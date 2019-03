Todos los juegos de 'The Legend of Zelda', ordenados de peor a mejor

Desde que tengo uso de razón una de mis mayores aficiones han sido los videojuegos y nunca he tenido ningún problema en reconocer que mi saga favorita y la que considero la mejor de todos los tiempos es 'The Legend of Zelda'. La franquicia de Nintendo es una de las más longevas que existen y que nos ha acompañado durante más de 30 años, pasando por todas las consolas de la gran N.

Durante estas más de tres décadas se han desarrollado decenas de videojuegos de 'Zelda', remasterizaciones, remakes, spin-offs, etc., algunos con una mayor calidad que otros. Esto nos ha llevado a realizar la eterna pregunta: ¿cuál es el mejor 'The Legend of Zelda'? ¿Y el peor?

Por eso mismo hemos elaborado la siguiente lista en la que repasamos, únicamente, las 18 entregas de la serie principal desde la NES a Nintendo Switch, colocándolas por orden de la peor a la mejor de todas. No deja de ser una lista realizada con gustos personales, así que estáis más que invitados a indicarnos también cuál es vuestra favorita.

18.- Zelda II: The Adventure of Link

Probablemente 'Zelda II: The Adventure of Link' sea la entrega más diferente de todas las de la saga, pero el ser única no significa que tenga que ser buena. Nintendo apostó por un juego de desplazamiento lateral en 2D en la NES que no terminó de cuajar por sus controles demasiado toscos o los desesperantes encuentros aleatorios con los enemigos, así como por otra serie de decisiones que se tomaron para su desarrollo que hoy en día agradecemos que no estén presentes en la franquicia.

17.- The Legend of Zelda

El primer 'The Legend of Zelda' de NES es uno de los más míticos, aunque desgraciadamente también peca de no haber envejecido demasiado bien en comparación con otros títulos de la saga similares por sus controles o su mapa. Antaño fue de lo mejor que recibió la clásica consola de Nintendo de 8 bits, pero ahora hay mejores opciones a tener en cuenta.

16.- The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

No todos los Zelda antiguos son los peores y uno de los mejores ejemplos lo tenemos con 'The Legend of Zelda: Tri Force Heroes' al ser de los últimos que han llegado a las tiendas para Nintendo 3DS. El título trató de repetir sin mucho éxito una fórmula similar a la de Four Swords con tres Link a los que podías controlar lo largo de numerosos niveles con acción y puzles. Sin embargo, no resultaba demasiado entretenido, argumentalmente sobre todo, a no ser que contarás con la compañía de otros dos jugadores más para que aumentará algo más la diversión.

15.- The Legend of Zelda: Four Swords Adventures

Basándonos en lo que acabamos de comentar, lógicamente 'The Legend of Zelda: Four Swords Adventures' tiene que estar por encima en la lista. Al contrario de lo que sucede en la aventura extra de Four Swords incluida en la versión para GBA de 'The Legend of Zelda: A Link to the Past', aquí las mazmorras no son generadas aleatoriamente. El título de Game Cube está enfocado por completo para ser jugado por cuatro personas y sin duda uno de sus mejores aspectos son los piques que proporciona a la hora de tratar de obtener la mayor puntuación al finalizar cada nivel o por el hecho de poder fastidiar a los compañeros.

Sin embargo, el hecho de que necesitaba conectar una GBA a la consola para utilizarlo como sistema de control no jugaba demasiado a su favor porque ahí se perdía parte de la experiencia en el caso de no contar con una.

14.- The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

'The Legend of Zelda: Phantom Hourglass' fue el primer título de la saga publicado en Nintendo DS y aprovechó a la perfección la doble pantalla de la consola, aunque obligaba a tener que emplear la pantalla táctil para todo tipo de acciones y a la larga no resultaba demasiado cómodo. Eso no quita que sea buen juego, por supuesto, pero el ser una secuela directa de 'The Legend of Zelda: The Wind Waker' y tan parecida, sobre todo en la forma de desplazarse por el mundo, no le hace brillar tanto con luz propia.

13.- The Legend of Zelda: Spirit Tracks

El siguiente juego de la saga publicado en Nintendo DS fue 'The Legend of Zelda: Spirit Tracks' y se nota que Nintendo trató de desarrollar un título similar a 'Phantom Hourglass' por su gran parecido en la mecánica al tener que controlar de nuevo a Link con la pantalla táctil. No obstante, este sí que contaba con grandes diferencias, sustituyendo al barco por un tren que desplazabas por unos raíles y con el que podías disparar cañonazos a otros trenes enemigos.

Además, Link estaba acompañado por Zelda en versión fantasma, dándole más protagonismo a otro de los personajes más icónicos de la franquicia, y añadió novedades a la jugabilidad como el hecho de poder emplear el micrófono de la consola en determinados momentos.

