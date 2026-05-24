Una mujer ganó la lotería y tuvo que elegir entre un millón de dólares o 1.000 a la semana para siempre

Brenda Aubin-Vega tenía 20 años cuando rascó un boleto de lotería en Quebec y vio aparecer el premio gordo. Lo que vino después no fue una celebración sin complicaciones: ante ella se abría una decisión que desató meses de debate en redes. El juego se llama Gagnant à vie —"ganador de por vida"— y ofrece al afortunado elegir entre cobrar un millón de dólares canadienses de golpe o recibir 1.000 dólares a la semana durante el resto de su vida. Ella eligió los pagos semanales. En redes la pusieron a caldo.

Las críticas. Cuando su caso se hizo público, las opiniones en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios en Reddit y en X debatieron sobre su decisión. Unos defendían que los pagos semanales eran la opción segura para alguien joven. Otros argumentaban que rechazar un millón íntegro (en Canadá los premios de lotería no tributan) era un error financiero de manual. Se mencionaron impuestos, inflación, fondos indexados, rentabilidades históricas. ¿Quién tiene razón?

El factor edad Brenda tenía 20 años cuando ganó el premio, por lo que, para igualar el millón con los pagos semanales necesita cobrar durante 19 años y medio, es decir, llegar a los 40. A partir de ahí todo es beneficio neto. Si vive hasta los 60, habrá cobrado más de 2 millones de dólares canadienses. Hasta los 80, más de 3 millones. La esperanza de vida estadística juega completamente a su favor. Eso sí, una vez fallecida, los pagos se detienen y no queda ninguna herencia que dejar, a menos que haya sido muy muy ahorradora.

Las ventajas del millón. Con el pago único, los números también son seductores. Un millón invertido en un fondo indexado de bajo coste con un rendimiento anual conservador de un 6% se convierte en más de 10 millones para cuando Brenda cumpla 60 años, esto asumiendo que no toca el dinero. Hay además un matiz que los debates en redes pasaron por alto: la inflación va erosionando esos 1.000 dólares semanales con el paso del tiempo. Es decir, que lo que hoy permite vivir con holgura, dentro de 30 años puede ser una renta modesta.

Lo mejor de los dos mundos. Hay una tercera vía y es cobrar el millón y gestionarlo como un fondo personal, retirando un sueldo equivalente al pago semanal e invertir el resto. El problema es la rentabilidad. Con un rendimiento del 6% anual, el capital probablemente se agotaría antes de la edad de jubilación. Para que el millón aguante hasta los 80 o más, hace falta una rentabilidad sostenida más elevada, un escenario ideal, pero que requiere una estrategia de inversión más agresiva y, sobre todo, no cometer un solo error grave durante seis décadas.

Otros factores. Sobre el papel suena impecable, en la práctica exige mucha disciplina financiera sostenida durante décadas y la capacidad de salirse del plan, sorteando situaciones imprevistas o compras impulsivas. La historia de los ganadores de premios de lotería está llena de malas decisiones y premios millonarios que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. En este sentido, puede que la ganadora no eligiera la opción más lucrativa, pero eligió la más segura y, sobre todo, la más cómoda si lo que quieres es tener una red de seguridad sin tener que complicarte la vida.

Imagen | Loto Québec

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