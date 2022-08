Las seis lámparas de mesa más eficaces y eficientes para teletrabajar desde casa

Hay varias cosas a tener en cuenta si queremos un buen espacio de trabajo: silla cómoda que cuide nuestra postura, escritorio amplio en el que quepa todo lo que necesitemos para desarrollar nuestras tareas y óptima iluminación. Esto último es para que nuestra vista no sufra, sobre todo cuando no hay luz del sol suficiente o se trabaje en condiciones de baja luminosidad. Estas son seis de las lámparas de mesa más eficaces para teletrabajar.

Lámparas de mesa para teletrabajar

Empezamos con una de las propuestas más económicas y versátiles, el flexo LED de SUUKI (22,99 euros). Esta lámpara de mesa para trabajo es recargable por USB y cuenta con una autonomía que va desde las cinco hasta las 25 horas, según la intensidad de la luz. Esto permite llevarla de un lugar a otro, por si queremos continuar con el trabajo en otra estancia. El tubo de la lámpara se puede girar 360º, cuenta con tres modos de iluminación y se puede usar como portalápices. Su vida útil es de hasta 50000 horas.

Lámpara Escritorio LED, Suuki Flexo LED Escritorio de Protección Ocular con Portalápices, Lámparas de Mesa Recargables Regulables- Blanca Plegable Luz Lectura (3 Modos de Luz, 3Niveles de Brillo) PVP en Amazon por 22,99€

Pasamos a otro modelo que no es mucho más caro, y que no requiere de batería para funcionar ya que se conecta directamente al ordenador por USB (o a un adaptador de corriente y a la pared). La lámpara de escritorio LED SKYLEO con abrazadera (29,99 euros) ofrece tres modos de luz (luz blanca 6000K, luz diurna 4500K y luz cálida 3000K) junto a 10 niveles personalizados de brillo para estudio, lectura, trabajo, dibujo, etc. La lámpara es giratoria 360º para poder ajustarse a la posición deseada. Su formato clip de aluminio permite colocarla fácilmente en la mesa sin que ocupe espacio.

Lámpara de escritorio LED SKYLEO con abrazadera,luz de lectura regulable para el cuidado de los ojos,lámpara de brazo oscilante de 3 modos de color,lámpara de mesa con clip USB,lámpara de luz diurna PVP en Amazon por 29,99€

Si no tenemos mucho espacio en el escritorio, la lámpara de trabajo LED BenQ ScreenBar Plus e-Reading (139 euros) es una opción muy interesante a tener en cuenta. Se puede instalar en monitores con un grosor de 1 a 3 cm o con una curvatura de 1800R y superior. Dispone de un sensor para que pueda ajustar de forma "inteligente" el nivel de luz de acuerdo con el ambiente. También se puede ajustar manualmente con un nivel de luz de 300 lux a 1000 lux y una temperatura de color de 2700K a 6500K. Se alimenta por USB directamente al ordenador y su vida útil se de más de 50000 horas.

Pasamos a una lámpara de mesa perfecta para los que siempre van con la batería del móvil al límite. La lámpara de LAOPAO (33,99 euros) viene con puerto de carga USB y cargador inalámbrico, por lo que se pueden recargar dos dispositivos a la vez. Integra una pantalla LCD en la que aparece la hora, fecha y temperatura. Incluso es posible configurar una alarma. Dispone de tres modos de iluminación (cálido, neutro y azul) y los ajustes se modifican a través de controles táctiles.

Lámpara de Escritorio, LAOPAO Lámpara de Mesa LED con Carga Inalámbrica Wireless y Puerto USB, Control Táctil 5 Niveles de Brillo Regulable Lámpara de Oficina Flexible para Trabajo, Estudio y Lectura PVP en Amazon por 33,99€

Otra lámpara de escritorio de BenQ adecuada para teletrabajar desde casa es la WiT e-Reading (206,26 euros). Sus paneles LED tienen una vida útil aproximada de 50000 horas de vida y su diseño con curvatura ofrece una cobertura de luz un 150% más amplia, creando una iluminación con un radio de 90 cm y una intensidad de luz de 1800 lux. Es fácil cambiar de tonos cálidos a claros y a tonos más fríos para concentrarse y trabajar. No tiene parpadeos, por lo que la luz no es inestable y no daña la vista. Integra un sensor que detecta automáticamente la iluminación ambiental.

Acabamos con una de las mejores propuestas tanto por su precio como prestaciones. La Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro (58,99 euros) tiene un diseño elegante, ofrece cuatro modos de brillo diferentes y cuenta con conectividad "inteligente", ya que se integra con Google Assistant, Amazon Alexa y Apple HomeKit a través de Wi-Fi. Ofrece un modo infantil que evita que la temperatura supere los 4800K para cuidar los ojos de los niños.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.