12.- The Legend of Zelda: Oracle of Ages

En la época de Game Boy Capcom tomó las riendas de la saga para desarrollar dos The Legend of Zelda, que fueron 'Oracle of Ages' y 'Oracle of Seasons'. Ambos siguieron un esquema que se ha repetido numerosas veces en 'Pokémon', por ejemplo, al publicar dos juegos al mismo tiempo y que se conectaban entre sí, al ser necesario disponer de una copia de ambos para poder acceder al verdadero final de la aventura.

En el caso de 'Oracle of Ages' predominan sobre todo los puzles. Los jugadores eran capaces de manipular el tiempo, de forma que el manipular objetos en el pasado iba a tener efectos secundarios en el presente.

11.- The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Prácticamente ambos juegos podrían ocupar la misma posición por su parecido y porque los dos son títulos excelentes. Personalmente, 'The Legend of Zelda: Oracle of Seasons' me parece algo mejor porque, además de contar con puzles, también está enfocado a la acción y el poder manipular las estaciones le otorgaba una mayor variedad a los escenarios. En cualquier caso, son dos entregas imprescindibles.

10.- The Legend of Zelda: The Minish Cap

Entrando en el top 10 empezamos con 'The Legend of Zelda: The Minish Cap', otra entrega espléndida para Game Boy Advance que añadió objetos nunca vistos hasta el momento en la saga, sustituyo a Ganon por Vaati como el enemigo principal y sobre todo destacó en él la mecánica de disminuir el tamaño de Link gracias a Ezlo, su sombrero mágico. Su apartado artístico fue otro de los aspectos por los que sigue siendo muy especial hoy en día.

09.- The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

'The Legend of Zelda: A Link Between Worlds', para Nintendo 3DS, fue una secuela brillante de 'The Legend of Zelda: A Link to the Past' y eso se notó sobre todo en el mapa, por su parecido con el del juego de SNES. Lo bueno es que contó con una gran novedad que lo convierte en un título maravilloso al permitir a los jugadores recorrer las mazmorras por cualquier orden. Para ello podían alquilar los objetos necesarios para superar las zonas en cuestión y asimismo Link disponía de la habilidad de fusionarse con las paredes y así desplazarse lateralmente por ellas.

08.- The Legend of Zelda: Majora's Mask

Desde siempre he considerado que 'The Legend of Zelda: Majora's Mask' es un juego que o bien lo amas o bien lo odias. Nunca he conocido a nadie que le haya dejado indiferente y tuvo un gran reto en Nintendo 64 como fue el de intentar destacar tras la enorme huella que dejó 'Ocarina of Time'. Si bien a simple vista podía parecer el mismo juego con distintos escenarios, la sensación de oscuridad que transmite es excepcional, logrando una ambientación remarcable en la saga.

Personalmente el hecho de que el tiempo juegue en tu contra constantemente es lo que provoca que no sea una obra de 10, por no dejarte total libertad para ir a tu aire al tener que estar pendiente de viajar atrás constantemente y repetir algunas acciones, por mucho que pudieses ralentizar la velocidad a la que transcurría el tiempo. En cambio, el poder colocar máscaras a Link fue un gran idea para así otorgar una gran variedad de mecánicas y darle un toque distinto a nuestro héroe.

07.- The Legend of Zelda: The Wind Waker

Cuando se anunció 'The Legend of Zelda: The Wind Waker' fue enormemente criticado por su apartado artístico. Pasamos de unos juegos con un toque serio de la época de Nintendo 64 a unos gráficos más coloridos y con cell shading en Game Cube (posteriormente recibió una versión HD en Wii U). Eso sí, quien piense que el juego es malo por ello, es porque definitivamente no ha jugado a 'Wind Waker'.

Vale que le ocurra lo mismo que a 'Phantom Hourglass' que los viajes en barco se pueden hacer un tanto tediosos, pero el mundo desprende un encanto tan inmenso que es imposible no disfrutar de él y supuso toda una revolución en la saga. Si sus mazmorras hubiesen sido más memorables, no cabe duda que habría estado en una posición más alta de la lista.

06.- The Legend of Zelda: Twilight Princess

Si bien uno de los apartados más importantes de 'Majora's Mask' es su ambientación, con 'The Legend of Zelda: Twilight Princess', desarrollado para Game Cube y Wii, se fue un paso más allá y desde luego es el título más oscuro y adulto de toda la saga, además de ser una pasada en cuestión de gráficos. Uno de los mejores Zelda en 3D por sus espectaculares mazmorras, la cantidad de armas que podía emplear Link y la función que le permitía transformarse en lobo gracias a Midna, uno de los personajes más queridos de la serie.

Tampoco hay que olvidar que cuenta con una versión HD que se lanzó en Wii U.

05.- The Legend of Zelda: Link's Awakening

'The Legend of Zelda: Link's Awakening' fue el primer Zelda para Game Boy y dentro de muy poco regresará a la vida en forma de remake para Nintendo Switch. No es de extrañar que Nintendo haya elegido a este título para ello porque es de los mejores juegos de la saga que ha desarrollado y se ha ganado a pulso una segunda oportunidad para todos aquellos que no pudieron disfrutar del original.

