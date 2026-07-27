Hace ocho años Marruecos abrazó el horario del centro de Europa. Ahora ha decidido que es momento de cambiar

El 20 de septiembre de 2026 será un día importante en Marruecos. O mejor dicho, una madrugada importante. Con los últimos coletazos del verano el país magrebí quiere aplicar un cambio de calado en un aspecto que afecta a sus cerca de 37 millones de habitantes, más allá de su edad, género profesión o riqueza: el horario. La nación abandonará el GMT+1 para regresar al GMT. Quizás parezca una cuestión menor, pero lleva años protagonizando un intenso debate.

En la práctica supone además alejarse (a nivel horario) de Europa.

¿Qué ha pasado? Que Marruecos ha decidido que el próximo mes de septiembre supondrá algo más que el fin del verano. Supondrá también el adiós al GMT+1, el horario que va una hora por delante del meridiano de Greenwich, el mismo que usa la España peninsular durante el horario de invierno. El ejecutivo encabezado por Aziz Ajanuch ha decidido que a finales de verano se regresará al GMT. El cambio se hará a las 02.00 del domingo 20 de septiembre.

¿Qué horario tienen ahora? A finales de la década de 1960 Marruecos estableció la hora legal GMT, pero con en la última década fue adoptando de forma progresiva el uso del GTM+1. Ese cambio experimentó un acelerón en 2018, cuando se decidió instaurarlo de forma definitiva, suprimiendo el retorno al GMT. Los marroquíes dejaron en ese momento de tener que manipular las manecillas de sus relojes en función de la estación en la que estuvieran.

Solo había una excepción: el Ramadán. Durante esas semanas (las fechas dependen del calendario lunar) la población se pasaba al horario GMT para hacerse la vida más llevadera en un período marcado por el ayuno y la oración. Como explica Juan Carlos Sanz en El País, este año las manecillas se retrasaron una hora entre el 15 de febrero y 22 de marzo, lo que en la práctica adelantaba el iftar, la comida que rompe el ayuno diario, y prolongar el descanso.

العودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش) ابتداء من متم الصيف الحالي (السيد أخنوش) pic.twitter.com/TF14b57sTE — Agence MAP (@MAP_Information) June 25, 2026

¿Y por qué se pasan al GMT? En palabras del Gobierno, para cumplir "las expectativas de los ciudadanos" y "solucionar los problemas asociados al horario adelantado". El regreso al GMt+1 tras el Ramadán se apoya en varios decretos gubernamentales, pero eso no significa que convenza a los marroquíes.

El motivo: los desajustes entre el horario oficial, las franjas en las que hay luz diurna y los biorritmos de la población. Por ejemplo, se dice que el huso GMT evita que cuando los niños acuden a la escuela en invierno sea aún de noche.

¿Tan importante es? Sí. En abril Atalayar publicó una crónica en la que hablaba de cómo una recogida de firmas en contra del GMT+1 había logrado el respaldo de 300.000 personas, una cifra considerable en un país de 37 millones de personas. El mismo medio citaba una encuesta, realizada en 2025, en la que se plasma con porcentajes el deseo mayoritario de establecer el GMT.

Según el sondeo, el 43% de los marroquíes están en contra del GMT+1, que solo convence al 28%. El 40% afirma además que resulta negativo para su día a día.

¿Por qué lo adoptaron entonces? Porque el GMT+1 también tiene sus ventajas, aunque quizás no se noten tanto en la rutuna diaria de los marroquíes. Sus defensores hablan de la eficiencia energética y competitividad y recuerdan un estudio de 2019 que estimó un ahorro de 37,6 GWh en electricidad durante el invierno, lo que derivó en menos emisiones de CO2 y gasto en combustible.

¿Hay más razones? Sí. Otra razón, clave, es que el GMT mejor la sincronización de Marruecos con sus grandes aliados europeos a nivel económico, Francia y España. Que Rabat incorporarse el GMT+1 equivalía a que durante buena parte del año, de octubre a marzo, la capital marroquí comparta la misma hora que Madrid, París y Berlín. El resto del año el desfase era de solo una hora, como Lisboa o Londres. El cambio supondrá alejar a Marruecos de esa sintonía, dejando una hora de desfase en invierno y dos durante el verano.

Imágenes | Raúl Mermans García (Unsplash) y Mari Helin (Unsplash)

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