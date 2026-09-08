Apple blinda la memoria NAND antes del lanzamiento del iPhone 18 Pro. Ni así asegura estar a salvo de los vaivenes del mercado

Apple está calentando motores para su gran evento de septiembre. Los iPhone 18 Pro están a la vuelta de la esquina, así como un esperado Apple Watch nuevo y lel iPhone Ultra. El lanzamiento de una nueva categoría como un móvil plegable debería ser motivo de celebración, pero todas las filtraciones y rumores apuntan a cierto nerviosismo en la casa de los de la manzana.

El motivo es que tienen un nuevo dispositivo a las puertas, sí, pero también un problema enorme con el suministro de algunos componentes debido a la enorme crisis en la que nos encontramos. Hace unos meses ya contamos que Apple tenía mil millones de dólares parados porque TSMC no podía terminar de ensamblar los chips debido a la falta de DRAM.

El asunto de la memoria es algo que ha impactado a prácticamente todos los dispositivos de Apple y se espera que los nuevos iPhone también noten el golpe en el precio de venta.

Ahora bien, no es lo mismo subir el precio de un Mac Mini o de un Mac Studio que de un iPhone, ya que el teléfono es el hardware estrella de la compañía y todos los esfuerzos para asegurar la memoria (tanto RAM como almacenamiento) deberían ir a blindar el stock para los iPhone.

Precisamente eso es lo que están haciendo con un nuevo acuerdo a largo plazo con una empresa surcoreana, pero hay un problema: no están a salvo de la presión del mercado a corto plazo.

El precio del iPhone corre peligro

Primero lo adelantó el medio surcoreano Economy Tribune y luego lo detalló TrendForce: Apple ha firmado un acuerdo a largo plazo con una empresa para que los vaivenes del mercado de la NAND no les afecten tanto como a otras empresas más pequeñas y, así, no tener que revisar de forma agresiva sus precios.

El medio surcoreano no ha dado detalles ni del volumen ni de los precios a los que han llegado, tampoco de la empresa suministradora, pero estiman que ha sido la japonesa Kioxia.

El motivo es que Apple ya firmó con Kioxia un trato para pagarles el doble de la tarifa que ya les pagaban un año antes a cambio de un buen suministro de NAND para el primer trimestre de 2026, con la posibilidad de ajustar el precio de forma trimestral.

Las dos compañías mantienen una larga relación comercial y es lo que habría permitido ese trato favorable que tiene sentido si tenemos en cuenta que Apple pudo absorber el golpe durante varios meses a comienzos de este año.

Cuando veíamos que el resto de fabricantes se quedaban sin stock o subían sus precios, los de Apple se mantenían debido a que tenían un stock enorme con el que ir tirando. Pero bueno, al final el almacén se vació y Apple hizo lo que el resto: subir precios de prácticamente todos los productos... excepto de los iPhone.

El precio de los dos componentes ha subido un poquitín | Fuente: TechInsights

Este trato llega en un momento en el que, según TrendForce, se estima que los precios de la memoria del iPhone 18 Pro de 256 GB de capacidad sean un 400% más altos que los que habrían sido un año antes. Varios actores del sector ya han señalado que la memoria es el elemento más caro a la hora de empaquetar un móvil actualmente, pero según TrendForce, eso se traducirá en un incremento del precio del iPhone 18 Pro de entre el 10% y el 20% respecto a la anterior generación.

Apple podría absorber parte del golpe y no transmitirlo a los usuarios para que el iPhone siga vendiendo y sea el vehículo de monetización del usuario a través de otros servicios, algo que Apple ha estado trabajando a conciencia durante la era Tim Cook.

Sin embargo, la incertidumbre alrededor del estado de este mercado sigue siendo brutal y, con los hiperescaladores y Nvidia bebiéndose el suministro de chips NAND que pueden fabricar entre apenas tres empresas (Samsung, Micron, SK Hynix), no se sabe hasta dónde pueden escalar los precios de estos componentes. Esto se traduce en que Apple puede firmar acuerdos a largo plazo, pero si no hay memoria física, no está claro que pueda seguir accediendo a la misma en las condiciones que ha firmado actualmente.

De hecho, y aunque hay que cogerlo con pinzas, ya hay voces como la del analista Ming-Chi Kuo que apuntan que el suministro del plegable será muy reducido y que, tras un fuerte lanzamiento, la disponibilidad llegará a cuentagotas debido a la escasez de memoria y a que Apple estaría teniendo problemas para fabricar todas las unidades que quieren debido a otro problema: la autoexigencia.

Porque si nos metemos en tiendas de segunda mano, podemos ver claramente qué ocurre con los plegables a los seis meses de su lanzamiento. Los precios están por los suelos debido a problemas en algún punto de la pantalla interna, y Apple estaría ralentizando los procesos para que la durabilidad del plegable sea óptima y no se repita otro caso "gate" como el del primer plegable de la compañía, el iPhone 6...

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