El coche eléctrico de Seat será... Cupra: Terramar, Tavascan y UrbanRebel son el mejor ejemplo

Terramar, Sitges, 07 junio 2022. Podemos marcar este día y esta fecha en el calendario. También la siguiente: Martorell, 23 marzo 2022. Son sólo lugares y citas con la prensa, pero también son los pequeños pasos que demuestran que Cupra es el futuro para el Grupo Volkswagen. Y no es algo que diga yo, es algo que le propio Wayne Griffiths señaló durante la presentación de resultados de Seat el pasado 23 de marzo.

"Cupra no es el final de Seat. Cupra le da un futuro a Seat y el futuro es eléctrico. El futuro es Cupra", aseguró el ahora CEO de Seat en marzo. Palabras que empiezan a convertirse en hechos con lo que se presentó ayer en Terramar: tres nuevos modelos electrificados para los próximos tres años.

El futuro de Cupra: Terramar, Tavascan y UrbanRebel

Cupra eligió ayer Terramar para presentar sus próximos tres modelos electrificados. La elección no es aleatoria. Terramar es el circuito más antiguo de España y Seat la ha elegido en numerosas ocasiones para presentar algunos de sus modelos. En 2018, Cupra hizo su puesta de largo allí como marca propia. Ayer presentó los modelos que estructurarán la marca y la terminarán de mostrar como una firma propia.

El primer modelo en llegar (se espera para 2024) será el Cupra Terramar. Un SUV con versiones de combustión e híbridas enchufables, con nuevas mecánicas que prometen autonomías eléctricas que superen el centenar de kilómetros. Con unas proporciones que se sitúan sobre los 4,5 metros de largo y que se fabricará en Hungría, en la planta de Györ de Audi. No es difícil asociarlo a una versión hermana del Audi Q3.

También en 2024 debería hacer acto de presencia el Cupra Tavascan. Este SUV será completamente eléctrico y ofrecerá una alternativa cero emisiones por debajo del Terramar y alternativa al actual Cupra Formentor, que ya cuenta con importantes mecánicas híbridas enchufables. De este modelo no se han ofrecido más detalles, salvo la confirmación de que su imagen será similar a la que vimos con el prototipo en 2019.

Cupra UrbanRebel

Por último, en 2025 debería llegar el nuevo Cupra UrbanRebel. Este utilitario eléctrico de cuatro metros de largo se ofrecerá como una versión deportiva entre los modelos pequeños de la firma. Se fabricará en Martorell y contará con un motor de 166 kW (226 CV) y una aceleración de 6,9 segundos en el 0 a 100 km/h. Además, ya promete versiones de 440 kilómetros de autonomía.

La importancia de este último modelo la ha destacado el propio Griffiths, quien aseguró durante su presentación que "el UrbanRebel es más que un coche para CUPRA. Es el modelo que democratizará la movilidad eléctrica urbana". También se destacó que este utilitario eléctrico está íntimamente ligado al proyecto PERTE que servirá de base para la fábrica de baterías que el Grupo Volkswagen instalará en Sagunto.

Comiéndose a Seat

La importante presentación de ayer de Cupra deja otra idea flotando en el ambiente: ¿dónde está Seat? La firma española ve como cada nuevo lanzamiento de Cupra come terreno a alguno de sus modelos actuales. Y no parece que haya un plan de futuro definido.

Ayer mismo, el propio Griffiths recalcó que el objetivo de la marca a medio plazo es "entregar 500.000 coches al año e impulsar nuestra expansión internacional hacia nuevos mercados, así como entrar en nuevos segmentos". Son exactamente las mismas cifras en las que se estaba moviendo Seat antes de la llegada de la pandemia de coronavirus.

La firma española hace tiempo que sus modelos más vendidos son los más baratos. En lo que llevamos de año, el Seat Arona es el modelo más vendido con 9.812 matriculaciones. Hay que bajar hasta la novena posición para encontrar al Seat Ibiza, con 6.493 matriculaciones. Entre los 20 primeros, sólo el Seat Ateca se cuela, con 4.644 matriculaciones.

Cupra UrbanRebel

Cupra, que en estos momentos vive con el Formentor como único modelo propio, ya acumula 5.468 matriculaciones en nuestro país y poco a poco sigue creciendo. Pero es fuera de España donde debemos mirar. Cupra goza de buen fama fuera de nuestras fronteras y mercados como el australiano, donde la venta y el apoyo al coche eléctrico es casi testimonial, han mostrado gran interés en la llegada de la firma este 2022. De hecho, uno de sus modelos bandera será el Cupra Born, el primer eléctrico de la firma.

Sus buenos resultados también los recalcó ayer el CEO de Seat: "si conseguimos 160.000 coches vendidos de Cupra va a suponer la mitad del beneficio operativo que ganamos este año. En volumen de coches Cupra ya supondrá el 40% del total, pero en margen operativo ya será superior incluso este año. Estamos llegando a un punto de equilibrio entre las dos marcas pero nuestro potencial de Cupra se ha visto condicionado por semiconductores, sobre todo en el modelo Born, pero tenemos margen de mejora con lo que llega Terramar y Tavascan", recogen en El Mundo.

De hecho, en el mismo diario señalan que Griffiths ya apunta a que "Cupra ganará ya más dinero en 2023 que Seat". La estrategia parece que pasa por la misma que ya hemos comentado en otras ocasiones: vender más caro, aunque de momento haya que vender menos unidades. Pronto, sin embargo, parece que Cupra venderá más caro y, además, más unidades que Seat.

A todo lo anterior hay que sumar que Cupra tiene una hoja de ruta de electrificados bien definida. Ya hay tres modelos exclusivamente eléctricos en el horizonte (Born, Terramar y UrbanRebel) y otro SUV con mecánicas de combustión e híbridas enchufables. La apuesta también se centra en los gustos actuales: vehículos SUV o de estética SUV.

Mientras tanto, no parece haber una ofensiva eléctrica lo suficientemente potente en Seat. Ésta se limita casi exclusivamente a las versiones híbridas enchufables del Seat León y Tarraco. El Seat Ateca no tiene ninguna versión con etiqueta ECO o Cero emisiones. La etiqueta ECO del Seat Ibiza y Arona se limitan a las versiones de gas. No hay, al menos, opciones con hibridaciones suaves de 48 Voltios, que puedan atraer a los compradores de combustión a los que interese adquirir una pegatina ECO.

Las ventas de Seat parecen haber tocado techo y gran parte de su oferta ya se pisa con Skoda dentro del Grupo Volkswagen. Martorell producirá el nuevo Cupra UrbanRebel, un modelo eléctrico que parece tener mucho más futuro dentro y fuera de nuestras fronteras que el Ibiza. Parece que la reconversión de Seat sigue adelante y la balanza se está inclinando a favor de Cupra, que ofrece una imagen moderna, nacida con un plan altamente electrificado en un contexto político que casi impedirá vender vehículos puramente de combustión. Y, como consecuencia, más baratos. Lo que es, justo, el mercado de Seat.