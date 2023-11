Nintendo anuncia una película de acción real de ‘The Legend of Zelda’: el popular videojuego llegará a la gran pantalla

Buenas noticias para todos aquellos que esperaban ver a sus personajes favoritos de ‘The Legend of Zelda’ más allá de la consola de videojuegos. Nintendo ha dado luz verde al desarrollo de una película de acción real sobre la popular franquicia.

Estamos frente al segundo gran proyecto cinematográfico de la firma nipona en este último tiempo. Hace poco más de un año, recordemos, anunció la llegada de Super Mario Bros. a la gran pantalla. Ahora es el turno de otro clásico y reconocido título.

La película de acción real de ‘The Legend of Zelda’, en camino

No hay demasiados detalles sobre la película, pero Nintendo ha brindado este martes algunos datos interesantes que nos permiten ir dimensionando el proyecto. En primer lugar, sabemos que estará producida por Nintendo y Arad Productions Inc.

La mencionada productora está encabezada por Avi Arad, quien es conocido en la industria cinematográfica por haber sido el director creativo de Marvel Entertainment y presidente y CEO de Marvel Studios en tiempos de películas como ‘Spider-Man’.

Nintendo estará representado en el proyecto por Shigeru Miyamoto, el legendario creador de la franquicia ‘The Legend of Zelda’, y de otras como ‘Mario’ y ‘Donkey Kong’. “He estado trabajando en la película de acción real de The Legend of Zelda durante muchos años”, ha dicho.

Sabemos, además, que la película será financiada “en más de un 50%” por Nintendo y el resto por Sony Pictures Entertainment Inc. Esta última firma será la encargada de materializar su distribución en los cines de todo el mundo. ¿Cuándo llegará? No tenemos una fecha precisa.

"Tomará tiempo hasta que esté terminada, pero espero que estén ansiosos por verla”, ha dicho Miyamoto. Así que, aunque el proyecto tenga años de progreso, tendremos que ser pacientes y esperar algo de tiempo hasta que finalmente podamos disfrutarlo en la gran pantalla.

Imágenes: Nintendo

