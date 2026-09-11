Renfe ya conoce el precio de dejar en manos de Talgo su futuro: 100.000 plazas menos en el Madrid-Valencia y más Avril parados

Cuando Renfe encargó a Talgo la entrega de 30 unidades de los nuevos S-106 no podía imaginarse lo que se le vendría encima. Desde que Talgo empezara a entregar los conocidos comercialmente como Avril, los problemas no han dejado de sucederse. Ahora, Renfe será menos competitiva en uno de los grandes corredores de alta velocidad de España.

¿Qué ha pasado? Renfe retira seis de los doce trenes que prestan servicio en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia y los sustituye por trenes con menos plazas. Es la información que adelantó ayer Cadena Ser, en respuesta a las crecientes quejas de los maquinistas que habían estado reduciendo la velocidad de paso con los Talgo Avril en esa línea.

Este cambio en los trenes utilizados llevará a la compañía a operar unas 100.000 plazas menos, explican en elEconomista. Y es que los Talgo S106 utilizados hasta ahora ofrecen 581 plazas cuando se utilizan como servicio AVLO (la opción low cost de Renfe) y 507 plazas cuando el servicio es de AVE. Sin embargo, la serie 112 con las que se sustituirán reducen las plazas a 428 disponibles en el caso de AVLO y 365 si el servicio es de Renfe.

¿Por qué? Todo este cambio en los planes para la línea del Levante español llega después de que Renfe retirara nuevos trenes Avril al detectar indicios de nuevas grietas en los trenes de Talgo. En el verano de 2025 ya se registraron grietas en los trenes que circulaban en el Madrid-Barcelona, esta vez han sido retirados de la línea andaluza.

Desde que los trenes salieran de la línea catalana, Renfe asegura haber estado haciendo investigaciones especialmente exhaustivas a estos trenes y ha sido una de ellas la que ha anticipado el problema. La solución fue sacar las unidades afectadas de la circulación.

Pero, esto es el Madrid-Valencia. Sí, el cambio en los trenes se ha producido en el Madrid-Valencia. La medida llega después de que el SEMAF, uno de los sindicatos mayoritarios entre los maquinistas, denunciara excesivas vibraciones al paso de los trenes. En consecuencia, los maquinistas optaron por reducir la velocidad de paso pero llevan ya un año pidiendo su retirada.

Renfe lanzó el mensaje de que los trenes debían circular a 300 km/h porque la seguridad no estaba comprometida pero cabe señalar que los maquinistas son los que tienen la última palabra, como aprendimos tras el accidente de Adamuz. Este sindicato lleva mucho tiempo denunciando que las vibraciones en la alta velocidad española son decisivas y aunque no es un peligro para la seguridad, sí es incómodo para los pasajeros.

Más dolores de cabeza. Desde que Talgo entregara sus trenes a Renfe, éstos no han hecho más que sumar problemas a su historial. En primer lugar porque llegaron tarde y mal, criticados por la calidad de sus materiales. Poco después, los trenes se pararon por un problema de software con el cambio del nuevo año.

Dichos trenes parecían una solución perfecta para España porque son los únicos capaces de saltar del ancho ibérico al ancho internacional, lo que dejaba a Renfe en una posición privilegiada. Primero porque, aunque se abra a la competencia, son los únicos que pueden explotar la línea gallega sin transbordos. Segundo porque, aunque todavía operan en monopolio, esta novedad les ha permitido disparar el tráfico en dicha línea.

Sin embargo, tiempo después llegaron los problemas ya mencionados en la línea Madrid-Barcelona. Allí, Renfe ha dejado de ofrecer el servicio de Avlo. Pese a ello, no ha recibido mucho castigo porque es la línea menos sensible a la compra por precio pero sí se prevé un mayor impacto en el corredor andaluces y levantino donde sí es más importante poder ofrecer un servicio Avlo a la altura frente a Ouigo e Iryo.

Foto | André Marques

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