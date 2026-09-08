Los mejores chollos de Amazon que hemos encontrado hoy, martes 8 de septiembre, en SSD, consolas y más

Encaramos la recta final del año que, en lo que a compras online se refiere, es la mejor época si buscamos ahorrarnos un pellizco. Sin embargo, no hace falta esperar al Black Friday ni a campañas tan potentes de rebajas para aprovechar buenas ofertas: Amazon tiene a diario una buena selección de chollos en todo tipo de dispositivos. Y estos son algunos de los más interesantes que encontramos hoy, 8 de septiembre:
- Freidora de aire Cosori con doble cesta por 126,34 euros, con ventana y perfecta para muchos comensales
- Powerbank Ugreen Nexode 45W por 26,99 euros, una batería externa de gran capacidad con buena relación calidad precio
- Ratón Logitech G305 por 34,99 euros, un súper ventas inalámbrico y muy ligero
- SSD Lexar NS100 256 GB por 42,41 euros, una opción económica y muy bien valorada
- Nintendo Switch 2 por 469 euros, que no está rebajada pero sí mantiene el precio anterior a su nuevo PVP
Freidora de aire Cosori
Las freidoras de aire con doble cesta y ventana, como esta Cosori, suponen una inversión considerable respecto a modelos "clásicos" de en torno a unos 5 litros y una única cesta. Sin embargo, ahora podemos ahorrarnos un pellizco con este modelo a precio mínimo en Amazon: 126,34 euros. Nada mal para todo lo que ofrece. La mencionada doble cesta, una capacidad máxima de 8 litros y medio, ventana para ver el cocinado en tiempo real y 10 programas.
Cosori Freidora de Aire 8,5L, Doble Cesta con Ventana
Powerbank Ugreen Nexode
En este caso no a su precio mínimo, pero sí rozándolo, tenemos una excelente powerbank de Ugreen con 20.000 mAh de capacidad por sólo 26,99 euros. Gran relación calidad precio teniendo en cuenta dicha capacidad, su carga rápida de 45 W y el cable USB tipo C integrado que trae. Ideal para varias cargas de teléfonos móviles y también para alguna en iPad o portátiles.
UGREEN Nexode 45W Power Bank 20000mAh
Ratón Logitech G305
Entre los ratones gaming inalámbricos hay uno que destaca por su bajo precio frente a la mayoría de modelos: el G305 de Logitech. Un excelente ratón que ahora baja a 34,99 euros y recupera una de sus mejores ofertas. Todo un súper ventas con casi 24.000 reseñas en Amazon que ofrece 12.000 DPI, seis botones configurables y una autonomía de hasta 250 horas con una sola pila. Además, es muy ligero y compacto.
Logitech G G305 Lightspeed Ratón Gaming Inalámbrico
SSD Lexar NS100
Aunque no es el mejor momento ni de lejos para comprar unidades SSD, si no nos queda más remedio que ampliar la capacidad de nuestro sobremesa o portátil y queremos gastar lo mínimo de lo mínimo, este Lexar NS100 a 42,41 euros es una buena compra. Cuenta con sólo 256 GB de capacidad y una velocidad de 250 MB/s (debido a su formado SATA, no M.2 NVMe), pero nos puede sacar de un apuro si necesitamos instalar algún juego extra o separar el sistema operativo del resto de unidades de nuestro equipo.
Lexar NS100 2,5" SATA III 6Gb/s SSD 256GB
Nintendo Switch 2
Desde el pasado 1 de septiembre, Nintendo Switch 2 tiene un nuevo PVP: 499,99 euros, tras sumarse Nintendo a tantas otras compañías que han aumentado el importe de sus productos debido a la crisis de las memorias RAM. Sin embargo, Amazon sigue teniendo esta consola a sus anteriores 469 euros que, si bien no suponen una rebaja como tal, sí nos permiten ahorrarnos un pellizco.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Cosori, Ugreen, Logitech, Lexar, Nintendo, Xataka
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