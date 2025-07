China se las prometía muy felices con la jornada 996. Hasta que se dieron cuenta de que era un disparo en el pie

Entras a trabajar a las 9 de la mañana y sales a las 9 de la noche. Así de lunes a sábado, con un sólo día de descanso. 72 horas semanales. Puede parecer una locura, pero es la conocida como jornada 996 que han seguido muchas empresas chinas del sector tecnológico durante años. El gobierno chino acabó tomando cartas en el asunto al darse cuenta de que las jornadas interminables no sólo eran malas para los trabajadores, también eran malas para el país.

Cultura 996. Hace unos años, trabajar 12 horas al día era algo habitual en las tecnológicas chinas. Richard Liu, fundador de JD.com calificaba estos horarios de “bendición” y Jack Ma, fundador de Alibaba, decía que “si no trabajas de nueve de la mañana a las nueve de la noche cuando eres joven, ¿cuándo lo vas a hacer?”.

El término 996 fue acuñado en 2019 a raíz de una protesta contra este modelo de trabajo a la que bautizaron 996-ICU , un juego de palabras que se refería a que esa jornada llevaría a los trabajadores a la UCI. Este movimiento desató una ola de críticas a nivel nacional y se cree que fue la semilla de que el gobierno lo prohibiera .

El cambio. En 2021, con las jornadas maratónicas en el punto de mira del gobierno, fueron muchas las empresas que dieron marcha atrás y trajeron de vuelta el fin de semana de dos días. También hubo empresas como Tencent que recortaron las horas de trabajo diario de 10 a 6 de la tarde, pasando del 996 al 1065. ¿Por qué este cambio?

Trabajadores hartos. La jornada 996 ha sido la gasolina del crecimiento del sector tecnológico chino y su fin responde a varios motivos. El más evidente es que los trabajadores se hartaron de trabajar en estas condiciones de explotación en las que incluso se dieron casos de muertes por agotamiento . El gobierno decía en su fallo que “los trabajadores tienen derecho a descanso y tomarse unas vacaciones”, pero no hay que olvidar que es el mismo gobierno conocido por ir en contra de los sindicatos y encarcelar activistas .

Consumo nacional. Las jornadas laborales inhumanas eran un disparo en el pie para los objetivos de desarrollo del gobierno. En 2021, Xi Jinping promovió la idea de la “prosperidad común” , una iniciativa que pretendía hacer crecer la economía tanto fuera como dentro de sus fronteras. Sin embargo, promover el consumo interno no era compatible con jornadas de trabajo de 12 horas. Los trabajadores de las tecnológicas cobraban más que en otros sectores, pero si pasaban todo su tiempo despiertos dentro de la oficina, no tenían oportunidad de gastarlo.

Natalidad. Los problemas de natalidad en China vienen de lejos, pero si antes el problema era que había demasiada , ahora es justo el contrario y el horario 996 no jugaba a su favor. Contaban en este artículo , que en las empresas chinas existe una idea arraigada que llaman “ascender o fuera”. Se trata de la creencia de que si un trabajador no asciende a un puesto alto antes de tener hijos, corre el riesgo de que lo sustituyan por alguien más joven. Además, los hombres que tienen hijos y trabajan con estos horarios no pueden ocuparse de ellos ni del hogar, lo que en muchos casos expulsa a las mujeres del mercado laboral. Esto hace que muchos trabajadores retrasen el momento de tener hijos, algunos incluso renuncian por completo.

¿Todos contentos? Acabar con el 996 beneficia a los trabajadores, pero también juega a favor de estos objetivos. El mercado laboral se expande porque no hay un techo de edad tan bajo, la natalidad aumenta y el consumo doméstico sube. Todo perfecto, o casi. El final del 996 no ha salido gratis a muchos trabajadores, cuando ByteDance anunció que sus empleados no trabajarían los fines de semana, lo hizo junto con un recorte salarial del 20%. Además, para muchos trabajadores la pesadilla no ha acabado. El año pasado, la responsable de medios de Baidu publicó una serie de vídeos en los que denunciaba que le obligaban a estar disponible las 24 horas. La cultura 996 sigue arraigada sobre todo en las ciudades , haciendo que muchos jóvenes opten por ir a núcleos más pequeños donde la vida es más tranquila.

Imagen | Amparo Babiloni, Xataka