Mayrit llega a Palos de la Frontera un mes antes de lo previsto: la gigantesca tuneladora pilla ritmo por el subsuelo de Madrid

La ampliación del metro de Madrid ha superado otro hito. Y es que la tuneladora conocida como Mayrit se abrió paso el pasado viernes en la futura estación de Palos de la Frontera, lo que marca el segundo “cale” (momento en que la tuneladora conecta con la cavidad de la estación) desde que comenzaron las obras en marzo.

Un proyecto ambicioso. La ampliación de la Línea 11 es uno de los proyectos más ambiciosos en los que Madrid se ha sumergido desde hace décadas. Una vez finalizada se extenderá en diagonal, conectando Cuatro Vientos en el suroeste con Valdebebas en el noreste, reduciendo así los tiempos de viaje y añadiendo una nueva opción para miles de vecinos.

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En cifras. Desde que comenzó su viaje en la estación de Comillas en Carabanchel el 26 de marzo, Mayrit ha excavado una galería continua de 2.732 metros en 147 días, instalando 1.606 anillos de dovelas y retirando cerca de 189.000 metros cúbicos de tierra, según las cifras publicadas por El Debate.

En su último tramo entre Madrid Río y Palos de la Frontera, la máquina iba a un ritmo de unos 22,8 metros al día de media. Es un muy buen ritmo teniendo en cuenta que comenzó en unos 15 metros al día en marzo.

En detalle. Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, atribuye la mejora del rendimiento a que la máquina y el terreno se comportaron “extraordinariamente bien”, según comparten en 20 Minutos, señalando que las arcillas negras y las capas de sílex atravesadas en este tramo respondieron bien a la excavación. Por su parte, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, que también asistió al cale, declaraba al medio que "lo que hace unos meses era un desafío hoy lo estamos viendo convertido en realidad".

Antes de lo previsto, con un pequeño contratiempo. No se esperaba llegar a Palos de la Frontera hasta principios de otoño, pero Mayrit ha llegado casi un mes antes, haciendo el cale alrededor de la 1:00 PM y con solo media hora de retraso causado por un problema en uno de sus componentes, según informa el medio. Sin embargo, la velocidad a la que iba la máquina ha superado el ritmo de trabajo de la propia estación, pues la construcción se encontraba cerca del 74 % de ejecución cuando la máquina la alcanzó.

El tramo sur del futuro andén sí estaba completamente terminado, pero la sección central (que abarca 140 metros de distancia a unos 33 metros bajo tierra) todavía tenía zonas encofradas y otros tramos de tierra sin excavar, compartían desde 20 Minutos.

Todavía queda un buen trecho. Terminar el túnel no es lo mismo que terminar las obras, pues junto al avance de Mayrit, los equipos aún están completando aproximadamente 679 metros de túnel a “pico y pala”, una técnica tradicional más lenta que se está utilizando sobre todo cerca de los puntos de acceso a las estaciones. En conjunto, se prevé que la tuneladora y los trabajos manuales se encuentren en torno al 60% de su finalización, según comparte El Debate.

Próximos pasos. Tal y como cuenta el medio, Mayrit permanecerá detenida en Palos de la Frontera durante dos o tres semanas para una revisión técnica, sustituyendo las piezas desgastadas de la rueda de corte antes de ponerse con el siguiente tramo de 709 metros hacia Atocha, una etapa que se estima que comience antes de que termine septiembre. Y es que si se mantiene el ritmo del verano, el próximo tramo de túnel podría estar terminado antes de finales de octubre.

Eso sí, parece que no va a haber más cales ni en Atocha ni en Conde de Casal, ya que el ritmo al que va la tuneladora va más rápido que la excavación de las estaciones. En su lugar, los equipos que trabajan en Atocha y Conde de Casal (actualmente al 57 % y casi al 31 % de ejecución, respectivamente) se encontrarán con unos 140 metros de túnel ya construido bajo tierra, una estructura que luego será demolida y retirada junto con el resto del material excavado.

Calendario. La ampliación de la Línea 11 cuenta con un presupuesto de unos 1.550 millones de euros y su apertura se mantiene para finales de 2027 o principios de 2028. Así que cuando finalice su trabajo la tuneladora, aún quedará mucho que hacer en las estaciones hasta que de por concluida la obra. Tendremos que esperar para saber cómo se acaba materializando el proyecto.

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