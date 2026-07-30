Samsung ha puesto fecha al momento en el que volveremos a pagar "lo normal" por la memoria de nuestros PC

Samsung ha reconocido, sin rodeos, que la escasez de chips de memoria no solo no va a remitir a corto plazo, sino que va a agravarse. Lo ha hecho en su conferencia de resultados del segundo trimestre, después de que su división de semiconductores multiplicara por más de 250 veces sus beneficios respecto a 2025, una cifra que por sí sola explica por qué sus acciones se dispararon nada más conocerse esta noticia.

Jaejune Kim, vicepresidente ejecutivo del negocio de memorias de Samsung, fue tajante ante los analistas: la escasez de suministro empeorará el año próximo y se prolongará durante el siguiente. Nada de matices ni de plazos ambiguos: esta compañía fabrica buena parte de los chips de memoria que utilizan nuestros ordenadores, teléfonos móviles y servidores, y asume que este problema no tiene visos de solución inmediata.

Sin embargo, entre líneas Samsung también ha dejado caer una pista acerca del momento en el que los precios empezarán a comportarse con más normalidad. Esto es lo que nos interesa saber a los usuarios: cuándo dejaremos de pagar precios escandalosos por una simple ampliación de la RAM de nuestro PC o por una unidad SSD, y si alguna vez volveremos a los precios de antes de la crisis.

La cuenta atrás hacia la normalidad

Samsung ha explicado que sus acuerdos de suministro a largo plazo, firmados con las cinco mayores empresas de centros de datos del mundo, tendrán una duración mínima de cinco años y cubrirán entre el 60% y el 70% de su capacidad total. Ahí está la primera pista relevante: si esos contratos arrancan ahora y se extienden durante un lustro, la capacidad no comprometida por ellos (la que podría destinarse a abastecer el mercado de consumo y aliviar la presión sobre las memorias y el almacenamiento para PC) no empezará a liberarse de una forma significativa hasta pasado ese periodo. En este escenario 2029 se perfila como el año en el que la oferta podría por fin acercarse a la demanda real.

Que los precios se normalicen no significa que vayan a desplomarse hasta los niveles previos a la crisis

No será antes. Kim ha adelantado que no cabe esperar un incremento relevante de la oferta ni en 2026 ni en 2027, y que 2028 seguirá marcado por el desequilibrio, así que cualquier atisbo de rebaja sostenida en los precios de la memoria tendrá que esperar hasta que las nuevas fábricas (las que Samsung, SK hynix y Micron están construyendo ahora mismo) entren en producción a pleno rendimiento y hasta que los contratos firmados este año lleguen a su vencimiento natural.

No obstante, nos conviene moderar nuestras expectativas: que los precios se normalicen no significa que vayan a desplomarse hasta los niveles previos a la crisis. Y es que buena parte de la capacidad de fabricación seguirá copada por la memoria de alto ancho de banda (HBM) que exige la inteligencia artificial (IA), lo que perpetuará una demanda estructuralmente más alta que la de hace apenas tres años. Lo presumible es que cuando la capacidad de fabricación logre igualar a la demanda, los precios desciendan a un nivel inferior al actual, eso sí, pero sin llegar a rozar siquiera las cifras que dábamos por normales antes de que estallara esta crisis de las memorias.

Imagen | Samsung

Más información | Reuters

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