¿Qué iPhone comprar tras la keynote de Apple? Así son los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo

La última keynote de Apple ha vuelto a sacudir la gama alta de la telefonía con una familia que redobla su apuesta por la potencia, la eficiencia y la fotografía computacional. Sin embargo, la llegada del inédito modelo iPhone Duo añade un nuevo escalón en el catálogo de la firma de la manzana mordida, haciendo que la elección entre generaciones y modelos no sea tan inmediata.

Si te estás planteando renovar smartphone o dar el salto a Apple tras la presentación, repasamos las claves técnicas de cada nuevo integrante y analizamos en qué caso concreto merece la pena apostar por uno u otro.

iPhone 18 Pro: el equilibrio perfecto entre innovación y tamaño compacto

El iPhone 18 Pro representa la evolución lógica del buque insignia compacto. Mantiene la diagonal de 6,3 pulgadas de su antecesor, pero refina de forma notable sus apartados internos para marcar diferencias claras respecto a la generación anterior:

Fotografía con apertura variable: la cámara principal estrena control físico de apertura, ofreciendo un salto sustancial en disparos nocturnos y en la gestión natural de la profundidad de campo.

la cámara principal estrena control físico de apertura, ofreciendo un salto sustancial en disparos nocturnos y en la gestión natural de la profundidad de campo. Procesador A20 Pro de 2 nm: fabricado bajo el nodo de dos nanómetros, introduce un rendimiento bruto sobresaliente con especial foco en tareas de Inteligencia Artificial y gaming pesado a través de su nueva GPU de siete núcleos.

fabricado bajo el nodo de dos nanómetros, introduce un rendimiento bruto sobresaliente con especial foco en tareas de Inteligencia Artificial y gaming pesado a través de su nueva GPU de siete núcleos. Eficiencia renovada: gracias a la pantalla con tecnología LTPO+ y al debut del módem 5G propio (Apple C2), el consumo energético cae drásticamente, prolongando la autonomía diaria.

gracias a la pantalla con tecnología LTPO+ y al debut del módem 5G propio (Apple C2), el consumo energético cae drásticamente, prolongando la autonomía diaria. Ajuste de diseño: la Dynamic Island reduce sutilmente su tamaño para ganar superficie útil, mientras que el cristal trasero unifica su tono con el chasis de aluminio para un acabado más estético.

¿Por qué comprar el iPhone 18 Pro? Es la compra ideal si buscas la máxima tecnología fotográfica y de procesamiento de Apple en un formato manejable con una sola mano. Si vienes de un iPhone 15 Pro o anterior, darás un buen salto en batería, cámaras y fluidez sin necesidad de cargar con un teléfono gigante.

iPhone 18 Pro Max: pantalla de gran formato y autonomía récord

Para quienes sitúan el consumo multimedia y la batería en el centro de su experiencia, el iPhone 18 Pro Max traslada todas las novedades técnicas del modelo Pro al formato grande con panel de 6,9 pulgadas:

Pantalla inmersiva: mantiene el tamaño gigante de la generación previa pero se beneficia del panel LTPO+, mejorando la eficiencia al reproducir vídeo o jugar en HDR.

mantiene el tamaño gigante de la generación previa pero se beneficia del panel LTPO+, mejorando la eficiencia al reproducir vídeo o jugar en HDR. Batería sin rival en Apple: la combinación del chasis de mayor tamaño, el chip A20 Pro de 2 nm y la gestión térmica mediante cámara de vapor convierte a este modelo en el teléfono con mayor autonomía de la historia de la marca.

la combinación del chasis de mayor tamaño, el chip A20 Pro de 2 nm y la gestión térmica mediante cámara de vapor convierte a este modelo en el teléfono con mayor autonomía de la historia de la marca. Mismo conjunto fotográfico: incorpora la apertura variable en la lente principal y la actualización del teleobjetivo con mayor entrada de luz, garantizando idéntico rendimiento de nivel profesional que su hermano menor.

¿Por qué comprar el iPhone 18 Pro Max? Es el modelo definitivo para usuarios intensivos, creadores de contenido que editan sobre la marcha y profesionales que pasan el día fuera de casa y necesitan olvidarse del cargador. Si tu prioridad absoluta es la batería y la pantalla grande para trabajar o ver series, este es tu teléfono.

iPhone Duo: el primer plegable de Apple

La verdadera revolución de la keynote ha llegado con el iPhone Duo, el esperadísimo primer smartphone plegable de Apple. Este dispositivo no solo estrena un formato inédito dentro del catálogo de la firma de la manzana mordida, sino que redifine por completo la experiencia multitarea (al ser compatible con el Apple Pencil) y el consumo multimedia en movilidad:

Pantalla flexible sin pliegue visible: incorpora un panel OLED flexible de última generación con una bisagra de titanio diseñada a medida que reduce al mínimo la marca central, ofreciendo un formato compacto cerrado y una experiencia de tablet al desplegarlo.

incorpora un panel OLED flexible de última generación con una bisagra de titanio diseñada a medida que reduce al mínimo la marca central, ofreciendo un formato compacto cerrado y una experiencia de tablet al desplegarlo. Diseño e ingeniería en titanio: utiliza una estructura de titanio de grado aeroespacial para garantizar la máxima resistencia en las zonas de articulación sin disipar el peso del dispositivo.

utiliza una estructura de titanio de grado aeroespacial para garantizar la máxima resistencia en las zonas de articulación sin disipar el peso del dispositivo. Interfaz adaptativa para pantalla doble: iOS estrena funciones exclusivas para sacar partido al formato desplegado, permitiendo trabajar con dos apps a pantalla completa de forma simultánea, usar la pantalla exterior como visor para selfies con la cámara principal y un rendimiento optimizado para edición de vídeo o lectura.

iOS estrena funciones exclusivas para sacar partido al formato desplegado, permitiendo trabajar con dos apps a pantalla completa de forma simultánea, usar la pantalla exterior como visor para selfies con la cámara principal y un rendimiento optimizado para edición de vídeo o lectura. Hardware al máximo nivel: mantiene el procesador A20 Pro en 2 nm pero incorpora un sistema térmico rediseñado para disipar el calor a través de sus dos cuerpos, junto con la nueva cámara de apertura variable y opciones de almacenamiento que parten desde capacidades superiores.

