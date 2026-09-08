La solución para evitar reflejos y reducir la fatiga visual en la vuelta al estudio es esta barra de luz para monitores

La vuelta a las clases trae consigo también un cambio en nuestra rutina diaria. Dentro de pocas semanas comenzarán las sesiones de estudio que, en muchos casos, nos harán estar hasta tarde en el escritorio y delante del monitor. Ahí es muy importante elegir bien un sistema de iluminación que, más allá de darnos la luz necesaria, no nos moleste (ni sobre la mesa ni sobre el monitor).

Podemos optar por una lámpara colocada sobre la mesa, pero una alternativa que funciona muy bien es elegir una lámpara que podamos colocar sobre el monitor, como esta de la marca Quntis: está disponible en Amazon por 49,99 euros.

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Sin enchufes y con un mando a distancia para colocar sobre la mesa

Esta barra de luz, que tiene 41 centímetros de largo, se coloca directamente sobre el monitor. Está diseñada para ser compatible con la gran mayoría de ellos, siempre y cuando no tenga más de 9 centímetros. Lo bueno de esta es que no proyecta la luz directamente sobre la pantalla, sino que lo hace en un ángulo de 45 grados. Dicho de otra forma: lo hace directamente hacia donde colocaríamos el teclado.

Esto tiene varias implicaciones. Lo primero es que, al no proyectar la luz directamente sobre la pantalla, evita molestos reflejos. Además, nos puede servir también para tener una zona de estudio habilitada con buena iluminación delante del ordenador, lo que es muy útil. Todo teniendo en cuenta que, al estar colocada encima del monitor, también nos ahorra espacio sobre la mesa.

La luz que emite esta barra se puede ajustar manualmente, tanto en intensidad como en temperatura de color. Podemos optar por que lo haga de forma automática, puesto que tiene un sensor ambiental para ello. Los controles de la misma están justo encima de la barra, aunque este modelo incluye un control remoto redondo que podemos colocar a nuestro lado (y funciona con pilas).

Para terminar, un detalle más. Esta lámpara no necesita que la conectemos a un enchufe, sino que se alimenta a través de un puerto USB (de USB-C a USB-A). Eso nos permite conectarla directamente al monitor o al PC según nuestra configuración. Todo unido hace que sea una opción muy interesante para colocar en tu escritorio para esas sesiones de estudio que se alargan hasta tarde.

⚡ EN RESUMEN: lámpara para monitor con control táctil ✅ LO MEJOR Compatible con casi cualquier monitor: Su sistema de anclaje es bastante versátil, por lo que la podemos usar en casi cualquier monitor.

Su sistema de anclaje es bastante versátil, por lo que la podemos usar en casi cualquier monitor. Muy configurable: Podemos configurar tanto la intensidad de su luz como la temperatura de color. Tanto desde la propia barra como del control remoto.

Podemos configurar tanto la intensidad de su luz como la temperatura de color. Tanto desde la propia barra como del control remoto. No necesita enchufe: Al conectarse a través de un puerto USB, no ocuparemos un enchufe con ella. ❌ LO PEOR No está diseñada para un portátil: Tanto por su tamaño como por cómo proyecta la luz en 45 grados, no es una barra apta para portátiles. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un sistema de iluminación para tu zona de estudio que no necesite enchufe y que se pueda configurar. ⛔ NO LO COMPRES SI...Sueles estudiar con un ordenador portátil delante y o prefieres otro sistema de iluminación diferente.

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Imágenes | Quntis

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