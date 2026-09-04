Volkswagen ha confirmado 50.000 despidos y deja en el aire cuatro fábricas. Y Seat es una de las grandes señaladas

Los directivos de Volkswagen enfrentaban hoy una de las reuniones más calientes de su historia. Se esperaba que los representantes de la compañía votaran a lo largo del día si despedían a otros 50.000 empleados pero el acuerdo llegó ayer mismo en un movimiento muchísimo más rápido de lo esperado.

Y es que en la mesa directiva también se sientan representantes sindicales con voz y voto en la junta. Los despidos, pese a ello, han sido aprobados por unanimidad y llegarán desde todas partes del mundo. El acuerdo también habla de otras cuestiones. Y no, lo de Seat no pinta bien.

La reunión. Como decimos, hoy los directivos de Volkswagen debían enfrentar una de las votaciones más calientes de su historia. Esa reunión, sin embargo, no tiene lugar porque ayer mismo la compañía aprobó la decisión de despedir a 50.000 empleados en todo el mundo, tal y como señalaban en una noticia de última hora en RNE.

¿Qué se ha decidido? Con seguridad, lo que ha señalado el Grupo Volkswagen en sus comunicaciones y que resumimos en los siguientes puntos:

50.000 despidos de trabajadores en todo el mundo

El posible cierre de las plantas alemanas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm por una producción de 500.000 vehículos "que no se puede garantizar"

Reducción de la gama de coches en el mercado en un 50% y "la complejidad de la oferta en un 75%"

Objetivo de vender los coches con mayor margen de beneficio en Estados Unidos y China

¿Qué podemos esperar? Esa es la gran pregunta porque el texto deja varias puertas abiertas. Para empezar, sabemos que los despidos serán en todo el mundo, lo que ha podido abrir la mano de los sindicatos. Estos últimos se sumarán a los y conocidos de 2024 por lo que en poco más de un lustro Volkswagen habrá perdido 100.000 empleados. Es casi un 15% menos de los trabajadores con los que cerró dos años atrás.

Las plantas alemanas, a pesar de que los sindicatos del país reiteran que no se tocaran en declaraciones recogidas por El Mundo, son las que peor pinta tienen. Los planes productivos no garantizan nuevas adjudicaciones a futuro y los proyectos terminan en ellas entre 2031 y 2034. La compañía hace tiempo que viene deslizando que sus fábricas en el país no son competitivas porque los salarios y los costes energéticos son demasiado altos. Recoge The Wall Street Journal que Alemania es, con mucho, el país donde la compañía tiene más personas empleadas.

Y también podemos esperar una Volkswagen más estandarizada. La compañía ha confirmado que se centrará en reducir el número de plataformas y tecnologías utilizadas en sus vehículos. Claramente, en su comunicado, hablan de maximizar los beneficios maximizando las economías de escala por lo que podemos esperar menos variedad de coches y que éstos sean mucho más parecidos entre sí.

¿Y Seat? Aunque en su comunicado no se señala a ninguna compañía, leyendo entre líneas podemos decir que lo de Seat no tiene buena pinta. Hablamos, eso sí, de leer entre líneas, no de información confirmada.

Ayer jueves, antes de la reunión, la prensa alemana anunciaba que el Grupo Volkswagen cuenta con cerrar la compañía antes de 2030 en ese camino por hacerse más pequeña. La reducción del 50% de la gama y la simplificación en tecnologías no ayuda. Tampoco esa apuesta por centrarse en coches de un mayor beneficio neto.

Y es que Seat ya lleva años más o menos congelada. La compañía no recibe modelos nuevos ni hay anuncios de que éstos vayan a llegar. Tampoco se ha hecho un ejercicio real por actualizar la gama con una apuesta por la electrificación. Esto, más allá de nuestras fronteras, posiciona a la compañía en la gama de entrada a la industria con beneficios que llegan por pura amortización de desarrollos alargados en el tiempo pero no por vender productos con un evidente valor añadido.

¿Cómo de malo es para España? Desde el punto de vista sentimental e histórico, es evidente que la desaparición de Seat es una pésima noticia. Sin embargo, todo indica que en Seat S.A. (formada por Seat y Cupra) tienen esta noticia asumida desde hace tiempo. Luca de Meo, en su día CEO de la empresa, lanzó Cupra para ganar más dinero por unidad vendida. Wayne Griffiths continuó con esta idea y en 2025 Cupra ya superó a Seat en ventas.

Preguntados sobre la situación, en Seat no han rechazado taxativamente un cierre y han apuntado a que sus decisiones irán dirigidas a lo mejor para el Grupo Volkswagen.

Eso sí, eso no significa que las plantas españolas vayan a cerrar. El Grupo Volkswagen tiene confirmadas enormes inversiones monetarias para modernizar Martorell y levantar una planta de baterías. De nuestro suelo saldrán los coches eléctricos más pequeños del grupo. Son los que menos retorno económico dejan por unidad pero también es el segmento de coches eléctricos que más espacio tiene para crecer.

Además, las insistentes declaraciones sobre lo caro que es fabricar en Alemania están muy alejados de la opinión que la compañía tiene de nuestro país.

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