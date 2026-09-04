Un peregrino está recorriendo 800 kilómetros del Camino de Santiago arrastrando una piedra. Su objetivo: redondearla

A lo largo de los últimos siglos miles de personas han recorrido el Camino de Santiago buscando inspiración, redención, explorar su espiritualidad, conectar con la naturaleza o poner a prueba su resistencia física. Cada peregrino tiene sus motivaciones y decide su propia forma de encarar el reto, aunque es probable que nadie lo haya hecho antes como Salvador Estorch, un madrileño de 25 años que está recorriendo más de 800 km del Camino del Norte arrastrando una piedra, un pequeña roca que recogió en Irún y lleva atada con un cordón y alambre.

Quizás no sea una forma muy ortodoxa de hacer el Camino, pero los vídeos sobre sus andanzas acumulan decenas de miles de visualizaciones en redes.

¿Arrastrar una piedra? Exacto. Estorch es uno de los miles de peregrinos que cada año recorren las diferentes rutas del Camino de Santiago, pero destaca entre todos ellos por una razón peculiar. Tanto, que es imposible no fijarse en él.

Este joven madrileño decidió caminar entre Irún y Santiago de Compostela arrastrando una piedra, un pedrusco que escogió fijándose solo en dos cosas: su tamaño (ni demasiado grande ni demasiado pequeño) y su forma irregular. Este último detalle es importante porque lo que Estorch quiere averiguar es si 800 km de roces y saltos acaban puliendo su superficie, redondeándola poco a poco.

¿No tiene mucha ciencia, no? Lo cierto es que sí. Recoger una piedra cualquiera en una playa cualquiera, atársela a la cintura y ponerse a caminar parece sencillo, pero cuando hablamos de rutas de cientos de kilómetros la cosa se complica. ¿Cómo sujetar el guijarro? ¿Cómo evitar que se suelte?

"La cuerda se rompía todo el rato y también las bridas, pero pude acabar la etapa", confesaba el joven tras cubrir sus primeros 22 km. Desde entonces ha cambiado el sistema y sustituido las bridas por alambre, aunque eso no evita que se siga soltando de vez en cuando. Para mejorar el sistema Estorch buscó formas de mejorar la sujeción e incluso decidió ceder la piedra a otras personas para que la arrastren. El objetivo: "hacer más entretenido y significativo el reto".

¿Y cómo va el reto? Avanza poco a poco. Y con algún que otro contratiempo. Desde mediados de agosto Estorch se dedica a publicar vídeos en sus perfiles de Instagram y Tiktok sobre sus progresos en el camino, anécdotas y por supuesto la evolución de la piedra, que ha acabado bautizando como 'Piedregrina'.

Durante estas últimas semanas el guijarro no solo ha adquirido un nombre, también ha cambiado de forma visible: ha perdido sus bordes afilados, ha ido redondeándose poco a poco y también se ha aligerado. Estorch la pesa cada poco con una báscula: la cuarta jornada marcaba 143 g, días después estaba en 117.

¿No es un poco aburrido? No parece que lo sea para los miles de seguidores que Estorch ha ido acumulando. Ahora mismo tanto en Instagram como TikTok suma más de 16.000 y hay vídeos con más de un millón de visualizaciones.

Ese éxito se debe tanto al atractivo del desafío inicial de Estorch (¿logrará redondear una piedra arrastrándola a lo largo de 800 kilómetros?), como al avance de su reto, que ha tenido giros de guion dignos de Hollywood.

Por ejemplo, hace seis días el joven explicó que al bajar corriendo una cuesta 'Piedregina' se partió en dos, lo que abrió un debate: ¿Qué hacer? ¿Abandonar el desafío, retomarlo con una piedra distinta, unir los pedazos de la roca con alambre y seguir arrastrándola lo que resta de camino hasta Santiago?

¿Y qué hizo? Seguir con 'Piedregina'. Dada la popularidad que alcanzó el guijarro, Estorch decidió que continuara el Camino con él "pase lo que pase".

Tras realizar una encuesta entre sus seguidores, optó por quedarse con la mitad más grande de 'Piedregina', volver a sujetarla con un alambre y continuar rumbo a Santiago. El mineral apenas pasa ya de 63 g y su forma es claramente distinta a la que tenía cuando salió del País Vasco. La gran pregunta ahora es si llegará a la catedral gallega y, si es así, cuánto si lo hará o no con una forma redondeada.

Imágenes | TikTok

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