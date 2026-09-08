Ya hemos visto el remake de 'The Legend of Zelda Ocarina of Time'. Es un poco el meme de "hago Zelda en Unreal Engine"

Pues por fin ha ocurrido: Nintendo ha realizado una presentación deicada a celebrar los 40 años de la saga 'The Legend of Zelda'. En un picadito inicial en el que nos han confirmado que el nombre de la película de 'The Legend of Zelda' será 'The Legend of Zelda' y se estrenará en abril, un puñado de merchandising y una serie de conciertos, el director de la saga Eiji Aonuma ha cogido el mando de Nintendo Switch 2 para jugar al esperadísimo remake de 'Ocarina of Time'.

Tras rumores y filtraciones, Nintendo confirmó la existencia del remake en un evento celebrado en junio de este año. El tráiler era escueto y sólo vimos a un Link niño acostado, pero eso bastó para desatar dos tipos de emociones. Por un lado, la alegría por tener un remake de un juego fundacional para la industria. Por otro, dudas con el apartado visual.

Se temía que Nintendo apostara por una estética que, a estas alturas, se había convertido en un meme. Porque como Unreal es una herramienta tan accesible, durante años hemos visto vídeos de "hago X juego en Unreal Engine" y, evidentemente, tanto la saga 'Zelda' como 'Mario' han sido blancos de ese tipo de vídeos.

Un ejemplo de los muchos que hay, pero al final el vídeo de El Analista de Bits aporta algo de contexto al comparar con el original de Nintendo 64:

¿El resultado con la versión final del remake de 'Ocarina of Time'? Pues este primer extenso gameplay que acaba de compartir Nintendo:

Es evidente que el apartado visual es lo primero que salta a la vista. Al margen de todas las comparativas que ya se están haciendo en redes con diferentes recreaciones de 'Ocarina' en Unreal Engine, lo cierto es que el tono artístico del juego es algo extraño.

Tiene elementos hiperrealistas, pero mezcla texturas más 'cartoon' con otras fotorrealistas. El cielo es muy de dibujos animados y contrasta con el diseño de la pradera. Y en los personajes también se ve un deje raro. No quiero decir de IA, pero sí muy Pixar que termina de rematar un apartado visual que quizá bebe de demasiadas influencias.

Más allá de cómo se ve, en lo que parece que no cambiará demasiado es en la estructura. Si estabas esperando un remake que reimaginara el juego, Aonuma nos ha puesto pronto los pies en el suelo al confirmar que quieren que se mantenga fiel al original. Nada de un mundo abierto inmenso al que poder ir donde queramos, sino una experiencia más acotada con en el juego de Nintendo 64.

Hay nuevas mecánicas, como la opción de saltar (algo que en el original Link hacía al acercarse a un borde), también podemos andar, correr y hay áreas con zonas nuevas. Otro agregado es doblaje con voces en castellano durante las cinemáticas y la posibilidad de usar el micrófono de la consola para tatarear canciones que Link interpreta en ciertos momentos de la aventura... en lugar de usar los botones del mando.

En este otro tráiler podemos ver las voces:

En lo personal, y pese a lo que me chirría la dirección artística, tengo que decir que creo que es importante que un juego como 'Ocarina of Time' se adapte a un sistema de nueva generación sin variar demasiado la fórmula.

Si lo hubieran reimaginado, sería otra cosa totalmente distinta y, precisamente, este juego es uno con una importancia supina en el mundillo del videojuego que, por sus años, puede hacerse algo duro para algunos jugadores.

Ya no hablo sólo de controles, que al final te acostumbras, sino a ciertas zonas como las que todos los que hemos jugado a este título tenemos en la cabeza en estos momentos.

Ahora bien, también es cierto que este juego ya tuvo un remake para Nintendo 3DS y que, por eso mismo, es lógico que haya quien piense que rehacer el juego manteniéndose tan fiel al trabajo original es una oportunidad perdida.

Pero bueno, al final son interpretaciones (como lo que a cada uno puede o no gustarnos el apartado artístico), pero creo que, indidablemente, lo mejor de esto es que Nintendo ha hecho un ejercicio ejemplar a la hora de presentar el remake.

En junio dijo "esto existe", ahora nos muestran gameplay y, además, anuncian que la fecha de lanzamiento será el próximo 5 de noviembre de este año. Eso de ver un juego y tener que esperar años hasta tenerlo entre manos es un rollo y Nintendo está trabajando bien en este sentido (sin contar juegos problemáticos como 'Metroid Prime 4', claro)

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