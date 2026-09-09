Ya en reserva 'Ocarina of Time': un remake de este Zelda clásico que viene con una edición física especial de unidades limitadas

La saga The Legend of Zelda cuenta con numerosas entregas, y 'Ocarina of Time' es, desde hace ya muchos años, una de las más queridas. Si la disfrutaste en su versión original o, como yo, quieres adentrarte nuevamente en el mundo de Hyrule desde una versión renovada, Nintendo presentó ayer oficialmente su remake. Y vaya pinta.

Siguiendo con la dinámica que está tomando Nintendo en sus últimos videojuegos, el nuevo 'Ocarina of Time' estará disponible con precios diferentes dependiendo de si compramos la edición física o digital. De momento, en la tienda oficial tenemos la versión digital por 59,99 euros, mientras que la edición física se puede encontrar en otras tiendas como Xtralife por un precio de 64,95 euros. En ambos casos está disponible bajo reserva.

La primera tirada llegará con una edición física especial

Edición especial de la primera tirada con textura brillante y metalizada

Además, tal y como ha mencionado Nintendo España a través de su cuenta en X, la primera tirada de la versión física contará con una carátula brillante y metalizada, aunque las unidades estarán limitadas. Evidentemente, esto es algo que se aprecia una vez tengamos la carátula en las manos. Eso sí, hay que aclarar que Nintendo no ha mencionado si esta primera tirada estará disponible únicamente en su tienda online o también en las de proveedores como Xtralife, El Corte Inglés y más. Si quieres hacerte con ella, te recomendamos estar al tanto de la tienda online de Nintendo.

'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' vuelve con un lavado de cara completo, ya que se trata del videojuego rehecho desde cero. Quizás el arte del juego sea bastante diferente a lo que encontramos actualmente en la saga, sobre todo con entregas como 'Tears of the Kingdom' o 'Echoes of Wisdom', pero las novedades y mejoras son muy grandes.

Si os han gustado los últimos títulos de la saga, os recomendamos echar un vistazo al tráiler del nuevo 'Ocarina of Time'. Con el tiempo también irán llegando accesorios como mandos o la misma ocarina a la tienda oficial (veremos si también a la de los proveedores).

Por último, cabe mencionar un par de cosas. El videojuego estará disponible el próximo 5 de noviembre tanto en formato físico como en digital. Además, llegará al completo en el cartucho, por lo que no se trata de una Game Key Card, algo que está dando mucho de qué hablar por ciertas noticias que hemos visto últimamente, como la polémica de PlayStation por poner fin al formato físico en 2028 o porque 'GTA VI', que llega el mismo mes de noviembre, tendrá edición física con código digital, al menos de lanzamiento.

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