La aventura se ambienta fuera de Hyrule, en una isla que no nos importaría visitar una y otra vez, en la que Link debe despertar al Pez Viento mientras colecciona una serie de instrumentos repartidos por varias mazmorras sensacionales y con un argumento sobresaliente. Es de lejos el mejor 'Zelda' que se ha desarrollado para una consola portátil y merecedor de formar parte del top 5.

04.- The Legend of Zelda: Skyward Sword

Toda saga tiene un punto de partida y en este caso ese es 'The Legend of Zelda: Skyward Sword'. El juego de Wii es, cronológicamente hablando, el primero de todos y el que dio respuestas a algunas de las mayores cuestiones de la franquicia, por lo que a su argumento no se le puede decir absolutamente nada malo.

También fue uno de los juegos de Wii que más partido sacó a los sensores de movimiento, porque todas las acciones de Link las teníamos que realizar moviendo los brazos para atacar con la espada o protegernos con el escudo. Es otro Zelda en el que sus apartados artístico y sonoro son sublimes y nos presentó, hasta ese momento, el mundo más grande de la serie, aunque no habría estado nada mal que las mazmorras y las zonas a visitar hubiesen variado un poco más.

03.- The Legend of Zelda: A Link to the Past

Cualquier usuario de Super Nintendo que haya tenido una copia de 'The Legend of Zelda: A Link to the Past' te podrá decir que es de lo mejor que se lanzó en el Cerebro de la Bestia. Ya no solo es que fuese de lo mejor que publicó Nintendo en la consola de 16 bits, sino que también es de lo mejor que ha desarrollado en toda su historia.

La gran N decidió volver a la visión del mapa del primer 'Zelda' y dejar de lado todo lo que tenía que ver con 'Zelda II', algo que no hemos podido agradecer más con el paso de los años. Supuso una gran revolución y la aparición de numerosas armas que hoy en día siguen estando presentes en la saga. También nos presentó el Mundo Oscuro, objetivos secundarios, numerosos secretos para desbloquear el 100% y todo ello con una banda sonora soberbia. En resumen, es uno de los grandes responsables por los que 'The Legend of Zelda' es tan reconocida hoy en día.

02.- The Legend of Zelda: Ocarina of Time

He conocido a personas que aseguran que 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' es el mejor videojuego que ha creado Nintendo en toda su historia y la verdad es que es una opinión perfectamente válida. Por supuesto no todo el mundo tiene por qué sentir lo mismo y por eso desde 2017 no ocupa la primera plaza de la lista que hasta ese momento era indiscutible que le pertenecía.

'Ocarina of Time' llegó en un momento perfecto, cuando Nintendo acabó de dar el salto a los gráficos en 3D con Nintendo 64 y tecnológicamente ha sido una de las evoluciones más salvajes que hemos visto en la serie. Esto vino acompañado por novedades en su jugabilidad, como el sistema de apuntado a los enemigos, un mundo gigantesco, numerosas mazmorras con una calidad fantástica, un argumento que nos presentó por primera vez a Ganondorf, uno de los villanos más reconocidos de los videojuegos, y una banda sonora que nos ha dejado con temas que hoy en día siguen resonando en nuestras cabezas.

Una aventura redonda de arriba a abajo que volvió más adelante en forma de remake para Nintendo 3DS y cuya historia es la causante de haber dado origen a las tres líneas temporales de 'The Legend of Zelda'.

01.- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

¿Qué más podemos decir de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'? Uno de los primeros videojuegos que recibió Nintendo Switch y actualmente sigue siendo el mejor que ha salido a la venta en la actual consola de Nintendo, además de ser de lejos el mejor 'The Legend of Zelda' que se ha creado. Una obra maestra que ha triunfado en la mayoría de entregas de premios por las que ha desfilado, dejando claro la gran cantidad de gente que ha sabido reconocer el inmenso potencial que hay detrás de la aventura de Link.

Decíamos que 'Skyward Sword' contaba con el mundo más grande hasta ese momento, pero lo de 'Breath of the Wild' está a otro nivel. El ofrecernos una libertad prácticamente sin límites por su mundo abierto es algo que no se ha visto en ningún otro 'Zelda' y un detalle que esperamos que haya asentado las bases para las próximas entregas que acaben llegando en los próximos años.

Introdujo novedades como los diálogos doblados y en castellano, el hecho de que las armas se pudiesen romper para premiar la exploración por el mundo en busca de mejores objetos, la cámara lenta y sobre todo el poder abordar la aventura como quisiera cada uno, pudiendo ir directamente al final desde el principio. Han tenido que pasar 19 años hasta que un juego pudiese arrebatar a 'Ocarina of Time' el primer puesto, pero ¿conseguirá algún otro 'Zelda' superar a 'Breath of the Wild'? Desde luego el listón ha quedado tan alto que en estos instantes parece algo impensable.