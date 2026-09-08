Los Mac Studio M5 Max y M5 Ultra llegan con mejoras en la CPU, GPU y NPU. Esto es lo que cambia con sus generaciones anteriores

Quedan muy pocas semanas para la llegada de la nueva generación de los Mac Studio, y aunque puede que por fuera sean similares (de hecho, son exactamente iguales), en su interior esconden muchas diferencias con respecto a las anteriores generaciones. Por esta razón, vamos a repasar cuáles son las diferencias más importantes de los cuatro modelos.

Mac Studio M4 Max (36 GB, 512 GB) PVP en MediaMarkt — 2.999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las diferencias entre los Mac Studio M4 Max, M3 Ultra, M5 Max y M5 Ultra

Diferencias en la CPU

Uno de los mayores cambios que vemos entre ambas generaciones se encuentra en la CPU, sobre todo en la nomenclatura de los núcleos. En la pasada generación (hablamos del M4 Max y M3 Ultra), teníamos núcleos de eficiencia, pero con la llegada del los nuevos Mac Studio la cosa cambia.

De esta forma, ahora nos encontramos con supernúcleos (los núcleos de rendimiento del M5), que en la práctica serán de ayuda para ejecutar proyectos que requieran de un gran rendimiento, y núcleos de rendimiento, que sirven para tener un buen equilibro en cargas de trabajo sostenidas.

De esta forma, el Mac Studio M4 Max cuenta con hasta 16 núcleos y 10 de rendimiento, mientras que la nueva generación del M5 Max cuenta con una configuración de hasta 18 núcleos (seis son supernúcleos) y 12 de rendimiento.

En cambio, el Mac Studio M3 Ultra cuenta con hasta 32 núcleos y 20 de rendimiento mientras que el Mac Studio M5 Ultra se puede configurar con hasta 36 núcleos (12 supernúcleos) y 24 de rendimiento.

Diferencias en la GPU y NPU

Respecto a la GPU, nos encontramos con los mismos núcleos, pero con una arquitectura diferente. Según afirma Apple, los nuevos Mac Studio M5 Max y Mac Studio M5 Ultra cuentan con más de capacidad de cálculo de IA máxima que la anterior generación.

La diferencia será visible en el procesamiento de determinadas operaciones de inteligencia artificial, así como también en el renderizado 3D.

También relacionada con la inteligencia artificial, la NPU aumenta de los 800 GB/s de la generación anterior hasta los 1,2 TB/s en los nuevos Mac Studio. Esto es especialmente interesante para ejecutar IA en local, permitiendo mover más datos entre la memoria y las unidades de procesamiento a la vez, según Apple.

Otras diferencias

Entre otras diferencias, el Mac Studio M5 Ultra es el único modelo que cuenta con una configuración de memoria unificada adicional, alcanzando los 512 GB. Ahora sí, los dos nuevos Mac Studio vienen tanto con WiFi 7 como con Bluetooth 6 en lugar de WiFi 6E y Bluetooth 5.3 que veíamos en la anterior generación.

Los precios de los cuatro Mac Studio

Si hablamos del precio, hay diferencias muy notables. El Mac Studio M4 Max ahora mismo se encuentra en MediaMarkt por un precio de 2.999 euros, mientras que el Mac Studio M5 Max se lanzará en las próximas semanas por un precio de 3.029 euros en la configuración mínima de almacenamiento y memoria unificada. En este caso la diferencia es pequeña.

El Mac Studio M3 Ultra ahora mismo cuesta encontrarlo disponible, ya que está completamente agotado en tiendas como Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés o PcComponentes, entre otros. Por otro lado, el Mac Studio M5 Ultra se lanzará a un precio de 6.649 euros en la configuración mínima.

Qué ordenador de Apple elegir

Por qué elegir el Mac Studio M4 Max

Hoy en día no hay demasiadas razones por las que elegir este modelo en concreto. En cualquier caso, sus puntos destacables son:

Precio inferior , aunque como decimos la diferencia es muy pequeña (100 euros).

, aunque como decimos la diferencia es muy pequeña (100 euros). Disponibilidad inmediata, al menos hasta que la nueva generación se lance este mismo mes de septiembre.

Por qué elegir el Mac Studio M5 Max

El Mac Studio M5 Max es más interesante que la generación anterior, sobre todo teniendo en cuenta sus precios actualmente. Donde más destaca es en:

El chip M5 , que mejora tanto en CPU como en GPU y NPU.

