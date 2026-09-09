iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: estas son las diferencias clave para saber si merece la pena dar el salto de generación

Apple acaba de presentar su nueva gama alta y la gran pregunta que se hacen muchos usuarios es evidente: ¿hasta qué punto evoluciona el buque insignia de la manzana mordida respecto a la generación anterior? Ponemos frente a frente al iPhone 18 Pro con el iPhone 17 Pro para repasar todas sus novedades y analizar si todo lo nuevo justifica el cambio de modelo y deberías comprar uno u otro.

Mismo diseño, pero con ligeros ajustes de ergonomía

A simple vista, el salto estético es continuista. La firma de Cupertino mantiene el módulo de triple cámara en la trasera y el chasis unibody en aluminio como eje principal para la disipación térmica. Sin embargo, se pueden encontrar algunos matices importantes que cambiarán la experiencia al sostenerlo en la mano.

Sutil incremento de grosor y peso: el volumen en la zona de los sensores aumenta para alojar las nuevas ópticas, mientras que el peso total sube ligeramente debido a una batería de mayor capacidad y a un sistema de cámara de vapor mejorado. La buena noticia es que las fundas del iPhone 17 Pro seguirán siendo compatibles.

el volumen en la zona de los sensores aumenta para alojar las nuevas ópticas, mientras que el peso total sube ligeramente debido a una batería de mayor capacidad y a un sistema de cámara de vapor mejorado. La buena noticia es que las fundas del iPhone 17 Pro seguirán siendo compatibles. Trasera más uniforme: el cristal posterior se ha refinado para unificar su tono con el marco de aluminio, eliminando el contraste bicolor del año pasado en favor de una estética más limpia.

el cristal posterior se ha refinado para unificar su tono con el marco de aluminio, eliminando el contraste bicolor del año pasado en favor de una estética más limpia. Nuevos acabados: la paleta de colores se actualiza con la llegada del tono Cereza oscuro como opción estrella, acompañado del Azul Cielo y el clásico Plata.

Pantalla LTPO+ y una Dynamic Island que se reduce

En el frontal nos encontramos con los mismos tamaños de panel (6,3 pulgadas tanto en el iPhone 18 Pro como en el iPhone 17 Pro), manteniendo los picos de brillo y la resistencia del cristal protector de la anterior generación. Las mejoras vienen dadas por dos aspectos concretos:

Panel LTPO+: una evolución en la tecnología de la pantalla enfocada estrictamente a recortar el consumo energético sin mermar la fluidez ni el brillo.

una evolución en la tecnología de la pantalla enfocada estrictamente a recortar el consumo energético sin mermar la fluidez ni el brillo. Isla Dinámica (Dynamic Island) más reducida: el notch interactivo estrena por primera vez un tamaño ligeramente más compacto, liberando algo más de superficie útil en la pantalla mientras mantiene todas sus funciones contextuales.

Un salto fotográfico hacia la apertura variable

Si hay un motivo técnico que justifique la renovación este año, ese es el apartado fotográfico. Frente al sistema de apertura fija del iPhone 17 Pro, la cámara principal del iPhone 18 Pro estrena mecanismo de apertura variable. Esto permite controlar de forma física la entrada de luz al sensor, ofreciendo un salto sustancial en el control de la profundidad de campo y disparos nocturnos.

Por su parte, el teleobjetivo también incrementa su luminosidad con una apertura más amplia, logrando capturas de larga distancia con mayor definición y menor ruido.

Arquitectura de dos nanómetros y el debut del módem propio

El rendimiento interno da un paso al frente significativo impulsado por la ingeniería de procesadores:

Corazón A20 Pro (2 nm): hermanado en arquitectura con el chip M6, se convierte en el primer procesador de dos nanómetros en un smartphone. Integra una GPU de siete núcleos enfocada al procesamiento de Inteligencia Artificial y al rendimiento en juegos de alta exigencia gráfica.

hermanado en arquitectura con el chip M6, se convierte en el primer procesador de dos nanómetros en un smartphone. Integra una GPU de siete núcleos enfocada al procesamiento de Inteligencia Artificial y al rendimiento en juegos de alta exigencia gráfica. Módem 5G Apple C2: los modelos Pro abandonan definitivamente los chips de conectividad Qualcomm para integrar la segunda generación del módem propio de Apple. Esto se traduce en una recepción de señal más estable y un consumo energético notablemente más bajo.

La autonomía de su batería marca récord

Apoyándose en el nuevo procesador A20 Pro y en la tecnología LTPO+, la autonomía escala marcando nuevos techos dentro del catálogo de Apple. Este nuevo iPhone 18 Pro ofrece hasta XX horas de reproducción de vídeo.

