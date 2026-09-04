Los cinco nuevos aspiradores en seco y húmedo de Dreame llegan a España con diseño ultrafino y descuento de lanzamiento

Aunque Dreame ya la presentó hace unos meses, no ha sido hasta IFA 2026 cuando hemos conocido cuándo llegará la nueva gama Dreame T. Esta, compuesta por cinco aspiradores en seco y húmedo, llegará a España el próximo 15 de septiembre. La buena noticia es que durante las dos primeras semanas todos los modelos tendrán un descuento aplicado y nos podremos hacer con ellos desde 259 euros.

Cinco dispositivos que nos ahorrarán mucho tiempo de limpieza

Los cinco modelos que componen la gama tienen varias características en común. Estos dispositivos cuentan con un diseño compacto y se pueden colocar en una posición totalmente horizontal de 180 grados, lo que permite pasarlos para zonas complicadas como debajo de los muebles o las camas. Están diseñados para necesitar poco mantenimiento, lo que es ideal para tenerlos siempre en buen estado sin mucho esfuerzo.

Ahora sí, vamos a hablar un poco más de cada modelo. El tope de gama es el T16 Pro Steam, que cuenta con una tecnología exclusiva de este aspirador llamada 'SaunaClean' que combina el vapor a 200 grados con limpieza mediante agua caliente a 90 grados, por lo que podemos esperar de él que sea capaz de retirar hasta las manchas más rebeldes. Su precio es de 649 euros, pero durante las dos primeras semanas costará 599 euros.

Con nombre parecido, tenemos el T16 Pro Heat, que combina limpieza con agua caliente también a 90 grados, pero con 30 kPa de potencia de succión y un brazo robótico inteligente que nos ayudará a llegar a bordes y esquinas. El modelo parte de los 629 euros, pero estará disponible por 549 euros durante la promo de lanzamiento.

Junto a estos dos modelos, tenemos el T15 Pro Heat, el T14 Pro (que tiene tecnología de detección de suciedad inteligente y ajusta automáticamente la limpieza en función de ella) y el T12 Pro, que es el modelo de entrada de esta gama y cuenta con 25 kPa de potencia de succión. A continuación, os dejamos los precios de todos ellos:

Dreame T15 Pro Heat: 449 euros (PVP de 499 euros)

Dreame T14 Pro: 399 euros (PVP de 349 euros)

Dreame T12 Pro: 259 euros (PVP de 319 euros)

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Imágenes | Dreame

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