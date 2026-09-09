Esta ambulancia solar no lleva pacientes al hospital. Lleva el hospital hasta ellos

Parece un prototipo de un vehículo eléctrico, pero en su interior este modelo esconde todo un hito sanitario y sostenible. Se trata de la primera ambulancia solar homologada para circular por carretera y llevar atención médica a aquellas personas que no tengan un fácil acceso a ella.

Su nombre, como recoge CNN World, es Stella Juva y ha sido desarrollada por un grupo de estudiantes holandeses de la Universidad Técnica de Eindhoven. Aunque sus primeras pruebas se han llevado a cabo en la África rural, sus resultados pueden apuntar algunas soluciones para aquellas regiones más despobladas de nuestro territorio.

Hasta 715 kilómetros de autonomía con sol. Stella Juva funciona gracias a la energía que recoge de unos paneles solares totalmente integrados en su techo. Además cuenta con unas placas extensibles que pueden desplegarse cuando la ambulancia está parada para recargar aún más energía. Así, si las condiciones meteorológicas son favorables, puede llegar a viajar hasta 715 kilómetros y alcanzar velocidades punta de unos 120 km/h, según las estimaciones de sus creadores. Gracias a su batería integrada de 50 kWh, además, su funcionamiento está garantizado, incluso, cuando el sol ya se ha puesto.

Energía solar también para atención médica. Hasta aquí, parece un vehículo eléctrico más, pero lo que hace de esta ambulancia un caso único en el mundo es que la energía que genera con sus placas también se puede usar para realizar pruebas médicas gracias a su equipo de diagnóstico. La energía solar permite a los sanitarios alimentar dispositivos como un aparato portátil de rayos X, un ecógrafo, un desfibrilador externo automático y sistemas de refrigeración para vacunas. Durante una de las pruebas, el equipo aseguró que, mientras estaba estacionado y utilizando simultáneamente el equipamiento médico, Stella Juva generaba más energía solar de la que consumían esos dispositivos. Por eso, sus creadores hablan de una clínica sobre ruedas más que una ambulancia en sí.

Una primera prueba en terrenos exigentes. Para realizar las primeras pruebas técnicas, Stella Juva se ha estrenado este mes de agosto recorriendo la región de Narok, en Kenia. Lo han hecho en colaboración con la ONG Amref Health Africa, que ha visto un enorme potencial en esta ambulancia para prestar atención sanitaria allí donde es difícil que llegue.

En total, el equipo recorrió más de 800 kilómetros por carreteras asfaltadas y caminos sin pavimentar. Uno de los trayectos más complicados fue el que llevó a Stella Juva hasta Mosiro, un punto remoto sin electricidad al que tardaron seis horas en llegar. Como cuenta a Euronews Yarno Basten de Solar Team Eindhoven, en ese tramo final se les rompió el un tirante, una pieza que conecta las ruedas delanteras con el mecanismo de dirección. "Por suerte, esta pieza estaba diseñada para ser la primera en romperse. En tan solo media hora el equipo pudo sustituirla por otra nueva, de modo que Stella Juva pudo completar su recorrido", comenta este investigador.

Un gran abanico de aplicaciones. La España vaciada presenta un enorme reto en cuanto al acceso a servicios sanitarios. Los habitantes de las zonas despobladas tienen que recorrer de media unos 22 kilómetros para llegar a un centro de salud, 20 más que en la ciudad, según los datos del Observatorio Rural que ha confeccionado la Comisión Europea. En estas zonas, además, la población suele estar bastante envejecida y, por tanto, requiere con mayor frecuencia de citas sanitarias. Eso no significa que la España rural carezca de asistencia sanitaria. El Sistema Nacional de Salud cuenta con miles de consultorios locales distribuidos por el territorio. El problema es cómo mantener una atención accesible y suficiente cuando la población está muy dispersa y envejecida. El propio sistema sanitario reconoce que la dispersión geográfica obliga a pensar en modelos de atención diferentes, adaptados a la realidad geográfica y demográfica de las zonas rurales. Stella Juva, aunque todavía sea un proyecto experimental, es un ejemplo de hacia dónde podría llegar esa idea.





Imagen | Solar Team Eindhoven

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