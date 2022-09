"The Legend of Zelda", por fans y para fans: un grupo online ha creado su propia adaptación del juego

Hay juegos que levantan pasiones y luego está The Legend of Zelda: Ocarina of Time (OoT), el clásico inmortal de Nintendo. Aunque la firma de Kioto ha ido relanzándolo para las consolas que han sucedido a la Nintendo 64, su calidad no siempre ha convencido a los incondicionales de Link. Para quitarse esa espinita y disfrutar de OoT en PC sin tener que recurrir a emuladores que puedan afectar al juego, un grupo de fans ha decidido crear su propio port (versión adaptada).

¿Cómo? Con conocimientos de programación, una buena dosis de paciencia y mucho trabajo.

El primer paso para lograrlo lo dio un grupo de fans bautizado Zelda Reverse Engineering Team (ZeldaRET). El equipo —nada sorprendente— carecía del código fuente del juego de Nintendo, así que decidió utilizar un recurso que sí estaba a su alcance: la descompilación, que básicamente consiste en usar la ingeniería inversa para reconstruir el código a partir de un programa.

Mucha paciencia y horas de trabajo

Cómo trazar el mapa de una ruta, solo que deshaciendo los pasos, marcha atrás. El resultado final no tiene por qué ser un calco del original. Lo realmente importante es que ofrece un código abierto a ajustes y mejoras, un punto de partida. ZeldaRET —relata The Verge— empezó la complicada tarea en 2020 y para mediados de ese año habían avanzado ya de forma sensible en el proceso.

Su objetivo, eso sí, no era el que probablemente estés pensando. El grupo de ZeldaRET quiere contribuir a la preservación de juegos clásicos, no crear un port para PC de OoT que pudiera desatar las iras de Nintendo y poner a sus impulsores en un brete legal por vulnerar su propiedad. Lógico. Hace unos meses la japonesa, tumbó 1.300 vídeos de YouTube que utilizaban sus BSOs.

En este punto de la historia entran Jack Walter, Kenix y otros voluntarios que decidieron pensar en formas de sacar un provecho extra de todo ese trabajo. Su objetivo: desarrollar un port con el cada vez más completo código que empezaba a generarse gracias a la labor de ZeldaRET.

El trabajo arrancó a finales de 2021 y en marzo tenían ya un port para PC que bautizaron Ship of Harkinian. Disfrutar de las aventuras de Link no es sin embargo tan sencillo como descargar el juego y lanzarse al universo de Zelda. Para evitar cualquier acusación de piratería, el proceso es algo más complicado: lo que puedes obtener en su web es una especie de carcasa, una estructura del juego, pero que necesita completarse con el material protegido por derechos de autor, como la música.

Quien quiera todo el paquete necesita completarlo con un archivo ROM del juego original. En otras palabras: para jugar a Ship of Harkinian hace falta tener conocimientos y recursos para terminar de dar forma a un port que pueda ejecutarse en el ordenador... Y una versión propia de OoT.

Quizás esa peculiaridad o los esfuerzos dedicados por la comunidad a su autocontrol explican que, al menos de momento, detalla The Verge, la iniciativa haya podido mantenerse sin problemas.

Completar el port puede no ser una tarea sencilla y para sacar todo el partido a Ship of Harkinian hace falta dedicar tiempo a la configuración y estar pendiente de actualizaciones, pero quienes ya lo han hecho aseguran que el resultado vale la pena y el resultado, simple y llanamente, es "bello".

Al fin y al cabo nadie dijo que acompañar a Link en sus aventuras fuese fácil.