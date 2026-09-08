No has dormido lo suficiente y tienes un examen mañana. La ciencia dice que hay un truco: 30 minutos de ejercicio

Dormir bien es esencial por muchos motivos: mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmunitario, consolida las ganancias de músculo durante el ejercicio físico… Pero, sin duda, uno de los beneficios mejor estudiados del sueño es la fijación de la memoria. Si estás estudiando para un examen y crees que es buena idea cambiar las horas de sueño por tiempo de estudio, verás que, en realidad, es bastante contraproducente. De hecho, basta con una noche durmiendo poco para que todo lo que hayamos intentado memorizar el día de antes se vaya por donde vino. Es un problema que cada vez experimentamos más a menudo, pues vivimos en una época en la que el exceso de productividad y el estrés suelen afectar gravemente al sueño. Por suerte, un equipo de científicos canadienses acaba de descubrir un escudo ante este inconveniente que suele estar al alcance de la mano de cualquiera: el ejercicio físico.

El experimento. Los autores de este estudio llevaron a cabo un experimento en el que participaron 88 jóvenes adultos, previamente divididos en cuatro grupos: el de 8,5 horas de sueño y ejercicio, el de 8,5 horas de sueño sin ejercicio y los de 4,5 horas de sueño con y sin ejercicio. Todos tuvieron que memorizar una serie de caras asociadas a nombres que vieron en una pantalla de ordenador y, después, realizar dos tipos de tareas. La mitad hicieron 30 minutos de ejercicio en una bicicleta estática, con 5 minutos de calentamiento antes y 5 minutos de enfriamiento después, y la otra mitad descansaron sentados en una silla durante 40 minutos.

Después, llegada la hora de dormir, la mitad lo hicieron durante 4,5 horas aproximadamente y la otra mitad durante unas 8,5 horas. A los que durmieron menos se les restringió el sueño al principio de la noche, por lo que se fueron a dormir a las 2 de la mañana.

30 minutos de ejercicio para salvar una noche sin dormir. Cuando se despertaron por la mañana, todos a la misma hora, se les hizo ver una serie de caras en una pantalla de ordenador. Algunas de ellas eran las que habían tenido que memorizar el día antes. Así, se vio que aquellos que habían dormido poco y hecho ejercicio tenían más o menos el mismo nivel de acierto que quienes habían dormido lo correcto. En cambio, la memoria de aquellos que habían dormido poco sin hacer ejercicio estuvo mucho más afectada.

La noche anterior, antes de dormir, se evaluó la memoria de los participantes y no había apenas diferencia entre unos grupos y otros. Sin embargo, el mal sueño puso sobre la mesa el claro beneficio que supone el ejercicio físico. Solo 30 minutos de bicicleta estática fueron suficientes para actuar como escudo.

Fijación de recuerdos. El sueño es esencial para fijar los recuerdos porque durante su etapa más profunda, lo que se conoce como sueño de ondas lentas, el cerebro reactiva la información recién aprendida y la transfiere a la memoria a largo plazo. Básicamente, ayuda a fijar los recuerdos. Esta fase de sueño profundo es más intensa durante la primera mitad de la noche, por eso fue el periodo en el que se privó de dormir a los participantes del estudio.

Las causas. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo protege el ejercicio físico frente a la pérdida memoria, parece ser que se debe, básicamente, a que se optimiza el sueño, aunque se duerman menos horas. Básicamente, cuando se practica ejercicio físico antes de dormir, el cerebro prioriza el sueño profundo, aunque tenga menos horas de descanso. Esto se vio al someter a todos los participantes a una polisomnografía. Esta es una técnica con la que, a través de la colocación de electrodos, se hace un registro de las fases del sueño de una persona. Quienes realizaron ejercicio físico, tuvieron un mejor sueño profundo, independientemente del número de horas de sueño, por lo que es muy probable que esta sea la razón por la que sirve como escudo.

Solo 30 minutos de bici estática sirvieron como escudo para la pérdida de memoria

Se necesitan más participantes. Lógicamente, 88 participantes son muy pocos para extraer conclusiones concluyentes. Por eso, lo ideal sería que estos científicos repitan el estudio en un futuro con más personas voluntarias. De momento, parece que todo apunta a que sí, solo media hora de ejercicio físico nos ayuda a blindar nuestra memoria frente a la falta de sueño. Eso sí, ejercitarnos no nos librará de otros muchos de los perjuicios de dormir mal; así que, aunque ahora sepamos que el ejercicio ayuda, eso no significa que debamos dejar de dormir 7 u 8 horas cada noche. Es lo mejor para nuestra salud.

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