¿Por qué comprar el iPhone Duo? Es la compra definitiva si buscas la mayor innovación en diseño de los últimos años dentro de Apple y quieres la versatilidad de llevar un teléfono y una tablet en el mismo bolsillo. Está pensado para entusiastas del hardware, profesionales de la productividad que necesitan multitarea real en movilidad y usuarios que quieren estar en la vanguardia absoluta de la tecnología sin renunciar al ecosistema iOS. Eso sí, tendrás que esperar al próximo 16 de octubre que se podrá reservar y estará disponible en tiendas y para envío una semana después, el 23 de octubre.

Entonces... ¿cuál me compraría yo en cada caso?

Mi elección personal (la más equilibrada): yo apostaría por el iPhone 18 Pro. Mantiene el formato compacto clásico que tan bien funciona con una mano y ofrece exactamente las mismas novedades clave en cámaras (apertura variable) y rendimiento (chip A20 Pro) que el modelo Max pero por menos dinero.

yo apostaría por el iPhone 18 Pro. Mantiene el formato compacto clásico que tan bien funciona con una mano y ofrece exactamente las mismas novedades clave en cámaras (apertura variable) y rendimiento (chip A20 Pro) que el modelo Max pero por menos dinero. Si tu prioridad es la autonomía y el consumo multimedia: iría directo a por el iPhone 18 Pro Max. Su combinación de pantalla de 6,9 pulgadas con la batería física gigante y los 2 nm de eficiencia promete una duración sin rival en el mercado.

iría directo a por el iPhone 18 Pro Max. Su combinación de pantalla de 6,9 pulgadas con la batería física gigante y los 2 nm de eficiencia promete una duración sin rival en el mercado. Si quieres la mayor revolución tecnológica en años y usas la multitarea: la opción clara es el iPhone Duo. Es el modelo a elegir si buscas la versatilidad de desplegar una pequeña tablet para trabajar o leer y te apetece estrenar el primer formato plegable de la historia de Apple sin importarte el dinero a gastar.

la opción clara es el iPhone Duo. Es el modelo a elegir si buscas la versatilidad de desplegar una pequeña tablet para trabajar o leer y te apetece estrenar el primer formato plegable de la historia de Apple sin importarte el dinero a gastar. Si prefieres ajustar el presupuesto: en este caso, la recomendación es mirar hacia el iPhone 17 Pro. Con la llegada de los nuevos modelos bajará de precio en distribuidores y sigue siendo una bestia en potencia y fotografía con un 90% de las funciones Pro a un coste mucho más ajustado.

Ficha técnica del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo

iphone 18 pro IPHONE 18 pro max iphone duo dimensiones Alto: 15 cm Ancho: 7,19 cm Grosor: 0,88 cm Alto: 15 cm Ancho: 7,19 cm Grosor: 0,88 cm Por determinar pantalla OLED LTPO+ de 6,3 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz Dynamic Island más pequeña OLED de 6,9 pulgadas 2.868 x 1.320 píxeles Densidad de 460 ppp Panel LTPO de hasta 120 Hz Exterior:

OLED de 5,4 pulgadas 120 Hz de tasa de refresco Interior: OLED de 7,6 pulgadas 120 Hz de tasa de refresco procesador Apple A20 Pro (2 nanómetros) Apple A20 Pro (2 nanómetros) Apple A20 Pro (2 nanómetros) memoria 12 GB 12 GB 12 GB almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1, 2 TB 256 GB / 512 GB / 1, 2 TB cámara delantera 18 MP apertura ƒ/1,9 Sensor cuadrado 25 Mpx f/1.9 Cámara FaceTime bajo la pantalla cámara trasera Principal: 48 MP apertura variable Ultra Gran Angular: 48 MP Teleobjetivo x2: 48 MP Principal: 48 MP, f/1.6-4.0, OIS Ultra Gran angular: 48 MP f/2.2 Telefoto: 48 MP, f/2.8, 4x óptico, OIS LiDAR Principal: 48 MP Gran angular: 48 MP batería Hasta 36 horas de reproducción de vídeo Hasta 45 horas de reproducción de vídeo Hasta 44 horas de reproducción de vídeo (pantalla exterior) Hasta 24 horas de reproducción de vídeo (uso mixto de las pantallas) software iOS 27 iOS 27 iOS 27 conectividad Chip C2 de Apple Wi-Fi 7 5G Bluetooth 6.0 USB-C (USB 3.0) Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC 5G WiFi 7 Bluetooth 6.0 eSIM USB-C otros Face ID IP68 Face ID IP68 Touch ID en el botón lateral IP68 colores Plata, Azul y Borgoña Plata, Azul y Borgoña Plata y Medianoche precio (desde) 1.469 euros 1.619 euros 2.339 euros

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Imágenes | Apple

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