeen. Viene con WiFi y además es compatible con Apple AirPlay y Chromecast.

Samsung HW-B400F/ZF

Samsung ofrece con esta HW-B400F/ZF la solución perfecta para quienes buscan mejorar el audio de su televisor de forma discreta. Su gran ventaja competitiva es un diseño ultra estilizado y plano, pensado específicamente para encajar en huecos mínimos o para quedar impecable si decides colgarla en la pared justo debajo de la pantalla. A pesar de su cuerpo compacto de una sola pieza, cuenta con tecnología Voice Enhance para que no te pierdas ni un susurro de los diálogos y un modo de graves potentes. También cuenta con conectividad Bluetooth.

Panasonic SC-HTB200EGK

Esta es una de las barras de sonido más pequeñas del mercado. Con apenas 45 cm de longitud, la Panasonic SC-HTB200 está pensada para televisores de tamaño pequeño o mediano (ideal para segundas residencias, dormitorios o cocinas). Cuenta con altavoces de gama completa que entregan una potencia de 80 W, además de ofrecer conectividad HDMI y óptica.

TCL S45HE

Si quieres disfrutar de audio envolvente (hasta 100 W) sin realizar una gran inversión, la TCL S45HE es una de las opciones más competitivas. Esta barra compacta de 2.0 canales destaca por incorporar tecnologías Dolby Atmos y DTS Virtual:X, lo que le permite procesar el audio de tus películas y series favoritas en las principales plataformas de streaming. Cuenta con conexión HDMI eARC para garantizar la máxima fidelidad y conectividad Bluetooth para reproducir música desde tu smartphone de forma inalámbrica y sin complicaciones.

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Imágenes | Webedia y Thomson

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