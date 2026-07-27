Xbox está caído: los servicios en línea de la consola de Microsoft están dando fallos a nivel global

Si pensabas terminar la tarde encendiendo la Xbox y desconectando durante un rato, puede que hoy no sea el mejor momento. Los servicios online de Microsoft están atravesando una caída que ya está dejando a jugadores de distintos lugares frente a errores y pantallas que no deberían estar ahí. El episodio llega, además, pocos días después de los problemas que vimos en PlayStation Network. Una nueva interrupción que nos recuerda cuánto depende ya una consola de todo aquello que ocurre lejos de nuestro salón.

El alcance de la incidencia aparece reflejado en Xbox Status, donde la compañía mantiene cuatro áreas bajo la etiqueta de "interrupción importante": Cuenta y perfil, Store y suscripciones, Juegos, y Aplicaciones y dispositivos móviles. Al mismo tiempo, el multijugador, el juego en la nube y los dispositivos y redes figura en funcionamiento. La fotografía oficial, por tanto, no muestra un apagón completo del ecosistema, sino problemas concentrados en servicios especialmente sensibles, aunque otras funciones continúen disponibles.

Cuando los servicios caen, tener la consola encendida no es suficiente para jugar

Pulsa para ver el estado de los servicios en la página oficial de Xbox

Los primeros indicios claros en España aparecieron en Downdetector alrededor de las 15:10, hora peninsular. Hasta entonces, la plataforma había registrado reportes puntuales, pero a partir de ese momento los avisos comenzaron a multiplicarse y la gráfica pasó a mostrar varios picos sucesivos. Conviene recordar que este servicio construye sus registros a partir de las comunicaciones de los propios usuarios. Aun así, permite observar cómo la incidencia fue ganando visibilidad durante la tarde y continuaba generando nuevos reportes a las 18:42.

Microsoft publicó una actualización sobre esta incidencia en redes sociales a las 11:32 de este lunes, hora peninsular española. La cuenta oficial de soporte de Xbox reconoció entonces que algunos usuarios encontraban errores al iniciar sesión, consultar su biblioteca o abrir juegos. A las 13:54 difundió un segundo mensaje, en el que admitió que el problema llevaba tiempo prolongándose y agradeció la paciencia de los afectados. Por ahora, la compañía no ha explicado públicamente la causa ni ha ofrecido un plazo de recuperación.

Los reportes de los afectados ayudan a entender mejor lo que significa esta interrupción más allá de las categorías técnicas. Hay jugadores que no pueden acceder con normalidad a sus compras, otros ven títulos marcados como si no les pertenecieran y algunos encuentran errores al intentar abrir juegos digitales o en disco. Este es el termómetro de la situación que los propios usuarios están mostrando en X.

Ahora bien, lo que está ocurriendo con Xbox, tan cerca de la reciente caída de PlayStation Network, muestra hasta qué punto las consolas actuales están ligadas a la disponibilidad de cuentas, licencias y bibliotecas online. La dependencia no se limita al juego conectado: también puede condicionar el acceso a contenidos ya instalados o adquiridos. Actualizaremos este artículo cuando la compañía confirme la normalización del servicio o publique nuevos datos.

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