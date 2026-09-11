Apple Watch Series 12 vs Watch Series 11: nuevo procesador y mejoras en salud e IA, pero ¿merece la pena el nuevo modelo?

Aunque fueron todos los nuevos iPhone los principales protagonistas del evento de ayer de Apple, no podemos dejar de lado la nueva generación de Apple Watch. Como de costumbre, estos llegan con algunas novedades muy interesantes, pero ¿merece la pena cambiar de reloj? No es fácil responder esta pregunta, por lo que vamos a comparar los nuevos relojes con el Apple Watch Series 11 para ver las principales diferencias entre ambos.

Estas son las principales diferencias entre las Series 11 y 12 del Apple Watch

Mismo diseño, pero vuelve la opción cerámica

Apple se mantiene continuista con un diseño que le funciona muy bien. Tanto el Apple Watch Series 11 como el Apple Watch Series 12 son idénticos, pudiendo elegir en ambos casos entre dos configuraciones (42 y 46 milímetros). Lo mismo podemos decir de las pantallas, que mantienen tamaño, resolución e incluso brillo máximo. La novedad en los nuevos relojes de Apple es que llega el acabado cerámico de nuevo, ausente desde el Apple Watch Series 3 de 2027.

Llegan nuevas funciones de IA, pero no hasta el año que viene

Una de las novedades que estrena el Apple Watch Series 12 se llama Audio Intelligence, que viene a ser una categoría de funciones IA que incluye varias herramientas muy interesantes. La más destacada se llama Siri Recap, que analizará nuestras conversaciones y nos entregará un breve resumen de ellas. Eso sí, es importante destacar que no hay grabaciones y que nunca será una transcripción literal, omitiendo incluso datos sensibles.

Tiene todo una pinta muy interesante, pero hay un problema: no llegarán a Europa hasta el próximo año.

El nuevo sensor de ritmo cardiaco es una de sus principales novedades

El nuevo reloj de Apple sube la apuesta en materia de salud. Otra de sus principales novedades es un sensor de ritmo cardiaco que mide de forma continua las 24 horas del día. Esto es un cambio importante, puesto que el Apple Watch Series 11 solo tomaba el pulso sin parar durante el ejercicio y por intervalos el resto del día.

Además, también llega una nueva app llamada Disposición, centrada en analizar nuestra actividad reciente. Nos referimos a cosas muy variadas como la carga de ejercicio, la calidad del sueño o las constantes vitales. Todo ello hará que arroje una puntuación a lo largo del día mientras va recogiendo información.

La llegada del chip S11

Apple llevaba varias generaciones de relojes sin cambiar de procesador. El nuevo Watch Series 12 cambia esta dinámica con el nuevo chip S11, que trae nuevos sensores ópticos y eléctricos para las mediciones. ¿Qué podemos esperar de él? Sobre el papel, un rendimiento más fluido y una mejora en la autonomía. Además, este también es clave para la nueva medición cardiaca continua y para las novedades de IA.

Este nuevo procesador también añade al nuevo reloj una novedad en materia de accesibilidad. Se llama Reconocimiento de Sonidos y su misión es avisar a personas con problemas auditivos o sordera cuando detecte sonidos importantes cerca, como sirenas, timbres o el llanto de un bebé. Todo sin necesidad de que el iPhone esté cerca.

Los precios

Para el final nos hemos dejado el precio, que es un factor clave a la hora de decantarse por uno u otro modelo y, para ello, nos vamos a centrar en la versión básica de ambos tamaños. En el caso del Apple Watch Series 11, tenemos el modelo de 42 milímetros disponible por 449 euros y, curiosamente, el modelo de 46 milímetros por 429,97 euros (es una oferta temporal).

¿Y qué ocurre con el nuevo modelo? Los precios de lanzamiento son 449 euros para la versión de 42 milímetros y 479 euros para la versión de 46 milímetros.

¿Qué Apple Watch elegir?

Por qué elegir el Apple Watch Series 11

Aunque es la generación anterior, el Apple Watch Series 11 es una opción muy interesante en 2026. Destaca especialmente en:

Más facilidad para encontrarlo barato : Aunque no es el caso actualmente, al llevar más tiempo en las tiendas, existe mayor probabilidad de encontrarlo más barato. También está la opción de comprarlo reacondicionado.

: Aunque no es el caso actualmente, al llevar más tiempo en las tiendas, existe mayor probabilidad de encontrarlo más barato. También está la opción de comprarlo reacondicionado. Las (pocas) novedades del nuevo modelo: Es cierto que el nuevo reloj de Apple mejora en ciertos aspectos, pero quizás no son cambios que justifiquen gastar más (nuevamente, si encontramos este reloj más barato).

Por qué elegir el Apple Watch Series 12

El Apple Watch Series 12 trae un nuevo procesador y varios cambios que, según tus necesidades, pueden decantar la balanza hacia él. Destaca más en:

Nuevo procesador : el chip S11 promete mejor rendimiento y eficiencia que su antecesor.

: el chip S11 promete mejor rendimiento y eficiencia que su antecesor. Acabado cerámico : si te gusta este acabado, claramente es una mejor opción para ti este Watch Series 12.

: si te gusta este acabado, claramente es una mejor opción para ti este Watch Series 12. La medición cardiaca continua: si quieres o necesitas saber tus pulsaciones en todo momento, la nueva medición cardiaca de este reloj es un motivo de peso para hacerte con él.

Ficha técnica de los Apple Watch Series 11 y Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 12 caja 42 y 46 mm 42 y 46 mm pantalla Retina LTPO3 OLED OLED con gran ángulo de visión Vidrio delantero Ion-X (aluminio) o cristal de zafiro (titanio) Hasta 2.000 nits de brillo máximo, hasta 1 nit de brillo mínimo Pantalla siempre activa Vidrio Ion-X con revestimiento cerámico, 2 veces más resistente a arañazos Retina LTPO3 OLED OLED con gran ángulo de visión Vidrio delantero Ion-X (aluminio) o cristal de zafiro (titanio / cerámica) Hasta 2.000 nits de brillo máximo, hasta 1 nit de brillo mínimo Pantalla siempre activa Vidrio Ion-X con revestimiento cerámico, 2 veces más resistente a arañazos Chip S10 S11 Conectividad 5G GPS (L1), GNSS, Galileo, BeiDou LTE, UMTS Bluetooth WiFi 5G GPS (L1), GNSS, Galileo, BeiDou LTE, UMTS Bluetooth Wi-Fi Sensores Presión arterial (notificaciones de hipertensión) Puntuación de sueño (Sleep Score) Oxígeno en sangre Ritmo cardiaco Temperatura Apnea de sueño Acelerómetro



Altímetro Brújula Sensor de luz ambiental Detección de accidentes Profundímetro Temperatura del agua Presión arterial (notificaciones de hipertensión) Puntuación de sueño Oxígeno en sangre Ritmo cardiaco Temperatura Apnea de sueño Acelerómetro



Altímetro Brújula Sensor de luz ambiental Detección de accidentes Profundímetro Temperatura del agua Resistencia al agua 50 metros IP6X 50 metros IP6X Autonomía Hasta 24 horas de autonomía Hasta 36 horas de autonomía en modo de bajo consumo Carga rápida: hasta 8 horas de batería con 15 minutos de carga Hasta 24 horas de autonomía Hasta 36 horas de autonomía en modo de bajo consumo Carga rápida: hasta 8 horas de batería con 15 minutos de carga Precio Desde 429,97 euros (46 mm) Desde 449 euros

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Applesfera, Apple

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | ¿Qué iPhone comprar tras la keynote de Apple? Así son los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo