Clasificación de los países con mayores reservas de oro: con 282 toneladas, España se cuela en el "Top 20" mundial

Más o menos la quinta parte de todo el oro extraído por la humanidad a lo largo de la historia tiene un mismo dueño: los bancos centrales de los diferentes países, organismos que los han convertido en pieza clave de sus reservas atraídos por su seguridad, liquidez y rentabilidad. Eso no significa que todos los bancos centrales sigan la misma estrategia, atesoren la misma cantidad de metal ni (lo más importante) le otorguen el mismo peso en sus reservas internacionales.

De hecho hay diferencias importantes.

La geografía del oro. El oro no es solo uno de los metales más codiciados que existen. Para los bancos centrales representa también un activo fiable, de ahí que a lo largo del mundo hayan decidido apostar por él para sus reservas. Tanto es así que el World Gold Council (WGC) calcula que, en conjunto, estos organismos poseen alrededor del 20% de todo el oro extraído a lo largo de la historia.

Sin embargo, llega con echar un vistazo a las estadísticas de instituciones como el FMI para comprender que no todas las naciones se apoyan de igual forma en el oro. Por ejemplo, poco tenía que ver la situación de EEUU y China a cierre del primer cuatrimestre de 2026. El primero atesoraba unas 8.133 toneladas que representaban el 83% de sus reservas nacionales, mientras el gigante asiático sumaba 2.313 toneladas con un peso de poco más del 9% en sus reservas.

Fuente: Visual Capitalist.

¿Tantas diferencias hay? Las estadísticas del WGC permiten apreciar las diferencias entre naciones y sus vaivenes a lo largo del tiempo, pero si quieres analizarlos de forma más clara viene bien echar un vistazo al gráfico publicado hace unas semanas por Bruno Venditti en la plataforma 'Visual Capitalist'.

En él se clasifican una veintena de naciones atendiendo básicamente a dos valores: el tamaño neto de sus reservas de oro, medido en toneladas, y el peso que este metal precioso tiene en el conjunto de las reservas internacionales de sus bancos centrales, en los que además de lingotes de oro se pueden incluir otros activos, como divisas extranjeras, bonos y valores gubernamentales.

Sus datos se basan en las estadísticas publicadas por el WGC a cierre del año pasado y resultan reveladoras. Si hablamos de la cantidad de metal custodiado destacan EEUU (8.133 t), Alemania (3.350), Italia (2.451), Francia (2.437), Rusia (2.326), China (2.306) y Suiza (1.039); pero la cosa cambia si hablamos del peso porcentual que esos activos tienen en las reservas bancarias centrales.

De más del 80 al 0%. Si nos fijamos en la participación del metal en las reservas la 'foto' es sensiblemente distinta. Sigue dominando EEUU, país en el que representa el 82%, más o menos igual que Alemania y solo ligeramente por encima de Francia e Italia (79%); pero en China ese porcentaje desciende al 8,6%, igual que en Japón. En Suiza el peso relativo también es reducido, del 13,6%.

Eso sí, la hora de manejar los datos (sobre todo el ranking) hay que tener presente un hándicap clave: a cierre de 2025, el WGC no disponía de datos de todos los países. Le faltaba por ejemplo la referencia de qué peso representaban las 2.326 toneladas de oro de la Federación Rusa en el conjunto de sus reservas bancarias. En la lista del WGC destaca también Canadá, que hace más de una década optó por desprenderse de su stock oficial y apostar por otros activos.

El caso de España. España ronda el TOP 20 del ranking del oro, según las tablas del World Gold Council, que a cierre de 2025 tenía registrados en nuestro país 281,6 t, a medio camino entre Reino Unido (310,3) y Austria (280).

Si hablamos del peso que tiene sobre sus reservas, desciende varias posiciones. Con un 30,7%, nuestro país supera a Polonia, Finlandia o Suecia, pero se queda sensiblemente por debajo de otras economías vecinas que han decidido apostar de forma más decidida por el metal precioso, como Francia, Alemania o Italia.

En su web, el Banco de España precisa que las reservas internacionales integran otros instrumentos, como divisas convertibles o derechos especiales de giro.

Imágenes | Zlaťáky.cz (Unsplash), Visual Capitalist y Banco de España

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