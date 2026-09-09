El chip Apple C2 no es sólo el motor de las comunicaciones del iPhone Duo: es un salvavidas para la batería

Fiel a la cita en septiembre, Apple acaba de presentar los nuevos miembros de varias de sus familias. Tenemos nuevos Apple Watch, nuevos AirPods, el iPhone 18 Pro y el esperadísimo iPhone Duo. El primer plegable de la compañía se ha llevado un buen mordisco de la presentación de algo menos de hora y media y, curiosamente, uno de los elementos que Apple más ha destacado es el chip C2.

Porque en estos dispositivos hay un montón de chips funcionando al unísono para que todo funcione de manera transparente al usuario y, aunque los procesadores como el A20 Pro se suelen llevar todos los focos, los chips de comunicación son vitales. Son los que concentran la señal que llega de las antenas WiFi, Bluetooth, UWB, GPS, satélite y ultra-wide band, y en el caso de Apple, ese chip está afinado en España.

En Madrid se encuentra un laboratorio de innovación inalámbrica en el que unas 80 personas trabajan desde 2023 en un secretismo casi total, pero realizando una labor fundamental para que no se repita un episodio como el 'antenagate' del iPhone 4.

Antes de seguir, es importante matizar qué hacen y qué no:

No diseñan ni fabrican los chips , ya que eso ocurre en otros centrois.

, ya que eso ocurre en otros centrois. Pero sí prueban las antenas en condiciones reales y simuladas , verificando el hardware de comunicaciones como el C1 o el N1.

, verificando el hardware de comunicaciones como el C1 o el N1. No sólo es un trabajo que va a disfrutar el usuario español, ya que un argentino o un japonés también se benefician del trabajo y pruebas que hacen en este laboratorio.

Digo esto porque hace unos meses pude visitar el centro y pregunté por el trabajo en el C2 aún sabiendo que, con el secretismo que caracteriza a la compañía, no me iban a contestar. Pero ahora, con el iPhone Duo, tenemos la respuesta a qué implica una segunda generación de un chip de comunicación como este.

Foto del interior de una de las cámaras anecoicas del laboratorio español | Imagen: Apple

Para empezar, Apple ha detallado que el C2 cuenta con una velocidad de subida un 50% más rápido. Esto implica que podremos aprovechar mejor las redes de alta velocidad que ya tenemos por casa para subir vídeos y cualquier otro tipo de datos pesados invirtiendo menos tiempo. Por otro lado, también soporta la banda 5G mmWave.

Pero lo más importante es el consumo energético. Porque aunque el C1 y C2 no tengan que mover gráficos pesados en videojuegos ni se encarguen de procesar las imágenes de la cámara, es un chip que está constantemente funcionando. Porque siempre estamos conectados a una red sea WiFi o celular, y el chip drena en segundo plano la batería del móvil.

En cualquier dispositivo la autonomía es importante, pero en el caso de un plegable se antoja casi más vital porque es un dispositivo ideado para que usemos gran parte del tiempo esa pantalla interior que es más grande que la externa y que, por tanto, consume más. En este sentido, Apple comenta que el C2 consume un 15% menos que el C1X, siendo una de las claves para la autonomía.

Tengo que reconocer que no siempre prestamos a estos chips la atención que merecen. En el caso del C1 y el nuevo C2, Apple se gastó una millonada en contratar talento para dejar de depender de chips creados por Intel y Qualcomm con un solo objetivo: controlar todo el proceso al milímetro no sólo para estar al día en comunicación, sino para lograr avances en consumo como el del C2 que permitan arañar más tiempo de uso sin pasar por el cargador.

Pero sí, vaya, es evidente que aunque son fundamentales, son mucho menos sexys que los procesadores centrales. También es curioso que el C1 lo introdujeron casi de tapadillo con el iPhone barato, el 16e, y el C2 lo han presentado con todas las galas en el iPhone más radical desde el primero lanzado en 2007.

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