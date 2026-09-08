Una viuda ganó 71,5 millones de euros en la lotería, pero no pudo cobrarlos una semana después debido a una aplicación

"Hice clic y vi confeti y un mensaje que decía: 'Felicidades, has ganado 83,5 millones de dólares”". La frase es de Kristen Moriarty, una viuda de Houston que un buen día de 2025 se llevó la mayor alegría de su vida: uno de los boletos que había comprado para la lotería de Texas estaba premiado con casi 72 millones de euros, suficiente para resolver su vida y la de sus hijos y, de paso, cumplir algún que otro sueño. El problema es que tardó solo unos días en pasar del alborozo a la frustración: cuando quiso cobrar se encontró con que el pago estaba bloqueado.

El motivo: una complicada disputa legal (con investigación incluida) que afectaba a la aplicación que había usado para comprar su boleto desde el móvil.

Seis números afortunados. La historia de Kristen empieza como la de otros miles millones de personas que (dentro y fuera de EEUU) un buen día deciden probar suerte con la lotería: compran un boleto, cruzan los dedos y se ponen a soñar. En su caso, con razón. Los seis números que jugó resultaron premiados durante el sorteo de la Lotería de Texas del 17 de febrero de 2025.

Traducido en dinero contante y sonante, eso equivalía a un pago de 83,5 millones de dólares. Nada mal teniendo en cuenta que se había gastó apenas 20 dólares en lotería. Cuando días más tarde descubrió que era la afortunada no pudo contener la emoción. "Estábamos todos llorando. Hemos pasado por mucho. Fue un momento muy feliz", explicaba tiempo después a un periódico local.

De la felicidad al drama. Aquellas no fueron las últimas lágrimas que la lotería estatal de Texas hizo derramar Moriarity, aunque las siguientes brotaron por razones bastante distintas. Cuando la mujer, viuda, con dos hijos, quiso ir a cobrar el premio se encontró con que el dinero estaba bloqueado.

Ni podía cobrarlo. Ni tenía garantías de que fuera a hacerlo algún día. El motivo: aunque tenía los seis números afortunados, la administración había emprendido una batalla legal contra la app intermediaria con la que compró su boleto de lotería. De hecho había una investigación abierta que bloqueaba el cobro.

"Siguió las reglas". En vez de adquirir el billete directamente, acudiendo en persona a una tienda, Moriarty recurrió a un intermediario, Jackpocket, una app que le permitía realizar la operación desde su teléfono móvil. Ella pagaba y la compañía, dedicada a la mensajería de lotería, se encargaba del resto.

Ya la había usado antes y, explica la mujer, jamás había tenido problema a la hora de cobrar sus premios, aunque por supuesto nunca habían alcanzado la friolera de 83,5 millones de dólares. "Ella simplemente prefería jugar de esa forma, se sentía más segura y no tenía que salir de casa", reivindica su abogado, Randy Howry, quien insiste en que la mujer "siguió las reglas correctamente".

¿Qué pasó entonces? Que Moriarty jugó los números adecuados en el lugar adecuado… pero no en el momento adecuado. Si la venta se hubiera hecho unos años (quizás meses) antes probablemente no habría tenido problemas, pero solo unos días después del sorteo del 17 de febrero de 2025 el Senado aprobó un proyecto de ley para prohibir servicios como el que había usado ella.

El resultado, explicaba por entonces NBC News, fue que una semana después del sorteo la Comisión de Lotería declaró que comprar boletos mediante servicios de mensajería no se ajustaba a las leyes de Texas, con lo que pasaba a prohibir su uso de forma inmediata. No aclaraba si la medida tenía carácter retroactivo, pero el caso es que Moriarty todavía no había cobrado su premio millonario.

Y empezó el calvario judicial. "Una vez terminé de firmar toda la documentación para reclamarlo me dijeron que no podían seguir adelante y efectuar el pago ese día debido a una investigación ordenada por el gobernador", relataba la mujer en mayo de 2025, varios meses después del sorteo.

Ante el bloqueo y la falta de respuestas, Moriarty decidió contratar un abogado, acudió a la justicia y concedió entrevistas a diferentes medios para dar visibilidad a su caso. En un principio se resistió a revelar su identidad e incluso se identificó como Jane Done, pero con el tiempo medios regionales como Houston Chronicle o The Texas Tribune publicaron su nombre y algunos datos de su vida.

Buenos números, mal momento. También se confirmó que Moriarty había tenido tan buena suerte en la lotería como mala con la ley. Lo suyo fue mala pata: la fortuna la sonrió justo cuando el gobierno tenía a los servicios de mensajería de sorteos en la diana debido a casos como el ocurrido en abril de 2023, cuando tras una "compra masiva" de billetes se registró un premio de 95 millones.

El caso de Moriarty quizás volvió a poner en guarda a las autoridades de Texas y aceleró la maquinaria legislativa, pero, reivindica su abogado, "todos sabemos que la Comisión de Loterías no puede cambiar las reglas tras el sorteo".

Final agridulce. Afortunadamente para Moriarty, su batalla judicial no tuvo que prolongarse demasiado. En agosto de 2025, varios meses después del sorteo, la Comisión de Lotería de Texas anunció que había llegado a "un acuerdo" con ella para desbloquear el pago del premio gordo del 17 de febrero.

Eso sí, todo indica que la mujer no llegó a embolsarse los 83,5 millones de dólares con los que soñaba: el pacto contemplaba un premio único de 45,9 millones antes de impuestos. La mujer asegura que quería usar parte del dinero para otorgar una beca en honor a su marido y un refugio para animales.

Imágenes | Erik Mclean (Unsplash) y Anvesh (Unsplash)

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