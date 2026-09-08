Móviles en las aulas: qué prohíbe cada comunidad autónoma este curso 2026/27

Vamos a explicarte cómo está la normativa de móviles en clase actualmente en España. Porque aunque no existe una ley estatal que prohíba el llevar smartphones a clase de una manera uniforme, la educación es competencia de las comunidades autónomas, y muchas de ellas han tomado cartas en el asunto.
Por eso, vamos a intentar hacer un resumen de cómo están las normas en cada una de las comunidades autónomas para este curso 2026/2027. Te lo vamos a decir de forma resumida para que sea fácil de leer y de entender.
Eso aquí antes de empezar debes tener claro que no es lo mismo la regulación para el móvil que otras pantallas de uso individual en la clase como pueden ser tabletas y ordenadores. A veces algunas comunidades pueden mezclar ambos conceptos, y otras prohiben unas pero no otras. Vamos a intentar dejarlo claro.
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El marco estatal: una recomendación, no una ley
En 2024, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes reunió a las comunidades y les trasladó una propuesta para crear un "consenso de mínimos". Esa propuesta sugería un uso cero del móvil en Infantil y Primaria, limitándolo a actividades pedagógicas si el docente lo considera. En Secundaria, Bachillerato y FP el móvil solo se puede usar con excepciones justificadas.
Pero esta no es una norma vinculante, porque el Gobierno central no puede imponer una regulación a nivel nacional. Por lo tanto cada comunidad ha desarrollado su propia normativa, cada una con distintos alcances.
Normativa en cada comunidad
- Andalucía. Se prohíbe el móvil durante la jornada escolar, excepto con fines pedagógicos. Aun así, estos fines pedagógicos solo pueden ser a partir de 3º de la ESO, por debajo de ese curso simplemente no se puede.
- Aragón: Se limita el uso de móviles y otros dispositivos digitales, fijando tiempos máximos de pantalla por edad y reforzando los materiales analógicos, con moratoria para las licencias ya adquiridas.
- Asturias: Infantil y primaria son espacios libres de móviles, salvo por razones de salud o para personas acreditadas. En Secundaria, Bachillerato y FP solo se pueden usar con fines didácticos justificados. Más allá de eso, los móviles siempre apagados desde la entrada a la salida del centro.
- Baleares: Los móviles están vetados en todos los centros durante toda la jornada desde el curso pasado. Incluye también relojes inteligentes y otros dispositivos personales, y se extiende a recreos, actividades complementarias, extraescolares y salidas. En Secundaria y Bachillerato se permiten excepciones puntuales con fines pedagógicos.
- Canarias: Se prohíbe el móvil durante toda la jornada escolar incluyendo los recreos, en todas las etapas. Eso sí, los centros concertados y privados pueden aplicar sus propias normas.
- Cantabria: Los centros públicos son espacios libres de móviles durante toda la jornada, incluyendo recreos y actividades complementarias y extraescolares, y en todos los espacios del centro, patios y zonas exteriores incluidas. En Infantil y Primaria los alumnos directamente no pueden llevarlos, y en Secundaria puede haber excepciones pedagógicas recogidas en el proyecto educativo.
- Castilla y León: Se aplican las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado de mantener el móvil fuera de las aulas durante toda la jornada, aunque cada centro lo concreta en su reglamento en función de sus necesidades. Vamos, que cada centro decide.
- Castilla-La Mancha: En Infantil y Primaria los estudiantes no pueden llevar el móvil al centro. EN la ESO no pueden usarlo durante la jornada salvo con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. Mientras en Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial tampoco se permite dentro del aula salvo uso pedagógico.
- Cataluña: Está prohibido por completo usar el móvil y los relojes inteligentes en Infantil, Primaria y ESO, dentro y fuera del aula y sin excepción pedagógica.
- Comunidad Valenciana: Prohibido usar y exhibir el móvil durante la jornada escolar salvo para actividades didácticas bajo supervición, además de por razones justificadas o de salud. Cada centro lo concreta en sus normas de organización y funcionamiento como lo necesiten.
- Extremadura: Se prohíbe usar el móvil en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Los móviles deben estar apagados y guardados en toda la jornada, recreos incluidos. Los trabajos de competencia digital se harán con equipos del centro, y las excepciones se limitan a salud, discapacidad, accesibilidad, seguridad o fuerza mayor.
- Galicia: Se prohíbe el uso del móvil en todo el recinto, salvo para uso pedagógico permitido a partir de 3º de la ESO.
- La Rioja: La regulación se delega a los centros, que lo indicarán en sus propios reglamentos de organización y funcionamiento. Por lo general el móvil se prohíbe en Primaria y Secundaria, aunque bajo supervisión puede usarse para fines didácticos. Luego, cada centro decide también qué pasa en pasillos, patios o taquillas.
- Madrid: Se prohíbe el uso del móvil durante toda la jornada, incluido el recreo, salvo como herramienta didáctica o por razones de salud. Se elimina su uso en Infantil y Primaria, con uso compartido limitado por horas, sin deberes que exijan pantallas. En la ESO lo deciden los propios centros.
- Murcia: Esta comunidad prohíbe el móvil durante toda la jornada escolar en todas las etapas de los centros sostenidos con fondos públicos, salvo autorización del docente por motivos pedagógicos.
- Navarra: Cada centro regula sus dispositivos dentro de sus planes digitales y de convivencia, y lo hace de forma anual.
- País Vasco: También depende de cada centro regular el uso del móvil en aulas y zonas de recreo.
- Ceuta y Melilla: Al no tener transferida la competencia educativa, se rigen por instrucciones de la Secretaría de Estado de Educación: en Infantil y Primaria el alumnado no asiste con móvil al centro (con excepciones justificadas y el dispositivo apagado). Mientras, en la ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial no se permite su uso durante toda la jornada escolar, que incluye horario lectivo, recreo, comedor, transporte y actividades complementarias y extraescolares.
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