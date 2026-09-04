Apple tiene problemas para fabricar todos los iPhone plegables que necesita, según Nikkei Asia

Apple va a tener dificultades para colocar en las tiendas todos los iPhone plegables que va a necesitar para satisfacer la demanda. Nikkei Asia, uno de los medios de comunicación más fiables en el contexto de la industria de fabricación de electrónica de consumo, sostiene que sus fuentes de la cadena de suministro aseguran que la firma de la manzana solo está fabricando varios cientos de unidades al día. Y su plan pasa por producir nada menos que entre 8 y 10 millones de iPhone plegables este año.

Es un secreto a voces: Apple presentará su primer teléfono móvil plegable el próximo 9 de septiembre, durante su primera keynote liderada por John Ternus, el nuevo director general de la compañía. Faltan apenas cinco días para que este smartphone vea la luz, y es evidente que es un mal momento para tener problemas con su producción, pero hay un matiz importante que no debemos pasar por alto: la fabricación aún está en la fase de arranque, por lo que su capacidad actual con toda seguridad no será la definitiva.

Según Nikkei Asia, la razón por la que Apple no está pudiendo fabricar todos los iPhone plegables que había proyectado no es ni la falta de componentes ni un problema de diseño; es una consecuencia del exigente nivel de calidad que se ha autoimpuesto. Tiene sentido si tenemos en cuenta que esta compañía llega al mercado de los móviles plegables mucho más tarde que Samsung o Huawei, por lo que para ella es crucial colocar en las tiendas un producto que esté a la altura de las expectativas de los usuarios.

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Qué exige Apple exactamente

Hace apenas un mes Apple puso en marcha una ronda de verificación adicional en las fábricas que están produciendo su plegable porque quería cerciorarse de que este dispositivo pudiese fabricarse a gran escala tal y como había sido diseñado. Este proceso de comprobación ha retrasado el inicio de la producción comercial, pero probablemente durante las próximas semanas las líneas de producción alcancen el rendimiento óptimo y estas dificultades iniciales queden atrás. Apple se juega demasiado con este smartphone como para no dar la talla.

Apple quiere maximizar los ciclos de plegado de la pantalla flexible

Sea como sea, lo más interesante de todo este asunto son los motivos técnicos por los que los de Cupertino están mimando tanto la fabricación de este móvil. Al parecer Apple quiere maximizar los ciclos de plegado de la pantalla flexible con el propósito de prolongar la duración de este dispositivo. Y, además, exige que la planitud del panel sea máxima y que la bisagra sea muy robusta. Las fuentes de Nikkei Asia sostienen que estos requisitos son difíciles de cumplir, por lo que están lastrando la productividad de la cadena de fabricación.

Para producir entre 8 y 10 millones de terminales durante los próximos meses, la fabricación diaria tendrá que escalar desde varios cientos de unidades al día a decenas de miles de teléfonos diarios. El salto es muy grande, y probablemente a Apple no le va a resultar fácil alcanzar su objetivo. Además, presumiblemente Huawei lanzará el próximo lunes, solo dos días antes de la presentación de los de Cupertino, su última generación de móviles con triple pliegue. La competencia aprieta y Apple no parece tener un plan B. Su plan A es, sin duda, proponernos un plegable competitivo y a la altura de las expectativas que está generando.

Imágenes | Generadas con Google Gemini por Xataka

Más información | Nikkei Asia

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