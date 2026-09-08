La IA desborda a TSMC: construye 19 fábricas a la vez y aun así no llegará a cubrir la demanda

TSMC no da abasto. Una parte importante de su producción de circuitos integrados la acaparan Nvidia y Apple, sus dos mayores clientes, pero también fabrica chips para AMD, Cerebras, MediaTek, Broadcom o Qualcomm, entre otras compañías. Incluso tiene a Intel en su cartera de clientes. La explosión de la inteligencia artificial (IA) ha incrementado el volumen de negocio de muchas empresas de tecnología, pero con toda seguridad TSMC está siendo una de las más beneficiadas.

Sus nodos de las clases 2 y 3 nm son muy demandados por los clientes que necesitan fabricar semiconductores de vanguardia, y su infraestructura de producción actual es insuficiente para cubrir la demanda. Este escenario ha provocado que TSMC esté actualmente construyendo nada menos que trece nuevas fábricas en Taiwán, y también ha iniciado las obras de otras seis plantas en el extranjero (EEUU, Japón y Alemania), lo que eleva la cifra total a diecinueve nuevas factorías. Pero no basta.

Y.C. Hou, vicepresidente sénior de TSMC y presidente de la Taiwan Semiconductor Industry Association, ha declarado durante la feria SEMICON Taiwan 2026 que "la industria de los semiconductores está afrontando un aumento de la demanda sin precedentes durante las últimas tres décadas". Además, este ejecutivo ha puntualizado que la demanda de equipos de producción de circuitos integrados durante el pasado mes de julio fue 1,9 veces superior a la registrada a finales del año pasado, lo que dibuja un escenario inédito en la historia de esta industria.

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Este es el auténtico problema de TSMC

Hacía mucho tiempo que un directivo de TSMC no nos entregaba tantas declaraciones jugosas. Y es que Y.C. Hou también ha confesado que su compañía está recurriendo a la IA para optimizar y acelerar sus líneas de producción, así como para evitar que se filtren secretos tecnológicos. No está claro cómo está usando TSMC la IA para evitar filtraciones, pero las palabras de Hou apuntan claramente en esta dirección. Sea como sea, parece que esta compañía está poniendo toda la carne en el asador para dar una respuesta a la demanda.

Y.C. Hou ha confesado que TSMC está recurriendo a la IA para acelerar sus líneas de producción

La construcción simultánea de diecinueve nuevas plantas de producción de semiconductores refleja el esfuerzo que está haciendo esta compañía taiwanesa. Aun así, según Hou, TSMC ni siquiera conseguiría responder a la demanda sumando la capacidad de fabricación que tendrán estas fábricas cuando estén listas. Entonces ¿por qué no construye veinticinco en vez de diecinueve? ¿O treinta plantas? El problema no es el dinero. Parece que TSMC tiene dinero de sobra para acometer la construcción de tantas factorías como necesite.

El problema es la mano de obra. Y.C. Hou asegura que el mayor desafío al que se está enfrentando TSMC tanto en Taiwán como en EEUU para llevar a buen puerto la construcción de las plantas que ya están proyectadas es encontrar los trabajadores de la construcción cualificados que necesita. La construcción y la puesta en marcha de una fábrica de circuitos integrados de vanguardia suele tardar entre tres y cinco años, y su coste puede oscilar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Pero ahora mismo el problema de TSMC no es ni el tiempo ni el dinero. Los plazos se pueden intentar acelerar con inversión, y el negocio de esta compañía va como un tiro. Lo que necesita son más albañiles experimentados.

Más información | Seoul Economic Daily

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