Silicon Valley ha fabricado una nueva élite de la IA: sus millones han disparado las ventas de jets privados, yates y Lamborghinis

La generación Z está marcando un punto de inflexión en cuanto a hábitos de trabajo, de ocio e incluso sexuales. Como no podía ser de otro modo, la nueva élite de jovencísimos fundadores de Silicon Valley que se están haciendo millonarios gracias a la IA, también está cambiando los hábitos de consumo de productos de lujo.

Donde antes había preferencia por el whisky con más años que su comprador, ahora se alinean botellas de agua premium recogidas gota a gota en alguna cumbre lejana del Himalaya. Tal y como recogía el Financial Times, esa revolución en la industria del lujo ya está afectando al sector de los coches de lujo, los yates e incluso de los jets privados.

El dinero cada vez llega antes. En el último año, el mundo sumó 3.302 nuevos milmillonarios, según se recogía en el último informe 'Global Wealth Report 2026' que cada año elabora la entidad financiera suiza UBS. Eso supone un 13% más en el recuento de ricos de doce meses. Más de mil de esos nuevos millonarios viven en EEUU, y buena parte de esos patrimonios tienen su origen en empresas vinculadas al desarrollo de la IA, como OpenAI o Anthropic.

Los datos del mercado inmobiliario de San Francisco apuntan a que el primer capricho de estos millonarios precoces es, casi siempre, una casa de lujo. En San Francisco el precio medio de una vivienda unifamiliar tocó los 2,15 millones de dólares en marzo. Es un récord que confirmó el San Francisco Chronicle, citando datos de la inmobiliaria Compass. Pero la casa es solo el aperitivo. Con el techo ya asegurado, estos nuevos ricos se lanzan a por aviones privados, superyates de lujo y coches a medida.

En jets privados cada vez más jóvenes. Flexjet vende propiedad compartida de aeronaves y, según contaba su consejero delegado, Andrew Collins al Financial Times, ha observado como la IA ha generado una nueva hornada de millonarios extremadamente jóvenes, reduciendo la media de edad de su cartera en la última década.

El perfil de este nuevo tipo de cliente es de apenas 25 años, prefiere pagar en bitcoin y reservar directamente desde su móvil, sin pasar por un bróker de vuelos. "Si se tarda más de unos minutos en confirmar presupuesto, muchos perderán el interés", explicaba Charles Robinson, fundador de EnterJet.

A bordo sus hábitos también han cambiado. Nada de Moët & Chandon y manteles de lino, ahora piden agua premium de marcas muy concretas y comida sana. " Viajan en avión privado por eficiencia y discreción, no para impresionar socialmente", aseguraba Robinson.

Coches que duran seis meses en el garaje. La misma impaciencia e inmediatez se vive en los concesionarios de coches de las marcas de lujo. Estos compradores cambian de coche cada seis meses con tal de tener el modelo más nuevo, pero sobre todo, priorizan lo exclusivo.

Lamborghini ha sabido leer muy bien esta tendencia con su SUV híbrido Urus y la posibilidad de personalizar hasta el último detalle. Esta capacidad de personalización genera coches que, sin ser exclusivos, sí son únicos. Las marcas de lujo han generado todo un negocio en torno a esta personalización que permitido a sus clientes elegir diseños y combinaciones únicas.

Ferrari también ha notado el tirón, sobre todo tras presentar el Luce, su primer eléctrico. Sale a la venta por unos 640.000 dólares, pero ya tiene ediciones exclusivas por las que se han pagado hasta 40 millones de dólares. Porsche tampoco se queda atrás. Su CEO, Michael Leiters, fue claro: "Estamos haciendo todo lo posible por llegar a estos clientes y ganarlos para la marca Porsche".

Yates rápidos, no yates de lujo. El transporte por mar tiene su propia versión de la historia. El vendedor de yates Jeff Brown atiende a compradores de San Francisco que se han hecho ricos casi de un día para otro, entre los que se encuentran varios empleados e inversores de Nvidia.

El comercial comentaba al Financial Times que los nuevos clientes adinerados no buscan yates ostentosos y de lujo, sino embarcaciones que combinen velocidad, autonomía y versatilidad para navegar por las costas de California y les permitan adentrarse tierra adentro por sus vías fluviales. "No son barcos de lujo. Son modelos que pueden recorrer largas distancias a gran velocidad y transportar muchas cosas", resume Brown.

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Imagen | Unsplash (Quentin Martinez)