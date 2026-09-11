En China los tokens de IA son los nuevos puntos de fidelización: te los regalan por comer, beber o usar una tarjeta

Los tokens son la unidad mínima en la que la IA "trocea" el texto para procesarlo y darnos respuestas, pero también son la unidad en la que se mide el consumo y, en la práctica, la "moneda" de la IA. En China, los tokens se están colando en la vida cotidiana y no como metáfora: los regalan con un café, se cuelan en la letra pequeña de una tarjeta de crédito y hasta hay planes de tokens como si fueran GB de datos para el móvil.

Qué está pasando. Lo cuentan en Rest of World. Hasta hace poco, un token eran algo técnico que sólo conocían usuarios técnicos, pero ahora hay bancos, operadores de telefonía y hasta restaurantes ofreciendo tokens como incentivo para atraer y fidelizar clientes.

Por qué ahora. No es un fenómeno casual. El consumo diario de tokens en China ha escalado de forma radical este año. Según la Administración Nacional de Datos, a principios de 2024 se consumían 100.000 millones de tokens al día. Según CCTV Finance, el pasado mes de junio ya estaba en 500 billones. Muchos de estos tokens los consumen empresas y usuarios avanzados, pero el consumo popular también está en pleno despegue.

Modelos más baratos. Mientras en Occidente hay empresas intentando reducir el consumo de tokens para que baje la factura, en China te los regalan con un café. Esto es posible gracias a que los modelos chinos de código abierto son mucho más baratos. Se calcula que el margen de coste es entre un 60 y un 90% inferior al de modelos de OpenAI o Anthropic. Regalar tokens no sólo es viable, es una forma de asociarse a la tecnología de moda y fidelizar clientes.

En tarjetas de crédito. La startup china Moonshot AI, creadora de modelos como Kimi K3, lanzó una tarjeta de crédito junto al Banco Agrícola de China y American Express que te da tokens con tus compras. El Merchants Bank lanzó una tarjeta pensada para desarrolladores de IA que regalaba hasta 1.800 millones de tokens de modelos MiniMax, y el Shanghai Pudong Development Bank tiene otra que regala hasta 3.000 millones de tokens de modelos Qwen. Son el equivalente a las tarjetas de crédito que te dan millas aéreas o descuentos.

En restaurantes. Hay cafeterías y restaurantes que regalan tokens si consumes, como el AGI Bar en Pekín, donde te dan acceso ilimitado a DeepSeek V4 Flash mientras te tomas una copa. También hay un restaurante de dumplings donde te regalan bonos de tokens por comer allí y te invitan a "alimentar también a tu agente de IA".

En ventas online. En el mercado online de segunda mano Xianyu (algo así como la versión china de Wallapop), hay vendedores particulares revendiendo paquetes de tokens que han conseguido con descuento o de forma gratuita por otra vía. También hay otros que se ofrecen a compartir cuentas de IA con otros usuarios para poder dividir el gasto.

Como si fueran datos móviles. Las grandes operadoras chinas ya ofrecen planes de tokens como si fueran planes de datos móviles. China Telecom vende planes mensuales de 10 millones de tokens por 9,9 yuanes (1,16 euros, al cambio actual). China Unicom ofrece 6 millones de tokens por 15 yuanes al mes (1,93 euros) y China Mobile tiene bonos de 400.000 tokens por 1 yuan (0,13 euros).

En préstamos. La banca china también está usando los tokens como criterio para decidir a quién prestar dinero. Varios bancos del distrito de Haizhu, en Guangzhou, lanzaron el "préstamo por tokens", un producto pensado para startups chinas de IA que piden un préstamo. La idea es poder evaluar la situación financiera de una startup midiendo su consumo y producción de tokens para decidir cuánto dinero concederles.

Imagen | Xataka con Magnific