A Xbox no le salen las cuentas con el juego por streaming ilimitado. Ahora tendremos 15 horas... al mes

El juego por streaming lleva años entre nosotros. Gaikai y OnLive fueron dos de los pilares sobre los que se ha levantado la tecnología, pero fue con Stadia cuando, realmente, pensé "esto es el futuro de los videojuegos". En mi futuro, seguía teniendo la opción de comprar una consola y sus juegos en formato físico, pero siempre estaba Stadia o algo similar para poder jugar por streaming tanto en otra habitación como en cualquier dispositivo, incluso fuera de casa.

Google se bajó pronto del carro de los videojuegos pese a tener una tecnología brutal, y fueron otros como Nvidia GeForce Now, PlayStation con PS Now y Xbox con el juego por streaming en Game Pass los que recogieron el testigo. La promesa es la de una suscripción que nos permita jugar por streaming de forma ilimitada al catálogo disponible (o casi ilimitada), pero la realidad apunta en otra dirección: pagar mucho por jugar muy poco.

Y ha sido Xbox la que ha señalado en esa dirección.

El futuro del juego por streaming

Pensaríamos que, teniendo PlayStation la crisis de reputación que tiene en estos momentos debido a sus políticas anticonsumidor, Xbox (competencia directa en sobremesa) aprovecharía para golpear e intentar limpiar un poco su imagen (que tampoco está muy limpia).

Hace unos días lanzaron el programa para digitalizar nuestros juegos físicos de Xbox One y Series para poder obtener las versiones digitales de los mismos y sus ventajas. Es lo mejor de los dos mundos y una medida, a priori, positiva para el usuario. Pero justo una semana después de ese anuncio, parece que han decidido que se estaba hablando bien de ellos y han decidido cambiar las cosas.

¿Cómo? Anunciando un cambio radical en sus políticas de juego por streaming. Hasta ahora, si teníamos Game Pass Ultimate, podíamos jugar de forma ilimitada a los juegos que estaban en esa suscripción tanto en local en nuestra consola/PC como por streaming. Sin embargo, a parti de noviembre cambiará la película porque, como si fuera un control parental, nos van a limitar las horas de juego. Y mucho.

Con el nuevo plan, la cosa queda así:

Miembros de Game Pass Ultimate tendrán 15 horas de juego por streaming al mes.

por streaming al mes. Miembros de Game Pass Premium tendrán 10 horas de juego por streaming al mes.

por streaming al mes. Miembros de Game Pass Essential tendrán cinco horas de juego por streaming al mes.

No sólo este último año han subido el precio de Game Pass, sino que están limitando claramente una de las ventajas por los que algunos usuarios podían estar pagando la suscripción. Porque, realmente, 15 horas de juego al mes no son nada, y un usuario que lo use en su móvil o incluso en el PC para acceder a juegos de consola que no están para ordenador se va a fundir esas 15 horas a la primera de cambio.

"Hoy, los suscriptores de Game Pass pueden transmitir sin límite de horas. Reconocemos que la introducción de límites es un cambio significativo, especialmente para los jugadores que pasan más tiempo jugando a través de la nube, pero esperamos que este cambio sólo afecte al 4% de los suscriptores de Game Pass" - Xbox

Básicamente, es lo que se conoce como "mierdificación", pero no hay problema porque, si quieres jugar más horas, podrás pagar horas adicionales. Si hay un punto positivo es que los propietarios de la veterana Xbox One que no hayan dado el salto a una Series, podrán transmitir juegos de Series X sin tener que actualizar el hardware... siempre que paguen esas horas de juego, claro.

Xbox no ha anunciado cuánto costarán esas horas adicionales y, además, el precio variará dependiendo del mercado. ¿El motivo? Pues que a Microsoft le sale muy caro ofrecer el juego en la nube.

"Estamos introduciendo este modelo porque el coste de proporcionar juegos en la nube crece a medida que más personas lo usan y juegan por más tiempo. Pasar a los límites mensuales nos permite seguir ofreciendo el servicio mientras continuamos invirtiendo en su fiabilidad y rendimiento. Entendemos que para algunos jugadores el resultado práctico es un coste más alto".

Esta medida llega, quizá, en el peor momento para el usuario (todo lo contrario que para las empresas). Porque vivimos en un momento en el que comprar una Series X nos cuesta 800 euros, ya se habla de más de 1.000 euros para la próxima generación, montar un PC está imposible por el aumento de precio de los componentes y las alternativas como los PC consolizados o la Steam Machine son... carísimas.

"Pasar a los límites mensuales nos permite seguir ofreciendo el servicio mientras continuamos invirtiendo en su fiabilidad y rendimiento" - Xbox

Por eso, el juego por streaming se antojaba tan apetecible, ya que en un momento en el que actualizar el hardware es tan, tan caro, jugar por una suscripción resultaba tan atractivo. Y ahí está la cosa, que como saben que acceder al hardware es difícil, plantean que pasar por caja en suscripciones sea la única manera más o menos viable de disfrutar de los videojuegos.

Mirando atrás, es curioso ver que, en 1999, Sony veía los videojuegos como algo integrado en nuestra vida a todos los niveles. PlayStation 9 sería una experiencia sensorial, algo que reflejaron en este vídeo conceptual que lleva 27 años en mi memoria:

En aquel momento no imaginé que las consolas del futuro serían esferas que, al abrirlas cual sales de baño, me transportaran a otro mundo, pero tampoco imaginé que esas mismas empresas que tantas alegrías me estaban dando fueran las que buscaran con tanto ahínco alejarme del mundillo.

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