, que mejora tanto en CPU como en GPU y NPU. Su precio frente a la generación anterior , ya que la diferencia es de tan solo 100 euros.

, ya que la diferencia es de tan solo 100 euros. Cuenta tanto con WiFi 7 como con Bluetooth 6.

Por qué elegir el Mac Studio M5 Ultra

El Mac Studio M5 Ultra es el modelo que más ha cambiado con respecto a su generación anterior. Sus puntos más destacables son:

Tiene una configuración de memoria unificada adicional (512 GB).

Tiene un procesador con mejor CPU, GPU y NPU .

. Su conectividad WiFi y Bluetooth es mejor que la generación anterior.

Es el Mac Studio más potente y completo de Apple.

Ficha técnica de los Mac Studio

Mac Studio M4 Max Mac Studio M3 Ultra mac studio m5 max mac studio m5 ultra DIMENSIONES Y PESO 19,7 x 19,7 x 9,5 centímetros 2,7 kilogramos 19,7 x 19,7 x 9,5 centímetros 3,6 kilogramos 19,7 x 19,7 x 9,5 centímetros 2,7 kilogramos 19,7 x 19,7 x 9,5 centímetros 3,6 kilogramos PROCESADOR Apple M4 Max CPU de hasta 16 núcleos y 10 de rendimiento GPU de hasta 40 núcleos Apple M3 Ultra CPU de hasta 32 núcleos y 20 de rendimiento GPU de hasta 80 núcleos Apple M5 Max CPU de hasta 18 núcleos (6 supernúcleos y 12 de rendimiento) GPU de hasta 40 núcleos Apple M5 Ultra CPU de hasta 36 núcleos (12 supernúcleos y 24 de rendimiento) GPU de hasta 80 núcleos MEMORIA UNIFICADA 36 GB / 48 GB / 64 GB / 128 GB 96 GB / 256 GB 36 GB / 48 GB / 64 GB / 128 GB 96 GB / 256 GB / 512 GB ALMACENAMIENTO 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB / 16 TB 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB / 16 TB SONIDO Altavoz integrado Jack de 3,5 mm para auriculares Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal Altavoz integrado Jack de 3,5 mm para auriculares Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal Altavoz integrado Jack de 3,5 mm para auriculares Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal Altavoz integrado Jack de 3,5 mm para auriculares Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal CONECTIVIDAD Parte trasera: Un puerto Ethernet de 10 Gbs Cuatro puertos Thunderbolt 5 (hasta 120 Gbs) Dos puertos USB-A (hasta 5 Gb/s) Una toma de 3,5 mm para auriculares Un puerto HDMI Parte delantera: Dos puertos USB‑C (hasta 10 Gb/s) Ranura para tarjetas SDXC (UHS-II) Redes: Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Parte trasera: Un puerto Ethernet de 10 Gbs Cuatro puertos Thunderbolt 5 (hasta 120 Gbs) Dos puertos USB-A (hasta 5 Gb/s) Una toma de 3,5 mm para auriculares Un puerto HDMI Parte delantera: Dos puertos USB‑C (hasta 10 Gb/s) Ranura para tarjetas SDXC (UHS-II) Redes: Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Parte trasera: Un puerto Ethernet de 10 Gbs Cuatro puertos Thunderbolt 5 (hasta 120 Gbs) Dos puertos USB-A (hasta 5 Gb/s) Una toma de 3,5 mm para auriculares Un puerto HDMI Parte delantera: Dos puertos USB‑C (hasta 10 Gb/s) Ranura para tarjetas SDXC (UHS-II) Redes: Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Parte trasera: Un puerto Ethernet de 10 Gbs Cuatro puertos Thunderbolt 5 (hasta 120 Gbs) Dos puertos USB-A (hasta 5 Gb/s) Una toma de 3,5 mm para auriculares Un puerto HDMI Parte delantera: Dos puertos Thunderbolt 5 (hasta 120 Gbs) Ranura para tarjetas SDXC (UHS-II) Redes: Wi-Fi 7 Bluetooth 6 PRECIO Desde 2.999 euros - Desde 3.029 euros Desde 6.649 euros

Mac Studio M4 Max (36 GB, 512 GB) PVP en MediaMarkt — 2.999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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