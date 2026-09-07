El Gobierno lo ha confirmado: tendrás que reducir la velocidad 20 km/h para adelantar un ciclista. Como mínimo

Lo sabemos desde hace unos meses pero será el 1 de octubre cuando, finalmente, entren en vigor las nuevas normas de circulación. En junio, el Gobierno aprobó un paquete de medidas que apuntaban sobre todo a los colectivos más vulnerables en la carretera.

Y una de ellas afecta directamente al adelantamiento de los ciclistas.

¿Qué cambia? A partir del 1 de octubre, para adelantar a un ciclista tendremos que actuar de manera ligeramente diferente a cómo lo veníamos haciendo. Esto viene recogido en la última modificación del Reglamento General de Circulación, modificado el pasado mes de junio.

A partir de ahora, antes de adelantar a un ciclista, el conductor debe reducir en 20 km/h la velocidad a la que circula antes de iniciar la maniobra. Una vez frenado, debe separarse del ciclista y realizar el adelantamiento dejando como mínimo una separación lateral de 1,5 metros.

Pero, y aquí está el otro gran cambio, cuando la carretera tenga más de un carril por sentido será obligatorio que el conductor se cambie al carril adyacente incluso cuando la distancia supere los 1,5 metros mínimos.

¿Por qué? La intención de la nueva norma es proteger al ciclista, usuario vulnerable cuando se encuentra con un vehículo a motor. Hasta ahora, era suficiente con dejar 1,5 metros de distancia lateral pero no era obligatorio reducir la velocidad ni ocupar el carril de al lado. Esto puede generar enormes ráfagas de viento que desequilibran al ciclista y pueden tirarlo.

Si alguna vez te has quedado parado en una salida de una autopista (por un atasco en la misma, por ejemplo) y has sentido que el coche se movía ligeramente al ser adelantado por otros vehículos, imagina el golpe de viento que puede llevarse un ciclista.

El efecto Venturi. Como explican en Ziklo, los 1,5 metros de distancia de seguridad que como mínimo hay que tener con los ciclistas no es una medida aleatoria. Hay que tener en cuenta que un ciclista puede caer inesperadamente por un bache que no ha visto o una piedra (que se lo digan a Tadej Pogacar) y de caer al interior de la carretera corre el riesgo de ser atropellado.

Pero es que cuando hay rachas de viento lateral, se produce el efecto Venturi. El ciclista es expulsado momentáneamente por el aire cuando el coche se acerca pero a continuación hay un efecto de tracción hacia el vehículo que le sobrepasa, por lo que puede acercarse hacia el automóvil.

Esto también sucede cuando un coche adelanta a un camión y es succionado hacia el mismo. Igualmente, hay que tener mucho cuidado pero en ese caso llevamos un motor de combustión con decenas de caballos de potencia (en los casos más modestos) que facilitan salir del problema con un acelerón. Con una bicicleta el peligro es mucho mayor.

¿Hay algún cambio más? Sí, los ciclistas tienen que prestar atención a diferentes situaciones y obligaciones. Igualmente, los conductores también tienen que prestar especial atención a algunas de ellas cuando se crucen en la carretera:

Fin a cualquier tipo de exención para no utilizar el casco fuera de poblado.

Los riders deberán llevar siempre casco y chaleco (también en ciudad) siempre que estén trabajando.

El ciclista circulará por el centro del carril dentro de poblado

El conductor tendrá que dejar una distancia de, al menos, cinco metros con el ciclista precedente

Se permitirá la circulación en bicicleta en sentido contrario en calles de un solo carril limitadas a 30 km/h siempre y cuando la autoridad municipal lo haya señalado previamente.

Y también para el resto de colectivos. Además de los cambios para ciclistas, los usuarios de los patinetes eléctricos y los motoristas también tienen que tener en cuenta algunos cambios. Todos ellos los puedes encontrar en este artículo pero los más importantes son los siguientes:

Prohibido montar en patinete eléctrico con menos de 15 años.

De noche, los usuarios de patinetes eléctricos deberán llevar chalecos reflectantes, casco y luces.

Los motoristas tendrán que utilizar siempre guantes, tanto el conductor como el acompañante.

El motorista a los mandos estará obligado a llevar calzado cerrado, por lo que quedan prohibidas las chanclas.

Los motoristas podrán utilizar el arcén en caso de atasco, siempre y cuando no superen los 30 km/h.

Foto | Viktor Bystrov

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