LG renueva su catálogo de hogar: eficiencia extrema, IA conversacional y hasta un secador de pelo

En el marco de la feria IFA 2026, LG ha desvelado su nueva hoja de ruta para el hogar conectado. La firma surcoreana centra su propuesta en la máxima eficiencia energética, la optimización del espacio en pisos de tamaño medio y soluciones con Inteligencia Artificial para reducir las tareas cotidianas.

Las seis novedades de LG para el hogar

Frigorífico LG SIGNATURE CON IA Y LLM

Este frigorífico incorpora modelos de lenguaje para interactuar por voz en lenguaje natural, sugerir modos de conservación de alimentos y preenfriar el interior mediante AI Fresh analizando los hábitos de uso del usuario.

Lavadora Fit&Max

Destaca por un consumo energético récord, hasta un 70% inferior al umbral de la Clase A europea. Esta lavadora llega junto a una secadora a juego y motor Direct Drive impulsado por tecnología AI Wash.

WashTower de 24 pulgadas

Una columna integrada de lavadora y secadora pensada específicamente para las dimensiones de las cocinas y lavaderos en Europa.

Frigorífico French Door Fit&Max

Diseño Zero Clearance para encastrar a ras del mobiliario, cajón convertible de temperatura Full Convert Drawer y pantalla táctil LCD de 6,8 pulgadas.

Secador de pelo LG AirDew

El primer paso de LG en el cuidado personal. Pesa como una taza de café, utiliza tecnología de aire de alta velocidad Triple Airfluidics para proteger el cabello del calor e incluye varios accesorios magnéticos.

Campana extractora de encastre LG SIGNATURE

Se integra directamente en la encimera y permite controlar la potencia de extracción mediante gestos sin necesidad de tocar la superficie.

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Imágenes | LG

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