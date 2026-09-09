Más de 2.000 ordenadores estuvieron 23 años en un granero. Su dueño empezó a venderlos en eBay y ahora ha montado su propia tienda

Hace 23 años James Pellegrini, un ingeniero de Massachusetts, le pidió a su vecino si podía guardar unas cosas en su granero. Las cosas en cuestión eran nada menos que 2.200 ordenadores NABU que había comprado con la idea de montar una centralita telefónica que nunca llegó a materializarse.

Pellegrini se olvidó de aquello hasta que más de dos décadas después, el granero empezó a tener problemas estructurales y el vecino le dijo que ya estaba bien de ser su almacén. Pellegrini tuvo que desalojarlo y en lugar de tirar los NABU, decidió probar suerte en eBay. Primero los puso a la venta por 20 dólares, pero pronto se dio cuenta de que podía sacarles más, así que los subió a 60 dólares y finalmente a 100 dólares. Llegó a facturar más de 45.000 euros. Nada mal para algo que en su día fue un negocio fallido.

Adiós eBay, hola tienda propia

Desde hace más de un año, Pellegrini dejó de vender los NABU en eBay. El medio alemán Gamestar ha contactado con él para conocer las razones de abandonar la plataforma, pero Pellegrini evitó dar una razón concreta. No es un problema de falta de stock porque todavía le quedan ordenadores y afirma que siguen en buen estado y son vendibles.

La explicación más plausible, aunque él no la ha confirmado, es puramente económica: ahorrarse las comisiones de eBay. Pellegrini ha montado su propia tienda online, centrada sobre todo en la venta de dispositivos de streaming 4K adaptados para televisores, pero donde también coloca lo que le queda de existencias de los NABU. Que por cierto, el pack con ordenador y teclado cuesta ahora 400 dólares.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Qué es un NABU

Los NABU (Natural Access to Bidirectional Utility) fueron un proyecto de una compañía canadiense que, a mediados de los 80, quiso adelantarse a su tiempo ofreciendo conectividad de red a los hogares a través de la infraestructura de televisión por cable, con estos ordenadores personales como terminal de acceso. Por dentro llevaban un procesador Zilog Z80 a 3,58 MHz, 64 KB de RAM, gráficos de Texas Instruments y sonido de General Instruments, unas tripas modestas incluso para su época.

La idea, en esencia, era una versión primitiva y simplificada de lo que hoy entendemos por internet, pero el proyecto nunca despegó y la empresa acabó en bancarrota, dejando miles de unidades sin vender. De ahí que Pellegrini pudiera hacerse con ellas a precio de saldo hace tres décadas, sin imaginar que acabarían convirtiéndose en una pieza de coleccionismo retro.

Imágenes | James Pellegrini

En Xataka | En 2019, dos periodistas recibieron cucarachas por correo: se las enviaba eBay por haber criticado a su CEO