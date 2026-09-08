HOY SE HABLA DE

Vuelve la Champions con un partidazo entre Real Madrid e Inter de Milán: puedes verlo en Movistar Plus junto al US Open y LaLiga

Todo por 9,99 euros al mes sin permanencia y seas del operador que seas

Movistar Plus Portada Real Madrid Inter
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
764 publicaciones de Juan Lorente

El mes de septiembre es el de la vuelta al cole, pero también el del regreso de una de las mejores competiciones que hay en el mundo: la Champions League. Un año más vamos a tener la oportunidad de ver varios partidos en Movistar Plus y empezamos por un clasicazo europeo como es un Real Madrid-Inter de Milán. Pero hay mucho más que ver esta semana y todo por 9,99 euros al mes sin permanencia.

Suscripción mensual a Movistar Plus

Suscripción mensual a Movistar Plus

PVP en Movistar Plus — 9,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Champions League, pero también el final del US Open

Us Open Movistar Plus

Como de costumbre, te podrás suscribir a Movistar Plus seas del operador que seas. Como no tiene ningún tipo de permanencia, puedes probar un mes para ver qué ofrece la plataforma y darte de baja en cualquier momento. La compañía sigue manteniendo su Plan Libre con cine y series por 4,99 euros al mes (también sin permanencia), pero con este no podrás ver nada de deporte. Sí que podrás con el que cuesta 9,99 euros al mes.

Vamos ahora con los eventos deportivos. Lo primero es, como ya hemos adelantado más arriba, el Real Madrid-Inter de Milán de esta misma noche (a las 21:00). Además de este, también podremos ver otros partidos de LaLiga como el Villarreal-Betis (14 de septiembre), Elche-Real Madrid (15 de septiembre) y Sevilla-FC Barcelona (19 de septiembre). E incluso fútbol de la Premier League con el derbi de Manchester (13 de septiembre) y un Brighton-Arsenal (19 de septiembre).

Movistar Plus para no clientes de Movistar: qué es, cuánto cuesta, canales, servicios adicionales y cómo contratarlo
En Xataka
Movistar Plus para no clientes de Movistar: qué es, cuánto cuesta, canales, servicios adicionales y cómo contratarlo

No todo es fútbol. Esta semana también podremos ver el desenlace del US Open, tanto con la final femenina (sábado 12 a las 22:00 horas) como con la masculina (domingo 13 a las 20:00 horas). Junto a este Grand Slam, Movistar Plus+ también emitirá este mes varios partidos destacados de la Euroliga de baloncesto, como el Dubai-Real Madrid (24 de septiembre), FC Barcelona-Efes (24 de septiembre) y Valencia Basket-Baskonia (29 de septiembre).

Si a todo esto le sumamos un catálogo enorme de películas, series y documentales con muchas producciones exclusivas, lo cierto es que Movistar Plus+ se presenta como una muy buena opción ahora mismo. Todo sin olvidar que, además, es una plataforma que te permite compartir tu suscripción con un amigo o familiar.

El viernes 11 de septiembre llega a Lidl la estantería ideal para aumentar el almacenaje en la cocina: sin taladros y por menos de 10 euros
En Xataka Smart Home
El viernes 11 de septiembre llega a Lidl la estantería ideal para aumentar el almacenaje en la cocina: sin taladros y por menos de 10 euros

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Movistar Plus

En Xataka | Movistar Plus+ activa su Plan Gratuito con programas completos y mucho contenido, seas del operador que seas

En Xataka | Movistar Plus para no clientes de Movistar: qué es, cuánto cuesta, canales, servicios adicionales y cómo contratarlo

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios