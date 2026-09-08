Vuelve la Champions con un partidazo entre Real Madrid e Inter de Milán: puedes verlo en Movistar Plus junto al US Open y LaLiga

El mes de septiembre es el de la vuelta al cole, pero también el del regreso de una de las mejores competiciones que hay en el mundo: la Champions League. Un año más vamos a tener la oportunidad de ver varios partidos en Movistar Plus y empezamos por un clasicazo europeo como es un Real Madrid-Inter de Milán. Pero hay mucho más que ver esta semana y todo por 9,99 euros al mes sin permanencia.

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Champions League, pero también el final del US Open

Como de costumbre, te podrás suscribir a Movistar Plus seas del operador que seas. Como no tiene ningún tipo de permanencia, puedes probar un mes para ver qué ofrece la plataforma y darte de baja en cualquier momento. La compañía sigue manteniendo su Plan Libre con cine y series por 4,99 euros al mes (también sin permanencia), pero con este no podrás ver nada de deporte. Sí que podrás con el que cuesta 9,99 euros al mes.

Vamos ahora con los eventos deportivos. Lo primero es, como ya hemos adelantado más arriba, el Real Madrid-Inter de Milán de esta misma noche (a las 21:00). Además de este, también podremos ver otros partidos de LaLiga como el Villarreal-Betis (14 de septiembre), Elche-Real Madrid (15 de septiembre) y Sevilla-FC Barcelona (19 de septiembre). E incluso fútbol de la Premier League con el derbi de Manchester (13 de septiembre) y un Brighton-Arsenal (19 de septiembre).

No todo es fútbol. Esta semana también podremos ver el desenlace del US Open, tanto con la final femenina (sábado 12 a las 22:00 horas) como con la masculina (domingo 13 a las 20:00 horas). Junto a este Grand Slam, Movistar Plus+ también emitirá este mes varios partidos destacados de la Euroliga de baloncesto, como el Dubai-Real Madrid (24 de septiembre), FC Barcelona-Efes (24 de septiembre) y Valencia Basket-Baskonia (29 de septiembre).

Si a todo esto le sumamos un catálogo enorme de películas, series y documentales con muchas producciones exclusivas, lo cierto es que Movistar Plus+ se presenta como una muy buena opción ahora mismo. Todo sin olvidar que, además, es una plataforma que te permite compartir tu suscripción con un amigo o familiar.

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