El precio de salida

Otro de los cambios más notables y que repercute directamente en el bolsillo de los usuarios. Debido al incremento en los costes globales de los módulos de memoria RAM (un fenómeno conocido ya en el sector como la crisis de la RAM), esta nueva generación experimenta una ligera subida de precio de salida, partiendo desde 1.469 euros en la versión base de 256 GB.

El período de reservas para este nuevo iPhone 18 Pro se abre este próximo sábado 12 de septiembre, mientras que las primeras unidades y la llegada a las tiendas físicas están fijadas para el viernes 18 de septiembre.

Entonces... ¿cuál deberías comprar?

La elección entre dar el salto a la nueva generación o apostar por el modelo anterior depende principalmente del smartphone del que vengas y de cuánto valores la fotografía avanzada. Aunque el iPhone 18 Pro introduce refinamientos notables, el iPhone 17 sigue siendo un gama alta de primer nivel con un rendimiento envidiable.

Por qué elegir el iPhone 18 Pro

Quieres el salto fotográfico de última generación: la llegada de la apertura variable a la cámara principal es uno de los mayores avances técnicos en años. Es ideal si buscas control profesional sobre la profundidad de campo y mejor rendimiento nocturno.

la llegada de la apertura variable a la cámara principal es uno de los mayores avances técnicos en años. Es ideal si buscas control profesional sobre la profundidad de campo y mejor rendimiento nocturno. Buscas la máxima autonomía posible: la combinación del chip A20 Pro en 2 nm, el nuevo panel LTPO+ y el módem C2 reduce el consumo al mínimo, marcando un récord de duración de batería en la marca.

la combinación del chip A20 Pro en 2 nm, el nuevo panel LTPO+ y el módem C2 reduce el consumo al mínimo, marcando un récord de duración de batería en la marca. Vienes de un iPhone 15 Pro o anterior: si llevas dos o tres años sin renovar móvil, los cambios acumulados (pantalla, potencia, cámaras, IA y batería) justifican la inversión en este nuevo iPhone 18 Pro.

Por qué elegir el iPhone 17 Pro

Buscas la mejor relación calidad-precio: con la llegada de la nueva generación, el modelo del año pasado bajará de precio, ofreciendo un 90% de la experiencia Pro por bastante menos dinero.

con la llegada de la nueva generación, el modelo del año pasado bajará de precio, ofreciendo un 90% de la experiencia Pro por bastante menos dinero. Ya tienes un iPhone 16 Pro: salvo que necesites de forma imprescindible la apertura variable en la cámara, la potencia del chip A19 Pro y su pantalla siguen siendo ideales para cualquier tarea exigente.

salvo que necesites de forma imprescindible la apertura variable en la cámara, la potencia del chip A19 Pro y su pantalla siguen siendo ideales para cualquier tarea exigente. Prefieres ajustar el presupuesto: te llevas un diseño casi idéntico (incluso sus fundas son compatibles con el nuevo modelo), Dynamic Island y un conjunto de cámaras impecables sin asumir la subida de precio de la nueva generación.

Ficha técnica del iPhone 18 Pro y el iPhone 17 Pro

iphone 18 pro IPHONE 17 PRO dimensiones Alto: 15 cm Ancho: 7,19 cm Grosor: 0,88 cm Alto: 15 cm Ancho: 7,19 cm Grosor: 0,88 cm pantalla OLED LTPO+ de 6,3 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz Dynamic Island más pequeña OLED LTPO de 6,3 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz procesador Apple A20 Pro (2 nanómetros) Apple A19 Pro almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB cámara delantera 18 MP apertura ƒ/1,9 Sensor cuadrado 18 MP apertura ƒ/1,9 Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s cámara trasera Principal: 48 MP apertura variable Ultra Gran Angular: 48 MP Teleobjetivo x2: 48 MP Principal: 48 MP 24 mm, apertura de ƒ/1,78 Ultra Gran Angular: 48 MP 13 mm, apertura de ƒ/2,2, campo de visión de 120° Teleobjetivo x2: 48 MP 48 mm, apertura de ƒ/1,78 batería Reproducción de vídeo: hasta 36 horas Reproducción de vídeo: hasta 31 horas. software iOS 27 iOS 26 conectividad

Chip C2 de Apple Wi-Fi 7 5G Bluetooth 6 USB-C (USB 3.0) Wi-Fi 7 5G Bluetooth 6 USB-C (USB 3.0) otros Face ID IP68 Face ID IP68 colores Plata, Azul y Borgoña Plata, naranja cósmico, azul oscuro precio (desde) 1.469 euros 1.179 euros

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Imágenes | Jose García (Xataka) y Apple

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