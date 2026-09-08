Móviles en las aulas: qué prohíbe cada comunidad autónoma este curso 2026/27

Vamos a explicarte cómo está la normativa de móviles en clase actualmente en España. Porque aunque no existe una ley estatal que prohíba el llevar smartphones a clase de una manera uniforme, la educación es competencia de las comunidades autónomas, y muchas de ellas han tomado cartas en el asunto.

Por eso, vamos a intentar hacer un resumen de cómo están las normas en cada una de las comunidades autónomas para este curso 2026/2027. Te lo vamos a decir de forma resumida para que sea fácil de leer y de entender.

Eso aquí antes de empezar debes tener claro que no es lo mismo la regulación para el móvil que otras pantallas de uso individual en la clase como pueden ser tabletas y ordenadores. A veces algunas comunidades pueden mezclar ambos conceptos, y otras prohiben unas pero no otras. Vamos a intentar dejarlo claro.

El marco estatal: una recomendación, no una ley

En 2024, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes reunió a las comunidades y les trasladó una propuesta para crear un "consenso de mínimos". Esa propuesta sugería un uso cero del móvil en Infantil y Primaria, limitándolo a actividades pedagógicas si el docente lo considera. En Secundaria, Bachillerato y FP el móvil solo se puede usar con excepciones justificadas.

Pero esta no es una norma vinculante, porque el Gobierno central no puede imponer una regulación a nivel nacional. Por lo tanto cada comunidad ha desarrollado su propia normativa, cada una con distintos alcances.

Normativa en cada comunidad

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