Lidl tiene rebajada hoy esta lámpara de escritorio que no ocupa espacio y cuesta menos de 7 euros

Si estás buscando una solución de iluminación práctica para tu zona de trabajo, mesita de noche o rincón de lectura sin sacrificar espacio en la mesa, Lidl tiene una de las ofertas más interesantes del día. Esta lámpara LED con pinza o clip Livarno Home pasa de los 8,99 euros de su precio habitual a quedarse en solo 6,99 euros, pero solo durante esta jornada.

Lámpara LED con pinza PVP en Lidl — 6,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Al ser una oferta temporal, el stock es limitado, por lo que puede que cuando vayas a comprarla, esta lámpara ya no esté disponible en Lidl. Pero no te preocupes porque en Amazon hemos encontrado una alternativa que podría interesarte. Se trata de este flexo de escritorio con pinza Solmira que puedes conseguir por 7,99 euros en estos momentos.

SOLMIRA Flexo de Escritorio con Pinza, 12 LED Ajustables, Blanca, Certificado CE y RoHS Hoy en Amazon — 7,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una lámpara mini con cuello flexible

Con un diseño moderno y minimalista, este modelo destaca por su sistema de sujeción mediante pinza fija, lo que permite instalarla directamente en el borde de una mesa, un estante o el cabecero de la cama. La pinza incluye almohadillas protectoras para evitar arañazos o marcas en los muebles.

Su punto fuerte en usabilidad es el cuello flexible de metal, que permite orientar la luz exactamente a donde se necesite en cada momento. Además, incorpora un módulo de iluminación LED de bajo consumo (3,5 W) con un flujo luminoso de 320 lúmenes y una temperatura de color cálida (3.000 K), ideal para estudiar o leer sin fatigar la vista.

Cuenta con un cable de alimentación de 1,6 metros de longitud con interruptor integrado para encenderla y apagarla cómodamente. Por último, destacar que está disponible en dos acabados (blanco y negro), para que así elijas el más acorde con tu zona de estudio o trabajo y su vida útil está estimada en hasta 30.000 horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para lámpara led con pinza livarno home de lidl hoy ✅ LO MEJOR Ahorro total de espacio: al fijarse mediante pinza, deja prácticamente el 100% de la superficie del escritorio o la mesa libre.

al fijarse mediante pinza, deja prácticamente el 100% de la superficie del escritorio o la mesa libre. Versatilidad de uso: su cuello metálico completamente flexible permite orientar el haz de luz exactamente hacia donde lo necesites. ❌ LO PEOR No es regulable en intensidad... La luz es fija (320 lúmenes y 3.000 K), sin opción de cambiar el brillo ni la temperatura del color.

La luz es fija (320 lúmenes y 3.000 K), sin opción de cambiar el brillo ni la temperatura del color. Grosor de agarre limitado... La pinza tiene una apertura máxima concreta, por lo que no se podrá enganchar en tableros o estantes excesivamente gruesos. 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas iluminar apuntes o el teclado y no tienes espacio en el escritorio para la base de una lámpara convencional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una lámpara para videoconferencias o dibujo técnico ya que al no poder ajustar la intensidad ni cambiar a luz fría/neutra, puede quedarse corta para tareas que requieran alta fidelidad de color o iluminación muy potente.

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Imágenes | Webedia y Livarno Home (Lidl)

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