AOC presenta el primer monitor de la serie AGON 7 que promete estar totalmente optimizado para PS5 y Xbox Series X/S

AOC ha presentado su nuevo monitor gaming, el primero de la gama AGON 7 que sin duda tiene una ficha técnica de lo más atractiva para usuarios que buscan exprimir sus ordenadores e incluso consolas. Su precio, eso sí, parte de los 899 euros recomendados (en la web oficial), mientras que en tiendas de proveedores como Amazon o MediaMarkt de momento está agotado.

Ahora bien, echemos un vistazo a sus especificaciones.

Un monitor con Dual Frame Mode

El AGON PRO AGP277QKDC es un monitor claramente orientado al gaming que se presenta con una diagonal de 26,5 pulgadas y un panel con tecnología Tandem WOLED, prometiendo colores con una buena profundidad. Esto en la práctica resulta atractivo sobre todo para videojuegos cinematográficos.

Lo interesante de su panel es que cuenta con una tecnología Dual Frame Mode, lo que permite seleccionar entre dos modos en los que encontraremos una variación de hercios y de resolución. De esta forma, tenemos:

Dual Frame Mode de 540 Hz y resolución QHD .

. Dual Frame Mode de 720 Hz y resolución HD.

En cualquier caso, hablamos de dos modos bastante atractivos, sobre todo en lo que a la tasa de refresco se refiere. Además, la marca promete que el monitor alcanza un brillo de hasta 1.5000 nits y que está totalmente optimizado tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X/S.

También cabe señalar que, como menciona AOC, el monitor ofrece un tiempo de respuesta de 0,03 ms, una cifra ideal para partidas competitivas. Es compatible con la tecnología Nvidia G-Sync para evitar cortes de imagen u otros problemas de imagen y viene equipado con un par de puertos HDMI 2.1, un puerto DisplayPort 2.1 y un puerto USB-C con potencia de 65W.

Además, también es importante mencionar que este monitor es compatible con soportes VESA, aunque incluye su propia peana que ofrece una regulación en altura de 150 mm, configuración de inclinación y giro y rotación de 90º.

⚡ EN RESUMEN: AGON PRO AGP277QKDC ✅ LO MEJOR Su pantalla : ofrece una muy buena calidad y promete tener un buen nivel de brillo.

: ofrece una muy buena calidad y promete tener un buen nivel de brillo. Su modo dual para elegir la tasa de refresco y la resolución .

. Sus puertos HDMI, DisplayPort y USB-C. ❌ LO PEOR Su precio y el stock: es un monitor caro y está agotado en tiendas como MediaMarkt y Amazon. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen monitor gaming para videojuegos competitivos que destaque sobre todo por la tasa de refresco, así como por sus puertos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres jugar a videojuegos competitivos, ya que hay modelos más económicos que, pese a que tiene especificaciones más comedidas, también ofrecen una gran experiencia gaming.

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Imágenes | Linus Mimietz en Unsplash, AOC

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