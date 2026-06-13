La generación Z "tech" de Silicon Valley ha dejado el alcohol: su nueva diversión son 92 horas de trabajo

En Silicon Valley, la nueva generación de jóvenes emprendedores ha dejado atrás las fiestas en las que corrían ríos de alcohol. El ejemplo que siguen es el de los grandes nombres de Silicon Valley, como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman o Bryan Johnson, que priorizan sus proyectos empresariales por delante de su propia vida social.

El fenómeno no es aislado, y cada vez más jóvenes emprendedores comparten la misma mentalidad: "¿Por qué ir a un bar si puedo estar creando una compañía?", resume Emily Yuan, una joven fundadora de Silicon Valley, en una entrevista para The Wall Street Journal. Los datos no mienten: el consumo de alcohol entre los jóvenes de la generación Z se está reduciendo y, en el ámbito de las incubadoras de startups de Silicon Valley, no beber alcohol es cada vez más la norma y no la excepción.

Los nuevos hábitos de Silicon Valley. La rutina diaria de quienes aspiran al éxito en Silicon Valley está marcada por jornadas laborales que superan lo habitual. De acuerdo con lo publicado por The Wall Street Journal, Marty Kausas, de 28 años y fundador de la startup Pylon, comentó en una publicación de LinkedIn que encadenó varias semanas seguidas de 92 horas de trabajo y que canceló sus vacaciones porque el estrés del trabajo le impedían tomarse unos días para descansar.

Sin embargo, en otra publicación, el joven emprendedor descartaba que en su empresa se aplique una "cultura del 996" para sus empleados, en referencia a la nueva tendencia exportada de Asia, en la que se trabaja de nueve de la mañana a nueve de la tarde y seis días por semana.

¿Qué es divertido? El principal cambio de paradigma que muestran este grupo de jovencísimos emprendedores tecnológicos es el de definir qué es la diversión. En su caso, y tal como detallaba tanto Marty Kausas como Emily Yuan, lo que ellos consideran divertido no es pasar un rato con amigos tomando unas cervezas. "Nuestra motivación para iniciar una empresa fue la diversión y la aventura. Pero lo que es divertido para nosotros es bastante diferente de lo que es divertido para los demás".

Ese concepto, unido a los mensajes contra el alcohol que están dando algunas figuras influyentes de Silicon Valley, como Sam Altman, que se ha manifestado totalmente contrario al consumo de alcohol, o Mark Zuckerberg que, al contrario que sus vacas, solo bebe cerveza en contadas ocasiones especiales y lo necesario para hacerse la foto. En general, para los "tecnobros" de Silicon Valley el alcohol y las fiestas ya no entran en el concepto de diversión.

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Sobriedad en la era tech. Los datos apuntan a que hay una cierta tendencia de la generación Z a reducir el consumo de alcohol en todo el mundo. Los datos de un estudio de 2022 ya apuntaban al inicio de una caída en el consumo de alcohol del 4,5% anual desde 2011, y se ha ido estabilizando desde entonces.

Según un informe de 2024 del Ministerio de Sanidad, el consumo medio de cada adulto en Europa pasó de 12 litros anuales en 2000 a 9,5 litros en 2019, y si nos centramos en el vino, la única bebida alcohólica que bebe Jeff Bezos en las celebraciones especiales, los datos apuntan a que su consumo medio por adulto ha caído de 14,2 litros en 1990 a 10 litros en 2017.

En 2025, estos datos oficiales se consolidaban confirmando la tendencia de los más jóvenes de no consumir alcohol en su tiempo de ocio.

En los "nuevos garitos" se habla de financiación Ese descenso en el consumo de alcohol ha llevado asociado un cambio cultural en las actividades sociales de estos nuevos emprendedores. Los encuentros entre colegas, antes animados por brindis y copas, ahora son reuniones en saunas, charlas motivacionales o rutinas de gimnasio en busca de conexiones profesionales.

Miranda Nover, cofundadora de una startup de fitness llamada Fort, afirmó en una entrevista para Business Insider que la imagen de una existencia ascética es muy importante para los jóvenes emprendedores. "Estas tratando de transmitir: hacemos esto seis días a la semana en la oficina, trabajamos hasta las 9 pm, no bebemos, no salimos de fiesta, no hacemos nada de eso".

Los empresarios del futuro son "healthy". A diferencia de lo que sucedía con las anteriorea generaciones de fundadores millonarios, como Henry Ford o Aristóteles Onassis, en las que el alcohol corría a raudales en todas sus fiestas. Ahora, el consumo del alcohol ha dejado de ser el eje central y se han adoptado una filosofía más cercana a los postulados del millonario Bryan Johnson, para centrar toda la energía en la productividad. En los eventos de inteligencia artificial de San Francisco, el alcohol está ausente.

Según destacaba Michelle Fang, de 26 años y organizador de eventos para estos fundadores precoces de Silicon Valley, entre los motivos por los que en las fiestas de la cantera de emprendedores no solo es por un cambio en el concepto del ocio y la salud: "muchos eventos relacionados con IA no sirven alcohol, no solo porque está pasado de moda entre el público de San Francisco. Muchos fundadores no tienen la edad suficiente para beber".





Una versión de este artículo se publicó en octubre de 2025

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Imagen | Unsplash (Nguyễn Hiệp)